Мьельбю
1:1
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Сириус
8' Желтая карточкаДжазе Моханад
0:1
20' ПенальтиСаид Мохаммед
45' Желтая карточкаAdam Petersson
82' Желтая карточкаОгбу Мозес
1:1
87' ГолОгбу Мозес
90' Желтая карточкаJesper Loefgren
90
Огбу
Мозес
30
Jon
Viscosi
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
20'
0:1
45'
82'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|4
|0.31
|2.
|Mamudu Moro
|3
|0.23
|3.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.23
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.15
|5.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.08
|6.
|Besard Sabovic
|1
|0.08
|7.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|8.
|David Batanero
|0
|0
|9.
|Джазе Моханад
|0
|0
|10.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yukiya Sugita
|5
|0.38
|2.
|Stefano Holmquist
|4 (1)
|0.31
|3.
|Axel Bjoernstroem
|3
|0.23
|4.
|Саид Мохаммед
|3 (3)
|0.23
|5.
|Андерссон Элиас
|3
|0.23
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.15
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|4
|0
|2.
|Joel Nilsson
|4
|0
|3.
|Огбу Мозес
|3
|0
|4.
|David Loefquist
|3
|0
|5.
|David Batanero
|2
|0
|6.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|7.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|9.
|Юханссон Марко
|1
|0
|10.
|Besard Sabovic
|1
|0
|11.
|Джазе Моханад
|1
|0
|12.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|13.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Adam Hellborg
|3
|0
|3.
|Сисей Кебба
|2
|0
|4.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|5.
|Karl Larsson
|2
|0
|6.
|Юнссон Лукас
|2
|0
|7.
|Бьоркстрём Тим
|2
|0
|8.
|Ярль Даниель
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Nahom Girmai Netabay
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Сириус
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|35% (7)
|5% (1)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю
Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска
Сириус Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг
АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|13
|7
|4
|2
|29 - 17
|25
|3.
|Эльфсборг
|13
|6
|6
|1
|22 - 18
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|5.
|Хеккен
|13
|5
|6
|2
|24 - 13
|21
|6.
|Сириус
|13
|4
|6
|3
|21 - 21
|18
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Эребру
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|10.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|АИК
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|12.
|Гётеборг
|13
|2
|7
|4
|15 - 20
|13
|13.
|Фалькенберг
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|16.
|Кальмар
|13
|2
|3
|8
|14 - 22
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0