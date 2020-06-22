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  3. Швеция
Сириус
2:2
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
17' Гол
Daleho Irandust
1:1
25' Гол
Nahom Girmai Netabay
1:2
33' Гол
Leo Bengtsson
44' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
2:2
61' Гол
Yukiya Sugita
69' Желтая карточка
Берггрен Густав
70' Желтая карточка
Тойвио Йоона
90' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
90' Желтая карточка
Марич Аднан
90'+5
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
99
Nahom
Girmai
Netabay
77
Игбоананике
Кеннеди
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
16
Leo
Bengtsson
9
Нильссон
Хокан
11
Люндберг
Виктор
Сириус
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Daleho Irandust
(Линдгрен Расмус)
25'
Nahom Girmai Netabay
(Axel Bjoernstroem)
1:1
33'
1:2
Leo Bengtsson
(Линдгрен Расмус)
44'
Бьоркстрём Тим
 
57'
Stefano Holmquist
Игбоананике Кеннеди
 
61'
Yukiya Sugita
2:2
64'
 
Марич Аднан
Люндберг Виктор
64'
 
Туоминен Яссе
Нильссон Хокан
64'
 
Ясин Ахмед
Daleho Irandust
69'
 
Берггрен Густав
70'
 
Тойвио Йоона
75'
Ярль Даниель
Nahom Girmai Netabay
 
80'
 
Ali Youssef
Leo Bengtsson
82'
Шабани Лаорент
Yukiya Sugita
 
82'
Adam Staahl
Karl Larsson
 
90'
 
Линдгрен Расмус
90'
 
Марич Аднан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Axel Bjoernstroem 1 0.05
2. Андерссон Элиас 1 0.05
3. Yukiya Sugita 1 0.05
4. Nahom Girmai Netabay 1 0.05
5. Шабани Лаорент 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 2 0.09
2. Тойвио Йоона 1 0.04
3. Leo Bengtsson 1 0.04
4. Линдгрен Расмус 0 0
5. Марич Аднан 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Ярль Даниель 1 0
2. Бьоркстрём Тим 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Линдгрен Расмус 1 0
3. Фрайберг Эрик 1 0
4. Тойвио Йоона 1 0
5. Alexander Faltsetas 1 0
6. Марич Аднан 1 0
7. Берггрен Густав 1 0
8. Leo Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Хеккен 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус
Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Хеккен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Хеккен 4:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Сириус Аллсвенскан Хеккен 8:0 Сириус Суперэттан Сириус 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Сириус 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хаммарбю 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Гётеборг 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Эребру 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Мьельбю 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Эстерсунд 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бьоркстрём Тим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Nahom Girmai Netabay бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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