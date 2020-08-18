КФУМ
1:1
Конец матча
Стадион: КФУМ Арена
Конгсвингер
11' Желтая карточкаСкагестад Эдвард
1:0
18' ГолЭбю Олав
32' Желтая карточкаDavid Tavakoli
74' Желтая карточкаSimon Marklund
74' Желтая карточкаDaniel Lysgaard
86' Желтая карточкаХаммер Йорген
90' Желтая карточкаChristopher Lindquist
1:1
90' ПенальтиAdem Gueven
22
Эбю
Олав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Ludvik Hoel
-
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
11'
18'
1:0
32'
74'
74'
86'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Tavakoli
|5 (1)
|0.5
|2.
|Эбю Олав
|4
|0.4
|3.
|Alagie Sanyang
|2
|0.2
|4.
|Haakon Hoseth
|1
|0.1
|5.
|Juba Massinissa Moula
|1
|0.1
|6.
|Abdul-Basit Agouda
|1
|0.1
|7.
|Fisnik Kastrati
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.5
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.2
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.2
|4.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.1
|5.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fisnik Kastrati
|4
|0
|2.
|Remi Svindland
|3
|0
|3.
|David Tavakoli
|3
|0
|4.
|Хаммер Йорген
|2
|0
|5.
|Alagie Sanyang
|2
|0
|6.
|Yannis Maxitas Moula
|2
|0
|7.
|Хольм Даниэль
|1
|0
|8.
|Сортевик Стиан
|1
|0
|9.
|Mansour Gueye II
|1
|0
|10.
|Christopher Lindquist
|1
|0
|11.
|Abdul-Basit Agouda
|1
|0
|12.
|Haakon Stavrum
|1
|0
|13.
|Juba Massinissa Moula
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|3
|1
|2.
|Harald Holter
|4
|0
|3.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|4.
|Скагестад Эдвард
|2
|0
|5.
|Victor Grodaas
|2
|0
|6.
|Simon Marklund
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КФУМ
|0
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Конгсвингер
|18.18% (2)
|0
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: + = -Аведёре 0:0 КФУМ Санднес 3:1 КФУМ КФУМ 1:2 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 КФУМ
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|10
|8
|0
|2
|17 - 6
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|7
|0
|3
|29 - 19
|21
|3.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|25 - 15
|19
|4.
|Осане
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|5.
|Санднес
|10
|5
|2
|3
|17 - 22
|17
|6.
|Дьерв
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|10
|4
|2
|4
|19 - 19
|14
|8.
|Гроруд
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|КФУМ
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Стрёммен
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Рёуфосс
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|13.
|Улленсакер-Киса
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Конгсвингер
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|Нест-Сотра
|10
|1
|4
|5
|16 - 25
|7
|16.
|Хам-Кам
|10
|0
|4
|6
|19 - 27
|4