Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстер
1:0
15' ГолSamuel Nnamani
1:1
36' ГолSimon Alexandersson
46' Желтая карточкаFerid Ali
62' Желтая карточкаJonathan Drott
69' Желтая карточкаAbdel Diarra
81' Желтая карточкаIsmet Lushaku
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
15'
1:0
36'
46'
62'
69'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|4 (1)
|0.13
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.09
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0.03
|4.
|Govend Haidar
|1
|0.03
|5.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|6.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|3 (1)
|0.1
|2.
|Кин Джеймс
|2
|0.06
|3.
|Carl Johansson III
|2
|0.06
|4.
|Перссон Юхан
|1
|0.03
|5.
|Simon Alexandersson
|1
|0.03
|6.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0.03
|7.
|Mattias Pavic
|0
|0
|8.
|Filip Oernblom
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|4
|1
|2.
|Abdel Diarra
|4
|0
|3.
|Росси Карим
|3
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|2
|0
|5.
|Adnan Kojic
|2
|0
|6.
|Ferid Ali
|2
|0
|7.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|8.
|Соми Габриэль
|1
|0
|9.
|Gustav Jarl
|1
|0
|10.
|Govend Haidar
|1
|0
|11.
|Де Са Лесли
|1
|0
|12.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|13.
|Pontus Roedin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|4
|0
|2.
|Перссон Юхан
|3
|0
|3.
|Jonathan Drott
|2
|0
|4.
|Карлссон Монц
|2
|0
|5.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|6.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|7.
|Liridon Silka
|1
|0
|8.
|Simon Alexandersson
|1
|0
|9.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Эстер
|30% (3)
|0
|40% (4)
|0
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус
Эстер Последние 20 матчей: + = -Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|2.
|Хальмстад
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|3.
|Сундсвалль
|10
|4
|5
|1
|17 - 13
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|Акрополис
|9
|3
|5
|1
|13 - 10
|14
|6.
|Эстер
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Йёнчёпинг
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|Норрбю
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Треллеборг
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|10.
|Умео
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|11.
|Вестерос СК
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|ГАИС
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|13.
|Эргрюте ФФ
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|14.
|Далкурд
|9
|1
|5
|3
|12 - 12
|8
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|16.
|Юнгшиле
|10
|1
|4
|5
|13 - 18
|7
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0