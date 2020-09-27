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  3. Норвегия
Хёугесунн
1:2
Второй тайм: 56'

Стадион:
Одд
0'
1:0
5' Гол
Фредриксен Ульрик
22' Желтая карточка
Ibrahima Wadji
34' Желтая карточка
Bruno Leite2
36' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
1:1
43' Гол
Симович Робин
1:2
45' Гол
Бакенга Мушага
45' Желтая карточка
Joshua Kitolano
51' Желтая карточка
Benjamin Hansen1
56'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
8
Markus
Andre
Kaasa
9
Бакенга
Мушага
22
Симович
Робин
11
Рашани
Эльбасан
Хёугесунн
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

5'
Фредриксен Ульрик
(Стёлос Александер)
1:0
22'
Ibrahima Wadji
 
34'
Bruno Leite2
 
36'
 
Хофф Вебьёрн
43'
1:1
Симович Робин
45'
1:2
Бакенга Мушага
(Симович Робин)
45'
 
Joshua Kitolano
50'
 
Нордквелле Фредрик
Хаген Стеффен
51'
Benjamin Hansen1
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 6 (1) 0.32
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.32
3. Ibrahima Wadji 2 0.11
4. Alexander Ammitzboell 2 0.11
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Деслер Миккел 0 0
7. Стёлос Александер 0 0
8. Kevin Martin Krygaard 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.32
2. Бакенга Мушага 5 0.26
3. Рууд Эспен 4 (2) 0.21
4. Kasper Lunding 4 0.21
5. Рашани Эльбасан 3 0.16
6. Хофф Вебьёрн 3 0.16
7. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.16
8. Joshua Kitolano 2 0.11
9. Markus Andre Kaasa 1 0.05
10. Симович Робин 1 0.05
11. Риса Бирк 1 0.05
12. Нордквелле Фредрик 1 0.05
13. Качи 0 0
14. Bilal Njie 0 0
15. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Benjamin Hansen1 4 0
3. Bruno Leite2 4 0
4. Thore Pedersen 3 0
5. Стёлос Александер 2 0
6. Ibrahima Wadji 2 0
7. Niklas Sandberg I 2 0
8. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
9. Деслер Миккел 1 0
10. Кнудсен Фредрик 1 0
11. Кялльман Беньямин 1 0
12. Kevin Martin Krygaard 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Россбах Сондре 1 0
8. Качи 1 0
9. Markus Andre Kaasa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Одд 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд
Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Одд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:1 Одд Типпелиген Одд 0:3 Хёугесунн Кубок Одд 3:1 Хёугесунн Типпелиген
Одд 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Одд 2:1 19 12 1 6 34 - 25 37
3. Русенборг 1:0 19 10 5 4 35 - 19 35
4. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 0:0 19 8 7 4 38 - 27 31
7. Викинг 1:1 19 7 5 7 35 - 36 26
8. Сарпсборг-08 19 7 3 9 21 - 25 24
9. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
10. Бранн 0:0 19 6 5 8 23 - 30 23
11. Стабек 0:0 19 5 8 6 23 - 28 23
12. Стрёмсгодсет 19 5 7 7 26 - 35 22
13. Хёугесунн 1:2 19 6 3 10 20 - 29 21
14. Старт 0:0 19 3 7 9 19 - 36 16
15. Мьёндален 1:1 19 4 3 12 14 - 31 15
16. Олесунн 0:1 19 1 4 14 23 - 54 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Joshua Kitolano получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Симович Робин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Bruno Leite получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ibrahima Wadji получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Фредриксен Ульрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Одд
8.50
3.75
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 2.65 2.95
8.50 3.75 1.44
2.51 3.50 2.73
2.59 3.55 2.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.40 1.05 5.00 1.15 2.70 1.44 2.01 1.48 1.70 2.15 1.50 2.60 3.55 1.27 1.14 5.30 1.60 2.25 1.02 10.50 1.15 5.00 1.02 11.00
11.25 1.04 9.60 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.96 1.93 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 12.00
8.96 1.06 8.30 1.07 3.83 1.26 3.08 1.37 2.07 1.75 1.63 2.26 1.42 2.85 1.20 4.51 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 17.06 1.01 17.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.93 1.87 1.35 3.05 1.12 5.70 1.02 11.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.85
3.13 1.36 2.11 1.72 1.51 2.55 1.18 4.82 1.12 6.17 1.02 13.28 1.02 14.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Одд онлайн

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