Викинг
3:0
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
Сарпсборг-08
1:0
3' ГолKristoffer Loekberg
23' Желтая карточкаУтвик Бьерн
1:0
35' Не забитый пенальтиБериша Ветон
2:0
36' ГолAdrian Pereira
44' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
3:0
46' ГолAdrian Pereira
83' Желтая карточкаAlexander Jakobsen
86' Желтая карточкаКонте Бубакар
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
3'
23'
35'
1:0
36'
2:0
44'
46'
3:0
86'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бютюки Зюмер
|2
|0.07
|2.
|Adrian Pereira
|2
|0.07
|3.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.07
|5.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|7.
|Viljar Vevatne
|1
|0.03
|8.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|9.
|Johnny Furdal
|0
|0
|10.
|Белл Джо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солтведт Йоахим
|2
|0.07
|2.
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|3.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|5.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.03
|6.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|2
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|4.
|Even Oestensen
|2
|0
|5.
|Бериша Ветон
|1
|0
|6.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|7.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|8.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Утвик Бьерн
|3
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|5.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|8.
|Томассен Йоахим
|1
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|11.
|Конте Бубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Сарпсборг-08
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг
Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Викинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|10
|8
|1
|1
|29 - 10
|25
|3.
|Волеренга
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|9.
|Кристиансунд
|10
|2
|6
|2
|18 - 14
|12
|10.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|13.
|Саннефьёрд
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|14.
|Мьёндален
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|Старт
|10
|0
|6
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Олесунн
|10
|0
|3
|7
|13 - 32
|3