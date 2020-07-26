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Викинг
3:0
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
3' Гол
Kristoffer Loekberg
23' Желтая карточка
Утвик Бьерн
1:0
35' Не забитый пенальти
Бериша Ветон
2:0
36' Гол
Adrian Pereira
44' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
3:0
46' Гол
Adrian Pereira
83' Желтая карточка
Alexander Jakobsen
86' Желтая карточка
Конте Бубакар
90'+4
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
14
Салетрос
Антон
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
8
Mohamed
Ofkir
10
Ларсен
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

3'
Kristoffer Loekberg
(Adrian Pereira)
1:0
23'
 
Утвик Бьерн
35'
Бериша Ветон
1:0
36'
Adrian Pereira
2:0
44'
 
Исмаила Кулибали
46'
 
Alexander Jakobsen
Mohamed Ofkir
46'
 
Абделлауйе Мостафа
Солтведт Йоахим
46'
 
Sebastian Jarl
Исмаила Кулибали
46'
Adrian Pereira
(Бютюки Зюмер)
3:0
66'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 
74'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Kristoffer Loekberg
 
81'
 
Конте Бубакар
Салетрос Антон
82'
 
Боянг Сулайман
Линнсет Йонатан
82'
Sondre Auklend
Бютюки Зюмер
 
83'
 
Alexander Jakobsen
86'
 
Конте Бубакар

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бютюки Зюмер 2 0.07
2. Adrian Pereira 2 0.07
3. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.07
5. Kristoffer Loekberg 2 0.07
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
7. Viljar Vevatne 1 0.03
8. Even Oestensen 1 0.03
9. Johnny Furdal 0 0
10. Белл Джо 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Исмаила Кулибали 2 0.07
3. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Mohamed Ofkir 1 0.03
6. Ларсен Йорген 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 2 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0
8. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 3 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Alexander Jakobsen 2 0
6. Линнсет Йонатан 2 0
7. Ларсен Йорген 2 0
8. Томассен Йоахим 1 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Сарпсборг-08 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг
Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Викинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Викинг Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 0:1 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Викинг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 10 8 1 1 29 - 10 25
3. Волеренга 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 10 5 1 4 16 - 13 16
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 0:1 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 10 4 3 3 14 - 14 15
8. Стрёмсгодсет 10 3 3 4 11 - 19 12
9. Кристиансунд 10 2 6 2 18 - 14 12
10. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Хёугесунн 1:0 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Сарпсборг-08 10 3 1 6 10 - 12 10
13. Саннефьёрд 10 3 1 6 8 - 16 10
14. Мьёндален 10 2 2 6 10 - 13 8
15. Старт 10 0 6 4 8 - 16 6
16. Олесунн 10 0 3 7 13 - 32 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Исмаила Кулибали получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Adrian Pereira бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бериша Ветон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    23'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Kristoffer Loekberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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