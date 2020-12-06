  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
4:0
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
5' Желтая карточка
Кейта Али II
1:0
6' Гол
Кристиансен Андерс
2:0
8' Гол
Телин Исаак
29' Желтая карточка
Мукийби Рональд
3:0
29' Пенальти
Кристиансен Андерс
32' Желтая карточка
Henrik Bellman
4:0
34' Гол
Ларссон Эрик
52' Желтая карточка
Менса Самуэль
90'+3
Мальмё
4-4-2
Эстерсунд
3-4-3

Ход матча

5'
 
Кейта Али II
6'
Кристиансен Андерс
1:0
8'
Телин Исаак
(Ахмедходжич Анел)
2:0
29'
 
Мукийби Рональд
29'
Кристиансен Андерс
3:0
32'
 
Henrik Bellman
34'
Ларссон Эрик
(Рикс Сёрен)
4:0
46'
 
Malcolm Stolt
Колкетт Чарли
46'
Беихмо Феликс
Ларссон Эрик
 
46'
Налич Ади
Тойвонен Ола
 
46'
 
Nikolaos Dosis
Henrik Bellman
52'
 
Менса Самуэль
61'
Сафари Беранг
Кнудсен Йонас
 
70'
Левицки Оскар
Телин Исаак
 
83'
 
Francis Jno-Baptiste
Тёрготт Блэйр
90'
 
Пурвер Алекс
Менса Самуэль

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 13 (1) 0.43
2. Кристиансен Андерс 13 (3) 0.43
3. Тойвонен Ола 8 0.27
4. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.23
5. Рикс Сёрен 5 0.17
6. Ларссон Эрик 3 0.1
7. Ахмедходжич Анел 2 0.07
8. Налич Ади 2 0.07
9. Брорссон Франц 2 0.07
10. Ракип Эрдаль 1 0.03
11. Антонссон Маркус 1 0.03
12. Молинс Гильермо 1 0.03
13. Траустасон Арнор 1 0.03
14. Сарр Амин 1 0.03
15. Нильсен Лассе 1 0.03
16. Кнудсен Йонас 0 0
17. Баширу Фуад 0 0
18. Прица Тим 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 7 0.23
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.1
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.1
4. Felix Hoerberg 2 0.07
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.07
6. Сандберг Ноа 2 0.07
7. Ишервуд Томас 2 0.07
8. Simon Kron 1 0.03
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.03
10. Henrik Bellman 1 0.03
11. Амин Реван 1 (1) 0.03
12. Селларс Джерелл 1 0.03
13. Перри Небию 0 0
14. Ahmed Awad 0 0
15. Мукийби Рональд 0 0
16. Колкетт Чарли 0 0
17. Marco Weymans 0 0
18. Kalpi Ouattara 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 9 1
2. Нильсен Лассе 6 0
3. Бергет Йо Инге 5 0
4. Брорссон Франц 5 0
5. Траустасон Арнор 4 0
6. Тойвонен Ола 3 0
7. Ларссон Эрик 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Ракип Эрдаль 2 0
13. Сафари Беранг 1 0
14. Кнудсен Йонас 1 0
15. Левицки Оскар 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
17. Рикс Сёрен 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Eirik Haugan 7 0
2. Фрицсон Лудвиг 7 0
3. Сандберг Ноа 5 1
4. Менса Самуэль 4 0
5. Ссеванкамбо Исак 4 0
6. Ишервуд Томас 4 0
7. Кейта Али II 3 0
8. Колкетт Чарли 3 0
9. Амин Реван 3 0
10. Marco Weymans 3 0
11. Felix Hoerberg 3 0
12. Kalpi Ouattara 3 0
13. Jordan Attah Kadiri 3 0
14. Мукийби Рональд 2 0
15. Перри Небию 2 0
16. Henrik Bellman 2 0
17. Francis Jno-Baptiste 2 0
18. Simon Kron 1 0
19. Тёрготт Блэйр 1 0
20. Пурвер Алекс 1 0
21. Арин Франк 1 0
22. Nikolaos Dosis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 22.95% (14) 11.48% (7) 18.03% (11) 11.48% (7) 16.39% (10) 19.67% (12)
 Эстерсунд 3.85% (1) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё Хаммарбю 2:2 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус
Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 3:1 Гётеборг Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Эстерсунд 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Мальмё Кубок Эстерсунд 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Мальмё 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Мальмё 0:3 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:4 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.20 18.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.80 19.25
  1.13 9.95 20.42

Самый высокий коэффициент на матч «Мальмё» – «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальмё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстерсунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальмё» – «Эстерсунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
8.10 1.06 7.20 1.07 3.75 1.25 3.10 1.35 2.04 1.78 5.20 1.14 2.00 1.81 1.80 2.01 1.25 3.75 1.29 3.35 1.48 2.55 1.10 6.10 1.11 5.80 1.02 11.00 1.23 3.90 1.07 7.50
7.80 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.26 1.71 1.79 2.02 1.53 2.44 1.28 3.36 1.21 3.84 1.08 6.05
4.07 1.25 2.84 1.46 2.65 1.51 2.27 1.68 2.05 1.83 3.06 1.39 2.48 1.56 2.59 1.52 2.11 1.76 1.62 2.35 1.40 3.03 1.29 3.71 2.42 1.59 2.04 1.82 1.73 2.16 1.55 2.50 1.39 3.08 1.34 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
4.50 1.18 3.40 1.29 2.03 1.78 1.49 2.50 2.35 1.55 1.25 3.75 1.03 10.00
5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
4.04 1.26 2.59 1.53 2.07 1.81 3.87 1.26 3.14 1.36 2.18 1.70 1.81 2.04 1.57 2.44 1.33 3.34 1.25 3.90 2.00 1.84 1.64 2.28 1.28 3.65 1.20 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.45 1.99 1.77 1.55 2.35
5.95 1.13 6.05 1.13 2.68 1.47 2.00 1.81 1.57 2.40 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Мальмё 4:0 Эстерсунд онлайн

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