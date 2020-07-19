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  3. Норвегия
Олесунн
1:1
Перерыв

Стадион:
Стабек
0'
0:1
8' Гол
Kosuke Kinoshita
19' Желтая карточка
Staale Steen Saethre
26' Желтая карточка
Shaquill Sno
1:1
42' Гол
Simen Bolkan Nordli
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
15
Staale
Steen
Saethre
4
Гроннер
Йонас
5
Oddbjoern
Lie
2
Shaquill
Sno
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
20
Parfait
Bizoza
11
Simen
Bolkan
Nordli
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
10
Фридьонссон
Хольмберт
22
Хеуген
Сигурд
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
21
Magnus
Lundal
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
11
Kornelius
Hansen
19
Kosuke
Kinoshita
Олесунн
3-5-2
Стабек
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Kosuke Kinoshita
(Ветлесен Уго)
19'
Staale Steen Saethre
 
26'
Shaquill Sno
 
42'
Simen Bolkan Nordli
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
3. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
4. Хеуген Сигурд 1 0.03
5. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
6. Клинкенберг Фредерикус 0 0
7. Parfait Bizoza 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 3 0.11
2. Kornelius Hansen 3 0.11
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.04
6. Kosuke Kinoshita 1 0.04
7. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
8. Матс Солхеим 0 0
9. Tortol Lumanza Lembi 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Хеуген Сигурд 2 1
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 0
4. Shaquill Sno 3 0
5. Узочакву Арнест 2 0
6. Фридьонссон Хольмберт 1 0
7. Гроннер Йонас 1 0
8. Гретарссон Даниэль 1 0
9. Oddbjoern Lie 1 0
10. Joergen Hatlehol 1 0
11. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
12. Клинкенберг Фредерикус 1 0
13. Parfait Bizoza 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 3 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Матс Солхеим 1 0
5. Kosuke Kinoshita 1 0
6. Oliver Edvardsen 1 0
7. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 0 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Стабек 10% (1) 0 60% (6) 0 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Олесунн Кубок
Стабек 3:1 Олесунн Типпелиген Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Олесунн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Олесунн Типпелиген Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Стабек Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Кубок НМ Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 1:0 9 8 1 0 25 - 7 25
3. Волеренга 0:0 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 1:0 9 4 3 2 12 - 6 15
5. Одд 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Стрёмсгодсет 0:1 9 3 3 3 11 - 14 12
9. Кристиансунд 0:0 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 0:0 9 2 2 5 8 - 9 8
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 0:1 9 2 1 6 6 - 15 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 1:1 9 0 4 5 11 - 27 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Simen Bolkan Nordli бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Shaquill Sno получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Staale Steen Saethre получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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