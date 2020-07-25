45' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
45' Желтая карточкаAlbijon Muzaci
0:1
45' ПенальтиJasin Assenhoun
1:1
51' ГолАльхассан Масахуду
55' Желтая карточкаВийтикко Микко
1:2
63' ГолVahid Hambo
71' Желтая карточкаAlim Moundi
76' Желтая карточкаAltin Zeqiri
90' Желтая карточкаJasin Assenhoun
1:3
90' ГолPyry Lampinen
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tommi Pikkarainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
45'
45'
0:1
51'
55'
63'
1:2
71'
76'
90'
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альхассан Масахуду
|1
|0.05
|2.
|Muhamed Olawale
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vahid Hambo
|2
|0.09
|2.
|Jasin Assenhoun
|2 (1)
|0.09
|3.
|Кунингас Микко
|1
|0.05
|4.
|Аркивуо Кари
|0
|0
|5.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|6.
|Dimitry Imbongo Boele
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|1
|2.
|Albijon Muzaci
|3
|1
|3.
|Альхассан Масахуду
|1
|0
|4.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|5.
|Joakim Latonen
|1
|0
|6.
|Alim Moundi
|1
|0
|7.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0
|8.
|Muhamed Olawale
|1
|0
|9.
|Jami Siirtola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вийтикко Микко
|2
|0
|2.
|Eemeli Virta
|2
|0
|3.
|Altin Zeqiri
|2
|0
|4.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|5.
|Dimitry Imbongo Boele
|1
|0
|6.
|Кунингас Микко
|1
|0
|7.
|Valdrin Rashica
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ТПС
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Лахти
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
ТПС Последние 20 матчей: + = -ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК
Последние игры между собой
ТПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Кубок Лиги (группа 1) ТПС 0:0 Лахти Кубок Лиги (группа 1) Лахти 1:0 ТПС Вейккауслига ТПС 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Кубок ТПС 3:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:3 ТПС Вейккауслига ТПС 1:0 Лахти Кубок лиги ТПС 5:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:4 ТПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|2.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Интер Турку
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Ильвес
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|5.
|Лахти
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Хонка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|ХИФК
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|8.
|Мариехамн
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|9.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Хака
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|РоПС
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|ТПС
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0