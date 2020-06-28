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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Олесунн
0'
0:1
30' Гол
Хеуген Сигурд
31'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
5
Гуннарссон
Никлас
2
Ari
Leifsson
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
6
Клинкенберг
Фредерикус
2
Shaquill
Sno
15
Staale
Steen
Saethre
19
Ларсен
Петер-Орри
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
22
Хеуген
Сигурд
11
Simen
Bolkan
Nordli
Стрёмсгодсет
4-3-3
Олесунн
3-4-3

Ход матча

30'
0:1
Хеуген Сигурд

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 2 0.07
2. Mikkel Maigaard 2 (2) 0.07
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Токстад Кристоффер 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
2. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 1 0.03

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Ari Leifsson 2 0
2. Парр Джонатан 1 0
3. Гуннарссон Никлас 1 0
4. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
5. Marcus Moelvadgaard 1 0
6. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 2 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 0
3. Oddbjoern Lie 1 0
4. Joergen Hatlehol 1 0
5. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
6. Узочакву Арнест 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Олесунн 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн
Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Олесунн Типпелиген
Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Олесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Олесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Олесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Будё-Глимт 0:0 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Стрёмсгодсет 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Волеренга 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Одд 4 2 0 2 10 - 4 6
7. Кристиансунд 0:0 4 1 3 0 9 - 4 6
8. Мьёндален 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Стабек 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Саннефьёрд 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Хёугесунн 1:0 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Старт 4 0 2 2 6 - 12 2
13. Олесунн 0:0 4 0 2 2 5 - 13 2
14. Русенборг 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Сарпсборг-08 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
16. Викинг 4 0 1 3 4 - 10 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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