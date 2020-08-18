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  3. Норвегия
КФУМ
1:1
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
11' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
1:0
18' Гол
Эбю Олав
32' Желтая карточка
David Tavakoli
74' Желтая карточка
Simon Marklund
74' Желтая карточка
Daniel Lysgaard
86' Желтая карточка
Хаммер Йорген
90' Желтая карточка
Christopher Lindquist
1:1
90' Пенальти
Adem Gueven
90'+7
18
Alexander
Pedersen
24
Christopher
Lindquist
15
Mansour
Gueye
II
33
Хаммер
Йорген
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
27
Mohammed
Mahnin
22
Эбю
Олав
10
Alagie
Sanyang
11
David
Tavakoli
20
Juba
Massinissa
Moula
31
Andreas
Smedplass
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
28
Jonas
Roenningen
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
20
Even
Bydal
9
Adem
Gueven
22
Ludvig
Langrekken
КФУМ
4-1-2-3
Конгсвингер
5-3-2

Ход матча

11'
 
Скагестад Эдвард
18'
Эбю Олав
1:0
32'
David Tavakoli
 
46'
Fredrik Kristensen Dahl
Juba Massinissa Moula
 
53'
 
Ridouan Boulahuane Essaeh
Jonas Roenningen
55'
Haakon Stavrum
Robin Rasch
 
66'
 
Martin Tangen Vinjor
Harald Holter
66'
 
Gyu-Hwan Lee
Ludvig Langrekken
74'
 
Simon Marklund
74'
 
Daniel Lysgaard
75'
Remi Svindland
Mohammed Mahnin
 
75'
Yannis Maxitas Moula
Haakon Hoseth
 
78'
 
Marlinho
Simon Marklund
86'
Хаммер Йорген
 
87'
Abdul-Basit Agouda
David Tavakoli
 
90'
Christopher Lindquist
 
90'
1:1
Adem Gueven

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Tavakoli 5 (1) 0.5
2. Эбю Олав 4 0.4
3. Alagie Sanyang 2 0.2
4. Haakon Hoseth 1 0.1
5. Juba Massinissa Moula 1 0.1
6. Abdul-Basit Agouda 1 0.1
7. Fisnik Kastrati 1 0.1
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.5
2. Simon Marklund 2 0.2
3. Ludvig Langrekken 2 0.2
4. Fredrik Mani Paalerud 1 0.1
5. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.1

Карточки

КФУМ
# Игрок      
1. Fisnik Kastrati 4 0
2. Remi Svindland 3 0
3. David Tavakoli 3 0
4. Хаммер Йорген 2 0
5. Alagie Sanyang 2 0
6. Yannis Maxitas Moula 2 0
7. Хольм Даниэль 1 0
8. Сортевик Стиан 1 0
9. Mansour Gueye II 1 0
10. Christopher Lindquist 1 0
11. Abdul-Basit Agouda 1 0
12. Haakon Stavrum 1 0
13. Juba Massinissa Moula 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Ludvig Langrekken 3 0
4. Скагестад Эдвард 2 0
5. Victor Grodaas 2 0
6. Simon Marklund 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КФУМ 0 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Конгсвингер 18.18% (2) 0 0 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: + = -
Аведёре 0:0 КФУМ Санднес 3:1 КФУМ КФУМ 1:2 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 КФУМ
КФУМ 0:0 Осане КФУМ 4:1 Согндаль Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс Стрёммен 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Дьерв КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём Тромсё 4:2 КФУМ КФУМ 1:1 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Старт 1:0 КФУМ КФУМ 2:0 Конгсвингер КФУМ 1:0 Согндаль Стрёммен 0:3 КФУМ КФУМ 1:3 Карлслунде
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
КФУМ 2:0 Конгсвингер Типпелиген КФУМ 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:0 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:2 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:0 КФУМ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 10 8 0 2 17 - 6 24
2. Ранхейм 10 7 0 3 29 - 19 21
3. Согндаль 10 6 1 3 25 - 15 19
4. Осане 10 5 2 3 18 - 12 17
5. Санднес 10 5 2 3 17 - 22 17
6. Дьерв 10 3 6 1 18 - 14 15
7. Схьёрдал-Блинк 10 4 2 4 19 - 19 14
8. Гроруд 10 4 2 4 15 - 15 14
9. КФУМ 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Лиллестрём 10 3 4 3 13 - 14 13
11. Стрёммен 10 3 2 5 13 - 17 11
12. Рёуфосс 10 2 4 4 14 - 16 10
13. Улленсакер-Киса 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Конгсвингер 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Нест-Сотра 10 1 4 5 16 - 25 7
16. Хам-Кам 10 0 4 6 19 - 27 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    David Tavakoli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Скагестад Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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