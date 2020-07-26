Хеккен
0:0
Перерыв
Стадион: Бравида Арена
Гётеборг
32' Желтая карточкаЛиндгрен Расмус
45' Желтая карточкаAugust Erlingmark
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
-
31 Tom Amos
-
-
-
23 Emil Holm
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
32'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.13
|2.
|Содерлунд Александер
|3
|0.09
|3.
|Leo Bengtsson
|3
|0.09
|4.
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|5.
|Ясин Ахмед
|1
|0.03
|6.
|Patrik Waalemark
|1
|0.03
|7.
|Ali Youssef
|1
|0.03
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.03
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|10.
|Жута Леонард
|1
|0.03
|11.
|Нильссон Хокан
|1
|0.03
|12.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|13.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|14.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.09
|2.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.09
|3.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.06
|4.
|Сана Тобиас
|1
|0.03
|5.
|Sargon Abraham
|1
|0.03
|6.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.03
|7.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.03
|8.
|Яллоу Александр
|0
|0
|9.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|10.
|Emil Holm
|0
|0
|11.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|2.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|3.
|Alexander Faltsetas
|2
|0
|4.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|7.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|10.
|Марич Аднан
|1
|0
|11.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|3
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|4.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|5.
|Калисир Андре
|1
|0
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|9.
|Emil Holm
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Гётеборг
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен
Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден
Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|0:2
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|2.
|Эльфсборг
|1:1
|11
|5
|5
|1
|15 - 12
|20
|3.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|4.
|Хеккен
|0:0
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Варберг БоИС
|1:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Гётеборг
|0:0
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Фалькенберг
|2:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|14.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|16.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0