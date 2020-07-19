Олесунн
1:1
Перерыв
Стадион: Колор Лайн
Стабек
0:1
8' ГолKosuke Kinoshita
19' Желтая карточкаStaale Steen Saethre
26' Желтая карточкаShaquill Sno
1:1
42' ГолSimen Bolkan Nordli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
-
24 Enock Mwimba
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
10 Галль РоменНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
8'
0:1
26'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.17
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.07
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|4.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.03
|5.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|6.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|7.
|Parfait Bizoza
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|3
|0.11
|2.
|Kornelius Hansen
|3
|0.11
|3.
|Касси Люк
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Бохинен Эмиль
|1 (1)
|0.04
|6.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0.04
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|8.
|Матс Солхеим
|0
|0
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3
|0
|4.
|Shaquill Sno
|3
|0
|5.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|6.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|7.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|8.
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|9.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|10.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|11.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|12.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|13.
|Parfait Bizoza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Матс Солхеим
|1
|0
|5.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|7.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Стабек
|10% (1)
|0
|60% (6)
|0
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет
Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стабек 3:1 Олесунн Типпелиген Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Стабек Типпелиген Олесунн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Олесунн Типпелиген Стабек 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Стабек Типпелиген Олесунн 3:1 Стабек Кубок НМ Стабек 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|1:0
|9
|8
|1
|0
|25 - 7
|25
|3.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Русенборг
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|5.
|Одд
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|7.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|2
|5
|2
|17 - 13
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Старт
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|1:1
|9
|0
|4
|5
|11 - 27
|4