Кристиансунд
0:0
Перерыв
Стадион: Кристиансунд
Волеренга
40' Желтая карточкаДиоп Амиду
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|8
|0.28
|2.
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|3.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|4.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|5.
|Bent Soermo
|1
|0.03
|6.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|7.
|Christophe Psyche
|1
|0.03
|8.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.03
|9.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|10.
|Коли Алиу
|0
|0
|11.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|12.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|13.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|14.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|3 (2)
|0.1
|2.
|Benjamin Stokke
|2
|0.07
|3.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|4.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|6.
|Несберг Иван
|1
|0.03
|7.
|Финне Бор
|1
|0.03
|8.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|9.
|Леквен Магнус
|0
|0
|10.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|11.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|2.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|3.
|Christophe Psyche
|1
|0
|4.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|5.
|Коли Алиу
|1
|0
|6.
|Диоп Амиду
|1
|0
|7.
|Paal Erik Ulvestad
|1
|0
|8.
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|9.
|Аскар Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|3.
|Хорн Майер
|3
|0
|4.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|5.
|Клаессон Кристоффер
|1
|1
|6.
|Леквен Магнус
|2
|0
|7.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|8.
|Доннум Арон
|2
|0
|9.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|10.
|Несберг Иван
|1
|0
|11.
|Хауг Кьетил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Волеренга
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде
Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга
Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|1:0
|9
|8
|1
|0
|25 - 7
|25
|3.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Русенборг
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|5.
|Одд
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|7.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|2
|5
|2
|17 - 13
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Старт
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|1:1
|9
|0
|4
|5
|11 - 27
|4