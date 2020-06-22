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Хельсинборг
0:0
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
45' Желтая карточка
Ольсен Брандур
51' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
67' Желтая карточка
Ольссон Мартин
74' Желтая карточка
Жигович Армин
90'+4
1
Линдегор
Андерс
11
Эрикссон
Адам
2
Ravy
Tsouka
Dozi
47
Casper
Widell
13
Ольссон
Мартин
8
Жигович
Армин
42
Дискеруд
Миккел
10
Rasmus
Joensson
5
Ольсен
Брандур
15
Max
Svensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
31
Tim
Roenning
4
Маквей
Кристофер
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
27
Хольст
Фредерик
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Хельсинборг
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

45'
Ольсен Брандур
 
46'
Рандруп Андерс
Ольсен Брандур
 
51'
Ван ден Хурк Антони
 
63'
Alexander Timossi Andersson
Rasmus Joensson
 
63'
Filip Sjoeberg1
Дискеруд Миккел
 
67'
Ольссон Мартин
 
69'
 
Холмен Самуэль
Rasmus Alm
69'
 
Marokhy Ndione
Маквей Кристофер
73'
Геро Альхаджи
Ван ден Хурк Антони
 
74'
Жигович Армин
 
78'
 
Хуммет Денис
Robert Gojani
78'
 
Jacob Ondrejka
Фрик Пер
87'
 
Prince Issac Kouame
Jesper Karlsson1
90'
Emil Hellman
Max Svensson
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.08
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Ольссон Симон 0 0
4. Simon Strand 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ольссон Мартин 1 0
2. Ван ден Хурк Антони 1 0
3. Ольсен Брандур 1 0
4. Сисей Йозеф 1 0
5. Жигович Армин 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Фрик Пер 1 0
2. Jacob Ondrejka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 0 0 0 0
 Эльфсборг 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик
Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскаршамнс АИК 2:1 Хельсинборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру
Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Сириус 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хаммарбю 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Гётеборг 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Эребру 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Мьельбю 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Эстерсунд 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ольсен Брандур получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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