Хонка
0:0
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
ХИК
45' Желтая карточкаКауфманн Лукас
86' Желтая карточкаКанджи Макумба
89' Желтая карточкаО'Шоунесси Даниэль
13
Тим
Маррей
26
Хатакка
Дани
80
Саваж
Демба
14
Мартин
Борха
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
8
Bubacar
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мартин БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
63 Ville Koski
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
31 Hugo KetoВратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|8 (2)
|0.53
|2.
|Кауфманн Лукас
|2 (1)
|0.13
|3.
|Мартин Борха
|2 (1)
|0.13
|4.
|Канджи Макумба
|2
|0.13
|5.
|Саваж Демба
|1
|0.07
|6.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.07
|7.
|Хейккиля Тапио
|1
|0.07
|8.
|Nasiru Banahene
|1
|0.07
|9.
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|10
|0.63
|2.
|Вяйринен Тим
|6 (1)
|0.38
|3.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.25
|4.
|Риски Рику
|3
|0.19
|5.
|Танака Атому
|3
|0.19
|6.
|Лингман Лукас
|2
|0.13
|7.
|David Browne II
|2
|0.13
|8.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.13
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.06
|11.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|12.
|Алхо Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аалто Хенри
|3
|0
|2.
|Кауфманн Лукас
|3
|0
|3.
|Левянен Йонас
|1
|1
|4.
|Расимус Конста
|2
|0
|5.
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|6.
|Эрвас Хавьер
|2
|0
|7.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|8.
|Саваж Демба
|1
|0
|9.
|Канджи Макумба
|1
|0
|10.
|Таммилето Дуарте
|1
|0
|11.
|Хатакка Дани
|1
|0
|12.
|Мартин Борха
|1
|0
|13.
|Иванов Роберт
|1
|0
|14.
|Nasiru Banahene
|1
|0
|15.
|Хейнонен Элмо
|1
|0
|16.
|Niilo Saarikivi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Алхо Николай
|3
|0
|3.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Лингман Лукас
|3
|0
|5.
|Остоич Иван
|2
|0
|6.
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|7.
|Танака Атому
|1
|0
|8.
|Хасани Феран
|1
|0
|9.
|Риски Рику
|1
|0
|10.
|Регеро Антонио
|1
|0
|11.
|Риски Роопе
|1
|0
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0
|13.
|Pyry Hannola
|1
|0
|14.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|ХИК
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: + = -РоПС 1:3 Хонка Хонка 3:2 Ильвес Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка
ХИК Последние 20 матчей: + = -Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
Хонка: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
ХИК: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|16
|10
|4
|2
|36 - 13
|34
|2.
|КуПС
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|3.
|Интер Турку
|16
|8
|3
|5
|25 - 16
|27
|4.
|Хонка
|15
|6
|8
|1
|18 - 9
|26
|5.
|ХИФК
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|6.
|СЯК Сейнайоки
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|7.
|Мариехамн
|15
|5
|5
|5
|25 - 27
|20
|8.
|Ильвес
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|9.
|Лахти
|15
|4
|7
|4
|22 - 23
|19
|10.
|Хака
|16
|2
|6
|8
|18 - 34
|12
|11.
|ТПС
|15
|3
|2
|10
|12 - 25
|11
|12.
|РоПС
|15
|0
|2
|13
|10 - 33
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.90
|1.85
|—
|—
|8.20
|1.05
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|2.70
|1.45
|2.17
|1.69
|1.12
|5.55
|1.69
|2.17
|1.48
|2.60
|1.70
|2.15
|1.01
|12.60
|1.14
|5.40
|1.02
|11.00
|1.02
|10.50
|1.04
|9.60
|8.80
|1.03
|—
|—
|8.00
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.13
|5.35
|1.09
|6.20
|1.01
|11.25
|1.04
|7.70
|8.30
|1.07
|—
|—
|7.27
|1.09
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.47
|2.67
|—
|—
|1.32
|3.36
|1.14
|5.62
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|11.89
|2.01
|1.87
|1.66
|2.30
|1.32
|3.53
|1.58
|2.48
|1.18
|5.25
|1.56
|2.52
|1.33
|3.47
|1.70
|2.22
|1.21
|4.63
|1.70
|2.24
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.18
|5.16
|—
|—
|1.12
|7.08
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.12
|5.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.22
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.13
|5.88
|1.10
|6.85
|1.02
|15.47
|1.01
|16.18
|1.24
|4.28
|1.12
|6.74
|1.25
|4.08
|1.62
|2.40
|1.44
|2.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—