  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
2:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эстерсунд
0'
5' Желтая карточка
Кейта Али II
1:0
6' Гол
Кристиансен Андерс
2:0
8' Гол
Телин Исаак
27'
Мальмё
4-4-2
Эстерсунд
3-4-3

Ход матча

5'
 
Кейта Али II
6'
Кристиансен Андерс
1:0
8'
Телин Исаак
(Ахмедходжич Анел)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 12 (1) 0.4
2. Кристиансен Андерс 12 (2) 0.4
3. Тойвонен Ола 8 0.27
4. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.23
5. Рикс Сёрен 5 0.17
6. Ларссон Эрик 2 0.07
7. Налич Ади 2 0.07
8. Брорссон Франц 2 0.07
9. Ахмедходжич Анел 2 0.07
10. Ракип Эрдаль 1 0.03
11. Антонссон Маркус 1 0.03
12. Молинс Гильермо 1 0.03
13. Траустасон Арнор 1 0.03
14. Сарр Амин 1 0.03
15. Нильсен Лассе 1 0.03
16. Кнудсен Йонас 0 0
17. Баширу Фуад 0 0
18. Прица Тим 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 7 0.23
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.1
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.1
4. Felix Hoerberg 2 0.07
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.07
6. Сандберг Ноа 2 0.07
7. Ишервуд Томас 2 0.07
8. Simon Kron 1 0.03
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.03
10. Henrik Bellman 1 0.03
11. Амин Реван 1 (1) 0.03
12. Селларс Джерелл 1 0.03
13. Перри Небию 0 0
14. Ahmed Awad 0 0
15. Мукийби Рональд 0 0
16. Колкетт Чарли 0 0
17. Marco Weymans 0 0
18. Kalpi Ouattara 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 9 1
2. Нильсен Лассе 6 0
3. Бергет Йо Инге 5 0
4. Брорссон Франц 5 0
5. Траустасон Арнор 4 0
6. Тойвонен Ола 3 0
7. Ларссон Эрик 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Ракип Эрдаль 2 0
13. Сафари Беранг 1 0
14. Кнудсен Йонас 1 0
15. Левицки Оскар 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
17. Рикс Сёрен 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Eirik Haugan 7 0
2. Фрицсон Лудвиг 7 0
3. Сандберг Ноа 5 1
4. Ссеванкамбо Исак 4 0
5. Ишервуд Томас 4 0
6. Менса Самуэль 3 0
7. Кейта Али II 3 0
8. Колкетт Чарли 3 0
9. Амин Реван 3 0
10. Marco Weymans 3 0
11. Felix Hoerberg 3 0
12. Kalpi Ouattara 3 0
13. Jordan Attah Kadiri 3 0
14. Перри Небию 2 0
15. Francis Jno-Baptiste 2 0
16. Simon Kron 1 0
17. Тёрготт Блэйр 1 0
18. Мукийби Рональд 1 0
19. Пурвер Алекс 1 0
20. Арин Франк 1 0
21. Henrik Bellman 1 0
22. Nikolaos Dosis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 21.05% (12) 10.53% (6) 17.54% (10) 12.28% (7) 17.54% (10) 21.05% (12)
 Эстерсунд 3.85% (1) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё Хаммарбю 2:2 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус
Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Эстерсунд 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 30 17 9 4 62 - 30 60
2. Эльфсборг 2:0 30 13 14 3 49 - 36 53
3. Хеккен 0:0 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Норрчёпинг 3:3 30 13 8 9 60 - 45 47
5. Юргорден 0:0 30 13 7 10 47 - 33 46
6. Мьельбю 0:1 30 12 8 10 45 - 43 44
7. Эребру 1:0 30 12 6 12 36 - 40 42
8. Хаммарбю 0:1 30 10 11 9 46 - 46 41
9. Варберг БоИС 0:0 30 10 8 12 45 - 43 38
10. АИК 0:2 30 10 8 12 28 - 33 38
11. Сириус 0:1 30 9 11 10 43 - 50 38
12. Гётеборг 1:0 30 7 13 10 34 - 41 34
13. Эстерсунд 0:2 30 8 9 13 27 - 44 33
14. Кальмар 0:0 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Фалькенберг 1:0 30 6 9 15 32 - 51 27
16. Хельсинборг 3:3 30 4 12 14 32 - 48 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 15 11 4 0 32 - 9 37
2. Хеккен 0:0 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 0:1 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 2:0 15 7 7 1 27 - 18 28
5. Эребру 1:0 15 8 3 4 22 - 20 27
6. Варберг БоИС 0:0 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 3:3 15 6 6 3 28 - 18 24
8. Юргорден 0:0 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Сириус 0:1 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 0:1 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 0:2 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Фалькенберг 1:0 15 4 4 7 18 - 25 16
13. Хельсинборг 3:3 15 3 6 6 12 - 15 15
14. Гётеборг 1:0 15 3 5 7 14 - 24 14
15. Эстерсунд 0:2 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 3:3 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 0:0 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 2:0 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 0:2 15 6 5 4 15 - 17 23
6. Хаммарбю 0:1 15 6 2 7 23 - 28 20
7. Гётеборг 1:0 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Кальмар 0:0 15 5 4 6 19 - 24 19
9. АИК 0:2 15 4 6 5 13 - 18 18
10. Хеккен 0:0 15 3 9 3 15 - 18 18
11. Сириус 0:1 15 4 5 6 15 - 23 17
12. Мьельбю 0:1 15 4 4 7 18 - 22 16
13. Эребру 1:0 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 0:0 15 3 5 7 20 - 21 14
15. Фалькенберг 1:0 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 3:3 15 1 6 8 20 - 33 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Эстерсунд
1.13
9.95
20.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 9.00 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.20 18.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.80 19.25
  1.13 9.95 20.42

Самый высокий коэффициент на матч «Мальмё» – «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальмё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальмё» – «Эстерсунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.10 1.06 7.20 1.07 3.75 1.25 3.10 1.35 2.04 1.78 2.13 1.66 2.00 1.81 1.80 2.01 1.50 2.48 1.29 3.35 1.22 4.00 1.10 6.10 1.08 7.00 1.02 11.00 1.02 11.00
7.80 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.26 1.71 1.79 2.02 1.53 2.44 1.28 3.36 1.21 3.84 1.08 6.05
4.07 1.25 2.84 1.46 2.65 1.51 2.27 1.68 2.05 1.83 3.06 1.39 2.48 1.56 2.15 1.74 1.95 1.92 1.72 2.18 1.58 2.45 1.48 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25
4.50 1.18 3.40 1.29 2.03 1.78 1.49 2.50 1.27 3.55
5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
4.04 1.26 2.59 1.53 2.07 1.81 3.87 1.26 3.14 1.36 2.18 1.70 1.81 2.04 1.57 2.44 1.33 3.34 1.25 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.45 1.99 1.77 1.55 2.35
5.95 1.13 6.05 1.13 2.68 1.47 2.00 1.81 1.57 2.40 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.77
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Мальмё 2:0 Эстерсунд онлайн

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