Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Мариенлист
Олесунн
0:1
30' ГолХеуген Сигурд
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
30'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|2
|0.07
|2.
|Mikkel Maigaard
|2 (2)
|0.07
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|4.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|5.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ari Leifsson
|2
|0
|2.
|Парр Джонатан
|1
|0
|3.
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|5.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0
|6.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|2
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2
|0
|3.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|4.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|5.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|6.
|Узочакву Арнест
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Олесунн
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн
Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Олесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Олесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Одд
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|4
|1
|3
|0
|9 - 4
|6
|8.
|Мьёндален
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Стабек
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Саннефьёрд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Старт
|4
|0
|2
|2
|6 - 12
|2
|13.
|Олесунн
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 13
|2
|14.
|Русенборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Сарпсборг-08
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Викинг
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1