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Кристиансунд
0:0
Перерыв

Стадион:
Волеренга
0'
40' Желтая карточка
Диоп Амиду
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
8
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
11
Финне
Бор
Кристиансунд
4-2-1-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

40'
Диоп Амиду
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 8 0.28
2. Каллудра Лиридон 2 0.07
3. Аскар Армин 2 0.07
4. Sondre Soerli 1 0.03
5. Bent Soermo 1 0.03
6. Бюэ Бендик 1 0.03
7. Christophe Psyche 1 0.03
8. Andreas Hopmark 1 (1) 0.03
9. Christoffer Aasbak 0 0
10. Коли Алиу 0 0
11. Erlend Sivertsen 0 0
12. Paal Erik Ulvestad 0 0
13. Serigne Mbaye 0 0
14. Скарсем Олаус 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 3 (2) 0.1
2. Benjamin Stokke 2 0.07
3. Шала Херолинд 1 0.03
4. Доннум Арон 1 0.03
5. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.03
6. Несберг Иван 1 0.03
7. Финне Бор 1 0.03
8. Вега Дейвер 1 0.03
9. Леквен Магнус 0 0
10. Адекугбе Сэм 0 0
11. Борхгревинк Кристиан 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Erlend Sivertsen 2 0
2. Кастрати Фламур 1 0
3. Christophe Psyche 1 0
4. Andreas Hopmark 1 0
5. Коли Алиу 1 0
6. Диоп Амиду 1 0
7. Paal Erik Ulvestad 1 0
8. Мумбанья Фарис 1 0
9. Аскар Армин 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Адекугбе Сэм 2 1
3. Хорн Майер 3 0
4. Борхгревинк Кристиан 3 0
5. Клаессон Кристоффер 1 1
6. Леквен Магнус 2 0
7. Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
8. Доннум Арон 2 0
9. Benjamin Stokke 1 0
10. Несберг Иван 1 0
11. Хауг Кьетил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)
 Волеренга 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде
Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг
Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга
Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Волеренга 1:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Кристиансунд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 1:0 9 8 1 0 25 - 7 25
3. Волеренга 0:0 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 1:0 9 4 3 2 12 - 6 15
5. Одд 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Стрёмсгодсет 0:1 9 3 3 3 11 - 14 12
9. Кристиансунд 0:0 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 0:0 9 2 2 5 8 - 9 8
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 0:1 9 2 1 6 6 - 15 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 1:1 9 0 4 5 11 - 27 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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