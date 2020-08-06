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  3. Швеция
Мьельбю
1:1
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
8' Желтая карточка
Джазе Моханад
0:1
20' Пенальти
Саид Мохаммед
45' Желтая карточка
Adam Petersson
82' Желтая карточка
Огбу Мозес
1:1
87' Гол
Огбу Мозес
90' Желтая карточка
Jesper Loefgren
90'+5
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
21
Adam
Petersson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
5
Джазе
Моханад
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
30
Jon
Viscosi
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
17
Adam
Staahl
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
26
Саид
Мохаммед
Мьельбю
3-5-2
Сириус
3-4-3

Ход матча

8'
Джазе Моханад
 
20'
0:1
Саид Мохаммед
45'
Adam Petersson
 
54'
 
Шабани Лаорент
Adam Hellborg
63'
Mamudu Moro
Adam Petersson
 
64'
Viktor Gustafson
Jacob Bergstroem
 
77'
Jonathan Tamimi
Jesper Gustavsson
 
77'
Taylor Silverholt
Joel Nilsson
 
78'
 
Jamie Roche
Саид Мохаммед
82'
Огбу Мозес
 
87'
Огбу Мозес
1:1
90'
 
Карлссон Йохан
Андерссон Элиас
90'
Jesper Loefgren
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 4 0.31
2. Mamudu Moro 3 0.23
3. David Loefquist 3 (1) 0.23
4. Jacob Bergstroem 2 0.15
5. Jesper Gustavsson 1 0.08
6. Besard Sabovic 1 0.08
7. Eric Bjoerkander 0 0
8. David Batanero 0 0
9. Джазе Моханад 0 0
10. Joel Nilsson 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yukiya Sugita 5 0.38
2. Stefano Holmquist 4 (1) 0.31
3. Axel Bjoernstroem 3 0.23
4. Саид Мохаммед 3 (3) 0.23
5. Андерссон Элиас 3 0.23
6. Nahom Girmai Netabay 2 0.15
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. Огбу Мозес 3 0
4. David Loefquist 3 0
5. David Batanero 2 0
6. Jesper Loefgren 2 0
7. Jacob Bergstroem 2 0
8. Eric Bjoerkander 1 0
9. Юханссон Марко 1 0
10. Besard Sabovic 1 0
11. Джазе Моханад 1 0
12. Viktor Gustafson 1 0
13. Adam Petersson 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Adam Hellborg 3 0
3. Сисей Кебба 2 0
4. Stefano Holmquist 2 0
5. Karl Larsson 2 0
6. Юнссон Лукас 2 0
7. Бьоркстрём Тим 2 0
8. Ярль Даниель 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Nahom Girmai Netabay 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Сириус 10% (2) 25% (5) 5% (1) 20% (4) 35% (7) 5% (1)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю
Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг
АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мьельбю 1:2 Сириус Суперэттан Сириус 1:0 Мьельбю Суперэттан Сириус 1:4 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:0 Сириус Суперэттан
Мьельбю 1:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
3. Эльфсборг 13 6 6 1 22 - 18 24
4. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Хеккен 13 5 6 2 24 - 13 21
6. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Эребру 13 4 4 5 13 - 15 16
10. Мьельбю 13 4 4 5 14 - 20 16
11. АИК 13 3 4 6 12 - 19 13
12. Гётеборг 13 2 7 4 15 - 20 13
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 13 2 6 5 11 - 17 12
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 13 2 3 8 14 - 22 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Adam Petersson получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Саид Мохаммед из команды Сириус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    8'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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