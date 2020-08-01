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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
1:1
Второй тайм: 68'
Эстер
0'
1:0
15' Гол
Samuel Nnamani
1:1
36' Гол
Simon Alexandersson
46' Желтая карточка
Ferid Ali
62' Желтая карточка
Ахмед Аммар
68'
31
Josh
Wicks
II
2
Adnan
Kojic
12
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
9
Росси
Карим
16
Samuel
Nnamani
25
Damir
Mehic
2
Mattias
Pavic
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
10
Petar
Petrovic
19
Nicolas
Mortensen
11
Simon
Alexandersson
7
Carl
Johansson
III
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Эстер
4-3-3

Ход матча

11'
 
Ахмед Аммар
Перссон Юхан
15'
Samuel Nnamani
1:0
36'
1:1
Simon Alexandersson
(Petar Petrovic)
46'
Ferid Ali
 
62'
 
Ахмед Аммар

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 4 (1) 0.13
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.09
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.03
4. Govend Haidar 1 0.03
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 3 (1) 0.1
2. Кин Джеймс 2 0.06
3. Carl Johansson III 2 0.06
4. Перссон Юхан 1 0.03
5. Simon Alexandersson 1 0.03
6. Fredrik Lundgren II 1 0.03
7. Mattias Pavic 0 0
8. Filip Oernblom 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 3 1
2. Росси Карим 3 0
3. Abdel Diarra 3 0
4. Маннс Йеспер 2 0
5. Adnan Kojic 2 0
6. Ferid Ali 2 0
7. Wille Jakobsson 2 0
8. Соми Габриэль 1 0
9. Gustav Jarl 1 0
10. Govend Haidar 1 0
11. Де Са Лесли 1 0
12. Wilhelm Loeper 1 0
13. Pontus Roedin 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 4 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Карлссон Монц 2 0
4. Alexander Henningsson 0 1
5. Jonathan Drott 1 0
6. Сильверхолт Оливер 1 0
7. Liridon Silka 1 0
8. Simon Alexandersson 1 0
9. Fredrik Lundgren II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 25% (2) 25% (2) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Эстер 33.33% (3) 0 33.33% (3) 0 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 3:1 10 7 2 1 18 - 8 23
2. Хальмстад 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
3. Сундсвалль 1:3 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Браге 9 4 2 3 12 - 13 14
5. Акрополис 9 3 5 1 13 - 10 14
6. Эстер 1:1 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Йёнчёпинг 9 4 1 4 15 - 14 13
8. Норрбю 9 3 4 2 10 - 9 13
9. Треллеборг 9 3 3 3 11 - 9 12
10. Умео 9 2 4 3 10 - 10 10
11. Вестерос СК 9 2 3 4 11 - 15 9
12. ГАИС 9 2 3 4 7 - 13 9
13. Эргрюте ФФ 9 2 2 5 8 - 16 8
14. Далкурд 9 1 5 3 12 - 12 8
15. Сирианска Эскильстуна 1:1 10 2 2 6 10 - 18 8
16. Юнгшиле 0:0 10 1 4 5 13 - 18 7
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Ахмед Аммар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Ferid Ali получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • 11'
    Перссон Юхан уходит с поля. Ахмед Аммар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер онлайн

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