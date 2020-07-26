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  3. Норвегия
Викинг
3:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
3' Гол
Kristoffer Loekberg
23' Желтая карточка
Утвик Бьерн
1:0
35' Не забитый пенальти
Бериша Ветон
2:0
36' Гол
Adrian Pereira
44' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
3:0
46' Гол
Adrian Pereira
75'
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
14
Салетрос
Антон
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
8
Mohamed
Ofkir
10
Ларсен
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

3'
Kristoffer Loekberg
(Adrian Pereira)
1:0
23'
 
Утвик Бьерн
35'
Бериша Ветон
1:0
36'
Adrian Pereira
2:0
44'
 
Исмаила Кулибали
46'
Adrian Pereira
(Бютюки Зюмер)
3:0
66'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бютюки Зюмер 2 0.07
2. Adrian Pereira 2 0.07
3. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.07
5. Kristoffer Loekberg 2 0.07
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
7. Viljar Vevatne 1 0.03
8. Even Oestensen 1 0.03
9. Johnny Furdal 0 0
10. Белл Джо 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Исмаила Кулибали 2 0.07
3. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Mohamed Ofkir 1 0.03
6. Ларсен Йорген 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 2 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0
8. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 3 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Линнсет Йонатан 2 0
6. Ларсен Йорген 2 0
7. Томассен Йоахим 1 0
8. Magnar Oedegaard 1 0
9. Alexander Jakobsen 1 0
10. Салетрос Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Сарпсборг-08 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг
Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Викинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 10 10 0 0 37 - 11 30
2. Мольде 1:2 10 8 1 1 29 - 9 25
3. Волеренга 2:0 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 10 5 1 4 16 - 13 16
5. Стабек 0:0 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Бранн 10 4 3 3 14 - 14 15
8. Стрёмсгодсет 0:2 10 3 3 4 11 - 19 12
9. Кристиансунд 10 2 6 2 18 - 14 12
10. Викинг 3:0 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Сарпсборг-08 0:3 10 3 1 6 10 - 12 10
12. Саннефьёрд 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Мьёндален 0:1 10 2 2 6 10 - 13 8
15. Старт 0:0 10 0 6 4 8 - 16 6
16. Олесунн 10 0 3 7 13 - 32 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Исмаила Кулибали получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Adrian Pereira бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бериша Ветон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    23'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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