Мальмё
4:0
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
Эстерсунд
5' Желтая карточкаКейта Али II
1:0
6' ГолКристиансен Андерс
2:0
8' ГолТелин Исаак
29' Желтая карточкаМукийби Рональд
3:0
29' ПенальтиКристиансен Андерс
32' Желтая карточкаHenrik Bellman
4:0
34' ГолЛарссон Эрик
52' Желтая карточкаМенса Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
5'
6'
8'
2:0
29'
29'
32'
34'
4:0
52'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|13 (1)
|0.43
|2.
|Кристиансен Андерс
|13 (3)
|0.43
|3.
|Тойвонен Ола
|8
|0.27
|4.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.23
|5.
|Рикс Сёрен
|5
|0.17
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0.1
|7.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.07
|8.
|Налич Ади
|2
|0.07
|9.
|Брорссон Франц
|2
|0.07
|10.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.03
|11.
|Антонссон Маркус
|1
|0.03
|12.
|Молинс Гильермо
|1
|0.03
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.03
|14.
|Сарр Амин
|1
|0.03
|15.
|Нильсен Лассе
|1
|0.03
|16.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|17.
|Баширу Фуад
|0
|0
|18.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|7
|0.23
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.1
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.1
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.07
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.07
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.07
|7.
|Ишервуд Томас
|2
|0.07
|8.
|Simon Kron
|1
|0.03
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.03
|10.
|Henrik Bellman
|1
|0.03
|11.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.03
|12.
|Селларс Джерелл
|1
|0.03
|13.
|Перри Небию
|0
|0
|14.
|Ahmed Awad
|0
|0
|15.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|16.
|Колкетт Чарли
|0
|0
|17.
|Marco Weymans
|0
|0
|18.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|9
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|6
|0
|3.
|Бергет Йо Инге
|5
|0
|4.
|Брорссон Франц
|5
|0
|5.
|Траустасон Арнор
|4
|0
|6.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|7.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|8.
|Инносент Бонке
|3
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|10.
|Налич Ади
|3
|0
|11.
|Телин Исаак
|1
|1
|12.
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|13.
|Сафари Беранг
|1
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|15.
|Левицки Оскар
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|17.
|Рикс Сёрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Haugan
|7
|0
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|7
|0
|3.
|Сандберг Ноа
|5
|1
|4.
|Менса Самуэль
|4
|0
|5.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|6.
|Ишервуд Томас
|4
|0
|7.
|Кейта Али II
|3
|0
|8.
|Колкетт Чарли
|3
|0
|9.
|Амин Реван
|3
|0
|10.
|Marco Weymans
|3
|0
|11.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|12.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|13.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|14.
|Мукийби Рональд
|2
|0
|15.
|Перри Небию
|2
|0
|16.
|Henrik Bellman
|2
|0
|17.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0
|18.
|Simon Kron
|1
|0
|19.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|20.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|21.
|Арин Франк
|1
|0
|22.
|Nikolaos Dosis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|22.95% (14)
|11.48% (7)
|18.03% (11)
|11.48% (7)
|16.39% (10)
|19.67% (12)
|Эстерсунд
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё Хаммарбю 2:2 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус
Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|17
|9
|4
|64 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|30
|12
|15
|3
|49 - 38
|51
|3.
|Хеккен
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Юргорден
|30
|14
|6
|10
|48 - 33
|48
|5.
|Мьельбю
|30
|13
|8
|9
|48 - 44
|47
|6.
|Норрчёпинг
|30
|13
|7
|10
|60 - 46
|46
|7.
|Эребру
|30
|12
|6
|12
|37 - 41
|42
|8.
|Хаммарбю
|30
|10
|11
|9
|47 - 47
|41
|9.
|АИК
|30
|10
|9
|11
|30 - 33
|39
|10.
|Сириус
|30
|9
|11
|10
|43 - 51
|38
|11.
|Варберг БоИС
|30
|10
|7
|13
|45 - 44
|37
|12.
|Гётеборг
|30
|7
|13
|10
|35 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|30
|8
|9
|13
|27 - 46
|33
|14.
|Кальмар
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Хельсинборг
|30
|5
|11
|14
|33 - 48
|26
|16.
|Фалькенберг
|30
|5
|9
|16
|33 - 54
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эребру
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|5.
|Эльфсборг
|15
|6
|8
|1
|27 - 20
|26
|6.
|Юргорден
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|7.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|8.
|Норрчёпинг
|15
|6
|5
|4
|28 - 19
|23
|9.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Гётеборг
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|14.
|Фалькенберг
|15
|3
|4
|8
|19 - 28
|13
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|15
|6
|5
|4
|15 - 19
|23
|6.
|Хаммарбю
|15
|6
|2
|7
|24 - 29
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|9.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|АИК
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|11.
|Хеккен
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|12.
|Сириус
|15
|4
|5
|6
|15 - 24
|17
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|15
|3
|4
|8
|20 - 22
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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