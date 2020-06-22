Сириус
2:2
Конец матча
Стадион: Студентернас
Хеккен
0:1
17' ГолDaleho Irandust
1:1
25' ГолNahom Girmai Netabay
1:2
33' ГолLeo Bengtsson
44' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
2:2
61' ГолYukiya Sugita
69' Желтая карточкаБерггрен Густав
70' Желтая карточкаТойвио Йоона
90' Желтая карточкаЛиндгрен Расмус
90' Желтая карточкаМарич Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
17'
25'
33'
1:2
44'
61'
2:2
69'
70'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Axel Bjoernstroem
|1
|0.05
|2.
|Андерссон Элиас
|1
|0.05
|3.
|Yukiya Sugita
|1
|0.05
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|1
|0.05
|5.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|2
|0.09
|2.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|3.
|Leo Bengtsson
|1
|0.04
|4.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|5.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ярль Даниель
|1
|0
|2.
|Бьоркстрём Тим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|4.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|5.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
|6.
|Марич Аднан
|1
|0
|7.
|Берггрен Густав
|1
|0
|8.
|Leo Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Хеккен
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус
Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Хеккен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Кальмар
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АИК
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Эльфсборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Юргорден
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Эстерсунд
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Аутентификация