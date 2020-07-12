Сарпсборг-08
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Сарпсборг
Старт
1:0
8' ГолЛиннсет Йонатан
37' Желтая карточкаТомассен Йоахим
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Isaac Twum
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
8'
1:0
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|3.
|Солтведт Йоахим
|1
|0.03
|4.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|5.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|6.
|Исмаила Кулибали
|1
|0.03
|7.
|Салетрос Антон
|0
|0
|8.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Шульц Эрик
|1
|0.03
|3.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|4.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|5.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|6.
|Kevin Kabran
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Утвик Бьерн
|2
|0
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|4.
|Томассен Йоахим
|1
|0
|5.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|6.
|Alexander Jakobsen
|1
|0
|7.
|Салетрос Антон
|1
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|9.
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Wichne
|2
|0
|2.
|Марковик Эман
|2
|0
|3.
|Martin Ramsland
|1
|0
|4.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|5.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|6.
|Erlend Segberg
|1
|0
|7.
|Jesper Daland
|1
|0
|8.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|9.
|Aremu Afeez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Старт
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Старт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Старт 1:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 2:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Старт Кубок НМ Сарпсборг-08 1:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:4 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 4:4 Старт Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:1
|7
|7
|0
|0
|27 - 7
|21
|2.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Волеренга
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|5.
|Кристиансунд
|1:1
|7
|2
|5
|0
|16 - 10
|11
|6.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Стабек
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|Мьёндален
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|1:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Старт
|0:1
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|16.
|Олесунн
|1:3
|7
|0
|3
|4
|10 - 22
|3