  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Йёнчёпинг
3:3
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
34' Гол
Джоханна Эрик
37' Желтая карточка
Marcus Degerlund
1:1
41' Гол
Энгблом Понтус
2:1
45' Гол
Amir Al-Ammari
2:2
51' Гол
Niklas Dahlstroem
2:3
77' Гол
Олссон Деннис
86' Желтая карточка
Блумберг Юхан
86' Желтая карточка
Конате Па
90' Желтая карточка
Fredik Fendrich
3:3
90' Гол
Джоханна Эрик
90'+6
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
4
Marcus
Degerlund
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
16
Конате
Па
17
Джоханна
Эрик
10
Edin
Hamidovic
29
Андерссон
Андреас
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
7
Берг
Оливер
14
Paya
Pichkah
6
Abdul
Halik
Hudu
16
Андерссон
Йохан
II
21
Энгблом
Понтус
24
Блумберг
Юхан
Йёнчёпинг
3-5-2
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

34'
Джоханна Эрик
(Amir Al-Ammari)
1:0
37'
Marcus Degerlund
 
41'
1:1
Энгблом Понтус
(Олссон Деннис)
45'
Amir Al-Ammari
(Fredik Fendrich)
2:1
46'
 
Teodor Stenshagen
Мюрестам Давид
51'
2:2
Niklas Dahlstroem
(Anton Eriksson)
67'
Daniel Ljung
Edin Hamidovic
 
76'
 
Albin Ekstroem
Андерссон Йохан II
77'
2:3
Олссон Деннис
80'
Gabriel Andren
Marcus Degerlund
 
86'
 
Блумберг Юхан
86'
Конате Па
 
90'
Fredik Fendrich
 
90'
Джоханна Эрик
3:3
90'
 
Эрикссон Тобиас
Paya Pichkah

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 4 0.13
2. Джоханна Эрик 4 0.13
3. Edin Hamidovic 2 0.06
4. Moustafa Zeidan 2 (1) 0.06
5. Косица Дзенис 1 0.03
6. Jesper Svensson 1 0.03
7. Fredik Fendrich 0 0
8. Конате Па 0 0
9. Jetmir Haliti 0 0
10. Mikael Marques 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 9 0.29
2. Блумберг Юхан 3 0.1
3. Олссон Деннис 1 0.03
4. Берг Оливер 1 0.03
5. Albin Palmloev 1 0.03
6. Niklas Dahlstroem 1 0.03
7. Juanjo Ciercoles 0 0
8. Anton Eriksson 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 3 1
2. Elias Gustafson 3 0
3. Pavle Vagic 1 1
4. Amir Al-Ammari 2 0
5. Jesper Svensson 1 0
6. Конате Па 1 0
7. Джоханна Эрик 1 0
8. Moustafa Zeidan 1 0
9. Marcus Degerlund 1 0
10. Jetmir Haliti 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Блумберг Юхан 2 0
3. Мюрестам Давид 2 0
4. Эрикссон Тобиас 1 0
5. Pontus Silfver 1 0
6. Блумквист Александр 1 0
7. Anton Eriksson 1 0
8. Johan Bengtsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Сундсвалль 0 12.5% (2) 31.25% (5) 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК
Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Йёнчёпинг 4:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Сундсвалль 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:6 Сундсвалль Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Сундсвалль Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Хальмстад 9 6 1 2 17 - 7 19
3. Сундсвалль 9 4 5 0 16 - 9 17
4. Браге 8 4 1 3 11 - 12 13
5. Акрополис 8 3 4 1 12 - 9 13
6. Йёнчёпинг 9 4 1 4 15 - 14 13
7. Норрбю 9 3 4 2 10 - 9 13
8. Эстер 9 3 4 2 9 - 9 13
9. Треллеборг 8 3 2 3 10 - 8 11
10. Умео 8 2 3 3 9 - 9 9
11. Вестерос СК 9 2 3 4 11 - 15 9
12. ГАИС 9 2 3 4 7 - 13 9
13. Эргрюте ФФ 9 2 2 5 8 - 16 8
14. Далкурд 9 1 5 3 12 - 12 8
15. Сирианска Эскильстуна 9 2 1 6 9 - 17 7
16. Юнгшиле 9 1 3 5 13 - 18 6
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Amir Al-Ammari бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Marcus Degerlund получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Джоханна Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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