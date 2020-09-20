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Хонка
0:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
45' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
86' Желтая карточка
Канджи Макумба
89' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
90'+3
13
Тим
Маррей
26
Хатакка
Дани
3
Хейккиля
Тапио
16
Расимус
Конста
80
Саваж
Демба
8
Эрвас
Хавьер
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
10
Кауфманн
Лукас
99
Канджи
Макумба
14
Мартин
Борха
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
Хонка
ХИК

Ход матча

45'
Кауфманн Лукас
 
46'
 
Остоич Иван
Мурильо Луис-Карлос
74'
Таммилето Дуарте
Воутилайнен Джерри
 
78'
 
David Browne II
Шуллер Расмус
80'
 
Вяйринен Тим
Риски Роопе
81'
Аалто Хенри
Хатакка Дани
 
86'
Канджи Макумба
 
89'
 
О'Шоунесси Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 8 (2) 0.53
2. Кауфманн Лукас 2 (1) 0.13
3. Мартин Борха 2 (1) 0.13
4. Канджи Макумба 2 0.13
5. Саваж Демба 1 0.07
6. Эрвас Хавьер 1 0.07
7. Хейккиля Тапио 1 0.07
8. Nasiru Banahene 1 0.07
9. Воутилайнен Джерри 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 10 0.63
2. Вяйринен Тим 6 (1) 0.38
3. Хасани Феран 4 (2) 0.25
4. Риски Рику 3 0.19
5. Танака Атому 3 0.19
6. Лингман Лукас 2 0.13
7. David Browne II 2 0.13
8. Шуллер Расмус 2 (1) 0.13
9. Тенхо Миро 1 0.06
10. Вертайнен Ээту 1 0.06
11. Мурильо Луис-Карлос 0 0
12. Алхо Николай 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Аалто Хенри 3 0
2. Кауфманн Лукас 3 0
3. Левянен Йонас 1 1
4. Расимус Конста 2 0
5. Воутилайнен Джерри 2 0
6. Эрвас Хавьер 2 0
7. Арко-Менса Эдмунд 2 0
8. Саваж Демба 1 0
9. Канджи Макумба 1 0
10. Таммилето Дуарте 1 0
11. Хатакка Дани 1 0
12. Мартин Борха 1 0
13. Иванов Роберт 1 0
14. Nasiru Banahene 1 0
15. Хейнонен Элмо 1 0
16. Niilo Saarikivi 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Алхо Николай 3 0
3. Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Лингман Лукас 3 0
5. Остоич Иван 2 0
6. О'Шоунесси Даниэль 2 0
7. Танака Атому 1 0
8. Хасани Феран 1 0
9. Риски Рику 1 0
10. Регеро Антонио 1 0
11. Риски Роопе 1 0
12. Тенхо Миро 1 0
13. Pyry Hannola 1 0
14. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 5.56% (1) 16.67% (3) 5.56% (1) 38.89% (7) 16.67% (3) 16.67% (3)
 ХИК 20.59% (7) 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:3 Хонка Хонка 3:2 Ильвес Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка
СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: + = -
Ильвес 1:2 ХИК ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки
РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан

Последние игры между собой

Хонка: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
ХИК: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Товарищеские матчи Хонка 1:1 ХИК Кубок Хонка 3:1 ХИК Вейккауслига
Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 16 10 4 2 36 - 13 34
2. КуПС 14 9 4 1 27 - 13 31
3. Интер Турку 16 8 3 5 25 - 16 27
4. Хонка 15 6 8 1 18 - 9 26
5. ХИФК 15 7 3 5 21 - 19 24
6. СЯК Сейнайоки 15 5 5 5 16 - 16 20
7. Мариехамн 15 5 5 5 25 - 27 20
8. Ильвес 15 5 5 5 21 - 23 20
9. Лахти 15 4 7 4 22 - 23 19
10. Хака 16 2 6 8 18 - 34 12
11. ТПС 15 3 2 10 12 - 25 11
12. РоПС 15 0 2 13 10 - 33 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кауфманн Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 3.40 2.10
7.00 1.72 2.80
3.94 3.52 1.93
3.42 3.34 2.16
7.06 1.78 2.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.90 1.85 8.20 1.05 1.15 5.00 2.70 1.45 2.17 1.69 1.12 5.55 1.69 2.17 1.48 2.60 1.70 2.15 1.01 12.60 1.14 5.40 1.02 11.00 1.02 10.50 1.04 9.60
8.80 1.03 8.00 1.05 3.26 1.32 2.72 1.46 1.93 1.96 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 6.20 1.01 11.25 1.04 7.70
8.30 1.07 7.27 1.09 3.36 1.32 2.61 1.49 1.86 1.93 1.47 2.67 1.32 3.36 1.14 5.62 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 11.89
2.01 1.87 1.66 2.30 1.32 3.53 1.58 2.48 1.18 5.25 1.56 2.52 1.33 3.47 1.70 2.22 1.21 4.63 1.70 2.24 1.50 2.72 1.18 5.16 1.12 7.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.44 2.65 1.94 1.86 1.03 10.00 1.12 5.50 1.02 11.00
2.88 1.42 1.92 1.88 1.41 2.91 1.22 4.25
2.85 1.42 1.90 1.89 1.42 2.85 1.13 5.88 1.10 6.85 1.02 15.47 1.01 16.18
1.24 4.28 1.12 6.74 1.25 4.08 1.62 2.40 1.44 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60 1.30 3.30
2.68 1.47 1.66 2.22 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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