Йёнчёпинг
3:3
Конец матча
Сундсвалль
1:0
34' ГолДжоханна Эрик
37' Желтая карточкаMarcus Degerlund
1:1
41' ГолЭнгблом Понтус
2:1
45' ГолAmir Al-Ammari
2:2
51' ГолNiklas Dahlstroem
2:3
77' ГолОлссон Деннис
86' Желтая карточкаБлумберг Юхан
86' Желтая карточкаКонате Па
90' Желтая карточкаFredik Fendrich
3:3
90' ГолДжоханна Эрик
16
Конате
Па
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Конате ПаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
22 Daniel Ljung
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Paya PichkahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
9 Marc Mas
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
34'
1:0
37'
41'
1:1
45'
51'
77'
2:3
86'
86'
90'
90'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|4
|0.13
|2.
|Джоханна Эрик
|4
|0.13
|3.
|Edin Hamidovic
|2
|0.06
|4.
|Moustafa Zeidan
|2 (1)
|0.06
|5.
|Косица Дзенис
|1
|0.03
|6.
|Jesper Svensson
|1
|0.03
|7.
|Fredik Fendrich
|0
|0
|8.
|Конате Па
|0
|0
|9.
|Jetmir Haliti
|0
|0
|10.
|Mikael Marques
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|9
|0.29
|2.
|Блумберг Юхан
|3
|0.1
|3.
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|4.
|Берг Оливер
|1
|0.03
|5.
|Albin Palmloev
|1
|0.03
|6.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.03
|7.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|8.
|Anton Eriksson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|3
|1
|2.
|Elias Gustafson
|3
|0
|3.
|Pavle Vagic
|1
|1
|4.
|Amir Al-Ammari
|2
|0
|5.
|Jesper Svensson
|1
|0
|6.
|Конате Па
|1
|0
|7.
|Джоханна Эрик
|1
|0
|8.
|Moustafa Zeidan
|1
|0
|9.
|Marcus Degerlund
|1
|0
|10.
|Jetmir Haliti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0
|3.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|4.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|5.
|Pontus Silfver
|1
|0
|6.
|Блумквист Александр
|1
|0
|7.
|Anton Eriksson
|1
|0
|8.
|Johan Bengtsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Сундсвалль
|0
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Йёнчёпинг 2:0 Браге Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК
Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Йёнчёпинг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Йёнчёпинг 4:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Сундсвалль 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:6 Сундсвалль Суперэттан Йёнчёпинг 1:1 Сундсвалль Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Хальмстад
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|3.
|Сундсвалль
|9
|4
|5
|0
|16 - 9
|17
|4.
|Браге
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|5.
|Акрополис
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Йёнчёпинг
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|7.
|Норрбю
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Эстер
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|9.
|Треллеборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|10.
|Умео
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Вестерос СК
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|ГАИС
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|13.
|Эргрюте ФФ
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|14.
|Далкурд
|9
|1
|5
|3
|12 - 12
|8
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|16.
|Юнгшиле
|9
|1
|3
|5
|13 - 18
|6
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0