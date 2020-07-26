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Хеккен
0:0
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
32' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
45' Желтая карточка
August Erlingmark
84' Желтая карточка
Alhassan Yusuf
90' Красная карточка
Alexander Faltsetas
90'+5
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
10
Туоминен
Яссе
16
Leo
Bengtsson
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
4
Kristopher
Da
Graca
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
16
Sargon
Abraham
Хеккен
4-3-3
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

32'
Линдгрен Расмус
 
45'
 
August Erlingmark
46'
 
Сана Тобиас
Хараишвили Георгий
55'
Ясин Ахмед
Туоминен Яссе
 
55'
Ali Youssef
Patrik Waalemark
 
63'
Alexander Faltsetas
Фрайберг Эрик
 
65'
 
Noah Alexandersson
Sargon Abraham
79'
 
Бьярсмюр Маттиас
Kristopher Da Graca
83'
Adam Andersson II
Leo Bengtsson
 
84'
 
Alhassan Yusuf
89'
 
Emil Holm
Яллоу Александр
90'
Alexander Faltsetas
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.13
2. Содерлунд Александер 3 0.09
3. Leo Bengtsson 3 0.09
4. Берггрен Густав 2 0.06
5. Ясин Ахмед 1 0.03
6. Patrik Waalemark 1 0.03
7. Ali Youssef 1 0.03
8. Фрайберг Эрик 1 0.03
9. Тойвио Йоона 1 0.03
10. Жута Леонард 1 0.03
11. Нильссон Хокан 1 0.03
12. Adam Andersson II 1 0.03
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Марич Аднан 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.09
2. Айеш Хосам 3 (2) 0.09
3. Хараишвили Георгий 2 0.06
4. Сана Тобиас 1 0.03
5. Sargon Abraham 1 0.03
6. Фарнеруд Александер 1 0.03
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 2 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Люндберг Виктор 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 3 0
2. August Erlingmark 1 1
3. Alhassan Yusuf 2 0
4. Jesper Tolinsson 0 1
5. Фарнеруд Александер 1 0
6. Калисир Андре 1 0
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0
8. Яллоу Александр 1 0
9. Emil Holm 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Гётеборг 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен
Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден
Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 4:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Гётеборг Аллсвенскан Хеккен 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Швеции Гётеборг 3:1 Хеккен Кубок Гётеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
3. Мальмё 10 5 4 1 16 - 9 19
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Сириус 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Линдгрен Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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