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Мьельбю
 
Позже

Стадион:
Сириус
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
21
Adam
Petersson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
5
Джазе
Моханад
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
30
Jon
Viscosi
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
17
Adam
Staahl
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
26
Саид
Мохаммед
Мьельбю
3-5-2
Сириус
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 3 0.25
2. Mamudu Moro 3 0.25
3. David Loefquist 3 (1) 0.25
4. Jacob Bergstroem 2 0.17
5. Jesper Gustavsson 1 0.08
6. Besard Sabovic 1 0.08
7. Eric Bjoerkander 0 0
8. David Batanero 0 0
9. Джазе Моханад 0 0
10. Joel Nilsson 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yukiya Sugita 5 0.42
2. Stefano Holmquist 4 (1) 0.33
3. Axel Bjoernstroem 3 0.25
4. Андерссон Элиас 3 0.25
5. Саид Мохаммед 2 (2) 0.17
6. Nahom Girmai Netabay 2 0.17
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. David Loefquist 3 0
4. Огбу Мозес 2 0
5. David Batanero 2 0
6. Jacob Bergstroem 2 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Besard Sabovic 1 0
10. Jesper Loefgren 1 0
11. Viktor Gustafson 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Adam Hellborg 3 0
3. Сисей Кебба 2 0
4. Stefano Holmquist 2 0
5. Karl Larsson 2 0
6. Юнссон Лукас 2 0
7. Бьоркстрём Тим 2 0
8. Ярль Даниель 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Nahom Girmai Netabay 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 16.67% (2) 0 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Сириус 10.53% (2) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4) 36.84% (7) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю
Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг
АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мьельбю 1:2 Сириус Суперэттан Сириус 1:0 Мьельбю Суперэттан Сириус 1:4 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:0 Сириус Суперэттан
Мьельбю 1:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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