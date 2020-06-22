Хельсинборг
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эльфсборг
45' Желтая карточкаОльсен Брандур
51' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
67' Желтая карточкаОльссон Мартин
74' Желтая карточкаЖигович Армин
15
Max
Svensson
31
Tim
Roenning
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
45'
67'
74'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.08
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Ольссон Симон
|0
|0
|4.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|3.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|4.
|Сисей Йозеф
|1
|0
|5.
|Жигович Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрик Пер
|1
|0
|2.
|Jacob Ondrejka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Эльфсборг
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик
Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру
Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Кальмар
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АИК
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Эльфсборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Юргорден
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Эстерсунд
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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