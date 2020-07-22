ХИФК
2:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
СЯК Сейнайоки
12' Желтая карточкаRiku Selander
12' Желтая карточкаDaniel Hakans
21' Желтая карточкаJani Baeckman
22' Желтая карточкаSerge Atakayi
26' Желтая карточкаМянтюля Теро
1:0
27' ГолМаттила Сакари
40' Желтая карточкаЛуис Энрике II
55' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
58' Желтая карточкаTiquinho2
67' Вторая желтая карточкаМянтюля Теро
74' Желтая карточкаОлейник Денис
1:1
79' ГолНгуекам Ариэль
83' Желтая карточкаJabar Sharza
86' Желтая карточкаХетемай Мехмет
2:1
90' ГолМаттила Сакари
14
Tiquinho2
15
Чавес
Дарвин
21
Раскай
Анель
19
Сид
Робин
10
Billy
Ions
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Tiquinho2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чавес ДарвинЗащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сид РобинНападающий
-
10 Billy IonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Jyri Kiuru
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
12'
12'
21'
22'
26'
27'
1:0
40'
55'
58'
67'
74'
79'
1:1
83'
86'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маттила Сакари
|2
|0.11
|2.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.06
|3.
|Ягуби Моштаг
|0
|0
|4.
|Jani Baeckman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хетемай Мехмет
|1
|0.07
|2.
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.07
|3.
|Градецки Матей
|1
|0.07
|4.
|Serge Atakayi
|0
|0
|5.
|Daniel Hakans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Riku Selander
|2
|0
|2.
|Jani Baeckman
|2
|0
|3.
|Маттссон Йоэль
|2
|0
|4.
|Jabar Sharza
|2
|0
|5.
|Патронен Ханну
|1
|0
|6.
|Jukka Halme
|1
|0
|7.
|Ягуби Моштаг
|1
|0
|8.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|9.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0
|10.
|Луис Энрике II
|1
|0
|11.
|Tiquinho2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мянтюля Теро
|1
|1
|2.
|Хетемай Мехмет
|2
|0
|3.
|Олейник Денис
|1
|0
|4.
|Раскай Анель
|1
|0
|5.
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|6.
|Serge Atakayi
|1
|0
|7.
|Daniel Hakans
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|СЯК Сейнайоки
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС
СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
СЯК Сейнайоки: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
ХИФК 0:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИФК 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 4:1 ХИФК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 СЯК Сейнайоки Кубок Суоми СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 4:0 ХИФК Икконен СЯК Сейнайоки 3:1 ХИФК Икконен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|Интер Турку
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|ХИК
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Ильвес
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|Хонка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|ХИФК
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|7.
|Мариехамн
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Лахти
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Хака
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|РоПС
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|ТПС
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Аутентификация