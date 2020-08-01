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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
15' Гол
Samuel Nnamani
1:1
36' Гол
Simon Alexandersson
46' Желтая карточка
Ferid Ali
62' Желтая карточка
Jonathan Drott
69' Желтая карточка
Abdel Diarra
81' Желтая карточка
Ismet Lushaku
90'+5
31
Josh
Wicks
II
2
Adnan
Kojic
12
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
9
Росси
Карим
16
Samuel
Nnamani
25
Damir
Mehic
2
Mattias
Pavic
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
10
Petar
Petrovic
19
Nicolas
Mortensen
11
Simon
Alexandersson
7
Carl
Johansson
III
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Эстер
4-3-3

Ход матча

11'
 
Ахмед Аммар
Перссон Юхан
15'
Samuel Nnamani
1:0
36'
1:1
Simon Alexandersson
(Petar Petrovic)
46'
Ferid Ali
 
62'
 
Jonathan Drott
69'
Abdel Diarra
 
72'
Govend Haidar
Росси Карим
 
73'
Christian Ljungberg
Pontus Roedin
 
78'
 
Кин Джеймс
Nicolas Mortensen
81'
Ismet Lushaku
 
88'
 
Mattis Adolfsson
Simon Alexandersson

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 4 (1) 0.13
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.09
3. Chidi Dauda Omeje 1 0.03
4. Govend Haidar 1 0.03
5. Wilhelm Loeper 0 0
6. Tim Hartzell 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 3 (1) 0.1
2. Кин Джеймс 2 0.06
3. Carl Johansson III 2 0.06
4. Перссон Юхан 1 0.03
5. Simon Alexandersson 1 0.03
6. Fredrik Lundgren II 1 0.03
7. Mattias Pavic 0 0
8. Filip Oernblom 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 4 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Росси Карим 3 0
4. Маннс Йеспер 2 0
5. Adnan Kojic 2 0
6. Ferid Ali 2 0
7. Wille Jakobsson 2 0
8. Соми Габриэль 1 0
9. Gustav Jarl 1 0
10. Govend Haidar 1 0
11. Де Са Лесли 1 0
12. Wilhelm Loeper 1 0
13. Pontus Roedin 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 4 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Jonathan Drott 2 0
4. Карлссон Монц 2 0
5. Alexander Henningsson 0 1
6. Сильверхолт Оливер 1 0
7. Liridon Silka 1 0
8. Simon Alexandersson 1 0
9. Fredrik Lundgren II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 33.33% (3) 11.11% (1)
 Эстер 30% (3) 0 40% (4) 0 0 30% (3)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 10 7 2 1 19 - 8 23
2. Хальмстад 10 6 2 2 17 - 7 20
3. Сундсвалль 10 4 5 1 17 - 13 17
4. Браге 9 4 2 3 12 - 13 14
5. Акрополис 9 3 5 1 13 - 10 14
6. Эстер 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Йёнчёпинг 9 4 1 4 15 - 14 13
8. Норрбю 9 3 4 2 10 - 9 13
9. Треллеборг 9 3 3 3 11 - 9 12
10. Умео 9 2 4 3 10 - 10 10
11. Вестерос СК 9 2 3 4 11 - 15 9
12. ГАИС 9 2 3 4 7 - 13 9
13. Эргрюте ФФ 9 2 2 5 8 - 16 8
14. Далкурд 9 1 5 3 12 - 12 8
15. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 10 - 18 8
16. Юнгшиле 10 1 4 5 13 - 18 7
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • 11'
    Перссон Юхан уходит с поля. Ахмед Аммар выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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