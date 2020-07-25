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  2. Матчи
  3. Финляндия
ТПС
1:3
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
45' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
45' Желтая карточка
Albijon Muzaci
0:1
45' Пенальти
Jasin Assenhoun
1:1
51' Гол
Альхассан Масахуду
55' Желтая карточка
Вийтикко Микко
1:2
63' Гол
Vahid Hambo
71' Желтая карточка
Alim Moundi
76' Желтая карточка
Altin Zeqiri
90' Желтая карточка
Jasin Assenhoun
1:3
90' Гол
Pyry Lampinen
90'+7
1
Копонен
Ере
7
Sami
Raehmoenen
4
Rasmus
Holma
14
Пиккарайнен
Юханэ
19
Альхассан
Масахуду
16
Albijon
Muzaci
2
Alim
Moundi
34
Niklas
Pyyhtiae
5
Ляхде
Юхо
9
Oskari
Jakonen
18
Muhamed
Olawale
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
25
Кунингас
Микко
20
Энинфул
Анри
10
Valdrin
Rashica
9
Vahid
Hambo
28
Dimitry
Imbongo
Boele
11
Jasin
Assenhoun
ТПС
Лахти

Ход матча

45'
Пиккарайнен Юханэ
 
45'
Albijon Muzaci
 
45'
0:1
Jasin Assenhoun
51'
Альхассан Масахуду
1:1
55'
 
Вийтикко Микко
63'
1:2
Vahid Hambo
64'
Joakim Latonen
Albijon Muzaci
 
69'
 
Pyry Lampinen
Vahid Hambo
69'
 
Teemu Jaentti
Valdrin Rashica
71'
Alim Moundi
 
73'
 
Altin Zeqiri
Dimitry Imbongo Boele
76'
 
Altin Zeqiri
79'
Варманен Тату
Sami Raehmoenen
 
79'
Babacar Mbaye Diop II
Oskari Jakonen
 
85'
Jesper Karlsson2
Ляхде Юхо
 
85'
 
Viljami Isotalo
Кунингас Микко
90'
 
Jasin Assenhoun
90'
1:3
Pyry Lampinen
(Altin Zeqiri)

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альхассан Масахуду 1 0.05
2. Muhamed Olawale 1 0.05
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vahid Hambo 2 0.09
2. Jasin Assenhoun 2 (1) 0.09
3. Кунингас Микко 1 0.05
4. Аркивуо Кари 0 0
5. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
6. Dimitry Imbongo Boele 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Пиккарайнен Юханэ 3 1
2. Albijon Muzaci 3 1
3. Альхассан Масахуду 1 0
4. Oskari Jakonen 1 0
5. Joakim Latonen 1 0
6. Alim Moundi 1 0
7. Niklas Pyyhtiae 1 0
8. Muhamed Olawale 1 0
9. Jami Siirtola 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Вийтикко Микко 2 0
2. Eemeli Virta 2 0
3. Altin Zeqiri 2 0
4. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
5. Dimitry Imbongo Boele 1 0
6. Кунингас Микко 1 0
7. Valdrin Rashica 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 0 0 0 0 100% (1) 0
 Лахти 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: + = -
ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС Коккола ПВ 0:3 ТПС ТПС 0:0 Коккола ПВ ТПС 0:0 МуСа КТП 1:1 ТПС ТПС 1:1 Яро Хака 1:2 ТПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК
Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ Лахти 2:2 ХИФК ВПС 1:2 Лахти

Последние игры между собой

ТПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Лахти 2:5 ТПС Вейккауслига ТПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 0:1 Лахти Вейккауслига
Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Вейккауслига Лахти 0:1 ТПС Кубок Лиги (группа 1) ТПС 0:0 Лахти Кубок Лиги (группа 1) Лахти 1:0 ТПС Вейккауслига ТПС 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Вейккауслига Лахти 2:0 ТПС Кубок ТПС 3:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:3 ТПС Вейккауслига ТПС 1:0 Лахти Кубок лиги ТПС 5:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:4 ТПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 5 4 0 1 10 - 2 12
2. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
3. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Ильвес 0:1 6 2 2 2 7 - 10 8
5. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
7. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
8. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jasin Assenhoun из команды Лахти забивает с точки!
  • Желтая карточка
    45'
    Albijon Muzaci получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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