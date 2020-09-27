1:0
5' ГолФредриксен Ульрик
22' Желтая карточкаIbrahima Wadji
34' Желтая карточкаBruno Leite2
36' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
1:1
43' ГолСимович Робин
1:2
45' ГолБакенга Мушага
45' Желтая карточкаJoshua Kitolano
51' Желтая карточкаBenjamin Hansen1
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
5'
22'
34'
36'
43'
1:1
45'
1:2
45'
51'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|6 (1)
|0.32
|2.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.32
|3.
|Ibrahima Wadji
|2
|0.11
|4.
|Alexander Ammitzboell
|2
|0.11
|5.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|6.
|Деслер Миккел
|0
|0
|7.
|Стёлос Александер
|0
|0
|8.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.32
|2.
|Бакенга Мушага
|5
|0.26
|3.
|Рууд Эспен
|4 (2)
|0.21
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.21
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.16
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.16
|7.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.16
|8.
|Joshua Kitolano
|2
|0.11
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.05
|10.
|Симович Робин
|1
|0.05
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.05
|12.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.05
|13.
|Качи
|0
|0
|14.
|Bilal Njie
|0
|0
|15.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|2.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|3.
|Bruno Leite2
|4
|0
|4.
|Thore Pedersen
|3
|0
|5.
|Стёлос Александер
|2
|0
|6.
|Ibrahima Wadji
|2
|0
|7.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|8.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|9.
|Деслер Миккел
|1
|0
|10.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|11.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|12.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Россбах Сондре
|1
|0
|8.
|Качи
|1
|0
|9.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Одд
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Одд
|2:1
|19
|12
|1
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Русенборг
|1:0
|19
|10
|5
|4
|35 - 19
|35
|4.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|19
|8
|7
|4
|38 - 27
|31
|7.
|Викинг
|1:1
|19
|7
|5
|7
|35 - 36
|26
|8.
|Сарпсборг-08
|19
|7
|3
|9
|21 - 25
|24
|9.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|10.
|Бранн
|0:0
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|11.
|Стабек
|0:0
|19
|5
|8
|6
|23 - 28
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|13.
|Хёугесунн
|1:2
|19
|6
|3
|10
|20 - 29
|21
|14.
|Старт
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 36
|16
|15.
|Мьёндален
|1:1
|19
|4
|3
|12
|14 - 31
|15
|16.
|Олесунн
|0:1
|19
|1
|4
|14
|23 - 54
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|5.00
|1.15
|2.70
|1.44
|2.01
|1.48
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|3.55
|1.27
|1.14
|5.30
|1.60
|2.25
|1.02
|10.50
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|11.25
|1.04
|9.60
|1.06
|3.68
|1.29
|2.83
|1.44
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.36
|3.20
|1.16
|5.45
|1.13
|6.25
|1.04
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.83
|1.26
|3.08
|1.37
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.26
|1.42
|2.85
|1.20
|4.51
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|17.06
|1.01
|17.46