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  3. Швеция
Хеккен
0:0
Перерыв

Стадион:
Гётеборг
0'
32' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
45' Желтая карточка
August Erlingmark
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
10
Туоминен
Яссе
16
Leo
Bengtsson
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
4
Kristopher
Da
Graca
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
16
Sargon
Abraham
Хеккен
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

32'
Линдгрен Расмус
 
45'
 
August Erlingmark

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.13
2. Содерлунд Александер 3 0.09
3. Leo Bengtsson 3 0.09
4. Берггрен Густав 2 0.06
5. Ясин Ахмед 1 0.03
6. Patrik Waalemark 1 0.03
7. Ali Youssef 1 0.03
8. Фрайберг Эрик 1 0.03
9. Тойвио Йоона 1 0.03
10. Жута Леонард 1 0.03
11. Нильссон Хокан 1 0.03
12. Adam Andersson II 1 0.03
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Марич Аднан 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.09
2. Айеш Хосам 3 (2) 0.09
3. Хараишвили Георгий 2 0.06
4. Сана Тобиас 1 0.03
5. Sargon Abraham 1 0.03
6. Фарнеруд Александер 1 0.03
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 3 0
2. Люндберг Виктор 2 0
3. Alexander Faltsetas 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 3 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Jesper Tolinsson 0 1
4. Фарнеруд Александер 1 0
5. Калисир Андре 1 0
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0
7. Яллоу Александр 1 0
8. Alhassan Yusuf 1 0
9. Emil Holm 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Гётеборг 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен
Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден
Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:2 11 7 2 2 24 - 13 23
2. Эльфсборг 1:1 11 5 5 1 15 - 12 20
3. Мальмё 10 5 4 1 16 - 9 19
4. Хеккен 0:0 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Сириус 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Варберг БоИС 1:1 11 4 3 4 14 - 12 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 0:0 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Фалькенберг 2:0 11 2 4 5 11 - 15 10
14. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
15. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Линдгрен Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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