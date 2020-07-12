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  3. Норвегия
Сарпсборг-08
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Старт
0'
1:0
8' Гол
Линнсет Йонатан
37' Желтая карточка
Томассен Йоахим
39'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Ларсен
Йорген
8
Mohamed
Ofkir
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
2
Jesper
Daland
3
Берган
Вегар
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
11
Шульц
Эрик
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
22
Kristoffer
Toennessen
20
Mathias
Bringaker
Сарпсборг-08
3-4-3
Старт
4-2-3-1

Ход матча

8'
Линнсет Йонатан
1:0
37'
Томассен Йоахим
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
2. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
3. Солтведт Йоахим 1 0.03
4. Линнсет Йонатан 1 0.03
5. Ларсен Йорген 1 0.03
6. Исмаила Кулибали 1 0.03
7. Салетрос Антон 0 0
8. Томассен Йоахим 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Шульц Эрик 1 0.03
3. Jesper Daland 1 0.03
4. Марковик Эман 1 0.03
5. Mikael Ugland 1 0.03
6. Kevin Kabran 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 2 0
3. Хальворсен Уле Йорген 1 0
4. Томассен Йоахим 1 0
5. Magnar Oedegaard 1 0
6. Alexander Jakobsen 1 0
7. Салетрос Антон 1 0
8. Ларсен Йорген 1 0
9. Исмаила Кулибали 1 0
Старт
# Игрок      
1. Eirik Wichne 2 0
2. Марковик Эман 2 0
3. Martin Ramsland 1 0
4. Скаанес Каспер 1 0
5. Сколевик Стеффен 1 0
6. Erlend Segberg 1 0
7. Jesper Daland 1 0
8. Mathias Bringaker 1 0
9. Aremu Afeez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Старт 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Старт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Сарпсборг-08 4:0 Старт Товарищеские матчи Старт 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Старт Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Старт Типпелиген
Старт 1:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 2:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Старт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Старт Кубок НМ Сарпсборг-08 1:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Старт Типпелиген Старт 3:4 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 4:4 Старт Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:1 7 7 0 0 27 - 7 21
2. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Волеренга 1:0 7 3 3 1 10 - 10 12
4. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
5. Кристиансунд 1:1 7 2 5 0 16 - 10 11
6. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
7. Одд 1:0 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Стабек 1:1 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 3 2 9 - 12 9
10. Мьёндален 0:1 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
12. Сарпсборг-08 1:0 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 0:1 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Старт 0:1 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 1:3 7 0 3 4 10 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:0 Старт онлайн

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