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ТПС
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Лахти
0' 4'
1
Копонен
Ере
7
Sami
Raehmoenen
4
Rasmus
Holma
14
Пиккарайнен
Юханэ
19
Альхассан
Масахуду
16
Albijon
Muzaci
2
Alim
Moundi
34
Niklas
Pyyhtiae
5
Ляхде
Юхо
9
Oskari
Jakonen
18
Muhamed
Olawale
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
25
Кунингас
Микко
20
Энинфул
Анри
10
Valdrin
Rashica
9
Vahid
Hambo
28
Dimitry
Imbongo
Boele
11
Jasin
Assenhoun
ТПС
Лахти

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Muhamed Olawale 1 0.05
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vahid Hambo 1 0.05
2. Кунингас Микко 1 0.05
3. Jasin Assenhoun 1 0.05
4. Аркивуо Кари 0 0
5. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
6. Dimitry Imbongo Boele 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Пиккарайнен Юханэ 2 1
2. Albijon Muzaci 2 1
3. Альхассан Масахуду 1 0
4. Oskari Jakonen 1 0
5. Joakim Latonen 1 0
6. Niklas Pyyhtiae 1 0
7. Muhamed Olawale 1 0
8. Jami Siirtola 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Eemeli Virta 2 0
2. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
3. Dimitry Imbongo Boele 1 0
4. Вийтикко Микко 1 0
5. Кунингас Микко 1 0
6. Altin Zeqiri 1 0
7. Valdrin Rashica 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 0 0 0 0 100% (1) 0
 Лахти 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: + = -
ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС Коккола ПВ 0:3 ТПС ТПС 0:0 Коккола ПВ ТПС 0:0 МуСа КТП 1:1 ТПС ТПС 1:1 Яро Хака 1:2 ТПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК
Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ Лахти 2:2 ХИФК ВПС 1:2 Лахти

Последние игры между собой

ТПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти 2:5 ТПС Вейккауслига ТПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 0:1 Лахти Вейккауслига
Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Кубок Лиги (группа 1) ТПС 0:0 Лахти Кубок Лиги (группа 1) Лахти 1:0 ТПС Вейккауслига ТПС 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Кубок ТПС 3:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:3 ТПС Вейккауслига ТПС 1:0 Лахти Кубок лиги ТПС 5:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:4 ТПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
2. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
3. ХИК 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Ильвес 5 2 2 1 7 - 9 8
5. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
7. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Лахти 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 0:0 5 0 1 4 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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