  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
ХИФК
2:1
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
12' Желтая карточка
Riku Selander
12' Желтая карточка
Daniel Hakans
21' Желтая карточка
Jani Baeckman
22' Желтая карточка
Serge Atakayi
26' Желтая карточка
Мянтюля Теро
1:0
27' Гол
Маттила Сакари
40' Желтая карточка
Луис Энрике II
55' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
58' Желтая карточка
Tiquinho2
67' Вторая желтая карточка
Мянтюля Теро
74' Желтая карточка
Олейник Денис
1:1
79' Гол
Нгуекам Ариэль
83' Желтая карточка
Jabar Sharza
86' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
2:1
90' Гол
Маттила Сакари
90'+8
77
Ориджи
Арнольд
17
Jani
Baeckman
34
Tuukka
Andberg
4
Патронен
Ханну
6
Riku
Selander
99
Маттссон
Йоэль
7
Ягуби
Моштаг
3
Маттила
Сакари
9
Луис
Энрике
II
14
Tiquinho2
11
Тукиайнен
Сакари
24
Вийтала
Валтер
45
Serge
Atakayi
5
Мянтюля
Теро
17
Ville
Tikkanen
15
Чавес
Дарвин
21
Раскай
Анель
58
Хетемай
Мехмет
7
Градецки
Матей
19
Сид
Робин
10
Billy
Ions
25
Daniel
Hakans
ХИФК
СЯК Сейнайоки

Ход матча

12'
Riku Selander
 
12'
 
Daniel Hakans
12'
Jabar Sharza
Патронен Ханну
 
21'
Jani Baeckman
 
22'
 
Serge Atakayi
26'
 
Мянтюля Теро
27'
Маттила Сакари
1:0
40'
Луис Энрике II
 
55'
Ягуби Моштаг
 
58'
Tiquinho2
 
59'
 
Олейник Денис
Daniel Hakans
59'
 
Нгуекам Ариэль
Раскай Анель
67'
 
Мянтюля Теро
69'
 
Joonas Sundman
Billy Ions
73'
Kevin Larsson
Луис Энрике II
 
74'
 
Олейник Денис
78'
 
Keaton Isaksson
Сид Робин
79'
 
Jude Ekow Arthur
Чавес Дарвин
79'
1:1
Нгуекам Ариэль
83'
Jabar Sharza
 
86'
 
Хетемай Мехмет
86'
Фофана Адама
Tiquinho2
 
90'
Маттила Сакари
(Ягуби Моштаг)
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маттила Сакари 2 0.11
2. Тукиайнен Сакари 1 0.06
3. Ягуби Моштаг 0 0
4. Jani Baeckman 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хетемай Мехмет 1 0.07
2. Нгуекам Ариэль 1 0.07
3. Градецки Матей 1 0.07
4. Serge Atakayi 0 0
5. Daniel Hakans 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Riku Selander 2 0
2. Jani Baeckman 2 0
3. Маттссон Йоэль 2 0
4. Jabar Sharza 2 0
5. Патронен Ханну 1 0
6. Jukka Halme 1 0
7. Ягуби Моштаг 1 0
8. Тукиайнен Сакари 1 0
9. Eero-Matti Auvinen 1 0
10. Луис Энрике II 1 0
11. Tiquinho2 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Мянтюля Теро 1 1
2. Хетемай Мехмет 2 0
3. Олейник Денис 1 0
4. Раскай Анель 1 0
5. Нгуекам Ариэль 1 0
6. Serge Atakayi 1 0
7. Daniel Hakans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 СЯК Сейнайоки 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн
Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС
СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
ХИФК 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
2. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
3. ХИК 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Ильвес 5 2 2 1 7 - 9 8
5. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
7. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
8. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Лахти 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 4 0 0 4 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Луис Энрике II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Маттила Сакари бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Serge Atakayi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Яни Бекман получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Патронен Ханну уходит с поля. Jabar Sharza выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Daniel Hakans получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный