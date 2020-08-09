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  3. Швеция
Фалькенберг
0:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
8' Красная карточка
Телин Исаак
0:1
10' Гол
Бергет Йо Инге
16' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
41' Желтая карточка
Ван Лой Сандер
49' Желтая карточка
Брорссон Франц
90' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
90'+7
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
33
Юза
Тибор
6
Веде
Антон
28
Melker
Nilsson
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
11
Чибуйке
Джон
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
20
Инносент
Бонке
3
Кнудсен
Йонас
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
Фалькенберг
3-5-2
Мальмё
3-4-3

Ход матча

8'
 
Телин Исаак
10'
0:1
Бергет Йо Инге
16'
Tobias Karlsson1
 
41'
Ван Лой Сандер
 
46'
Edi Sylisufaj
Tobias Karlsson1
 
49'
 
Брорссон Франц
61'
Кристоффер Карлссон
Melker Nilsson
 
61'
Эрикссон Якоб
Tobias Englund
 
63'
 
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
69'
Gabriel Johansson
Karl Soederstroem
 
76'
 
Amin Sarr
Тойвонен Ола
82'
Matthew Garbett
Юза Тибор
 
90'
 
Кристиансен Андерс
90'
Бьёркенгрен Йон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 25 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.36
2. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.14
3. Веде Антон 2 0.14
4. Бьёркенгрен Йон 1 0.07
5. Nsima Peter 1 0.07
6. Karl Soederstroem 1 0.07
7. Юханссон Карл II 1 0.07
8. Tobias Karlsson1 1 0.07
9. Чибуйке Джон 0 0
10. Tobias Englund 0 0
11. Матисен Маркус 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 7 (1) 0.5
2. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.43
3. Кристиансен Андерс 5 (1) 0.36
4. Рикс Сёрен 3 0.21
5. Тойвонен Ола 2 0.14
6. Антонссон Маркус 1 0.07
7. Молинс Гильермо 1 0.07
8. Брорссон Франц 1 0.07
9. Ахмедходжич Анел 1 0.07
10. Amin Sarr 1 0.07
11. Ларссон Эрик 0 0
12. Ракип Эрдаль 0 0
13. Кнудсен Йонас 0 0
14. Прица Тим 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Эрикссон Якоб 2 0
8. Johan Brattberg 0 1
9. Юза Тибор 1 0
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Karl Soederstroem 1 0
15. Edi Sylisufaj 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 5 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Ахмедходжич Анел 2 0
6. Adi Nalic 2 0
7. Телин Исаак 0 1
8. Тойвонен Ола 1 0
9. Сафари Беранг 1 0
10. Бергет Йо Инге 1 0
11. Кнудсен Йонас 1 0
12. Траустасон Арнор 1 0
13. Левицки Оскар 1 0
14. Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 15.38% (2)
 Мальмё 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё
Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Мальмё 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Мальмё 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 3:3 Мальмё Аллсвенскан Фалькенберг 2:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
3. Эльфсборг 13 6 6 1 22 - 18 24
4. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
6. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Эребру 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
10. Мьельбю 13 4 4 5 14 - 20 16
11. Гётеборг 14 2 8 4 16 - 21 14
12. АИК 13 3 4 6 12 - 19 13
13. Эстерсунд 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Кальмар 14 3 3 8 16 - 22 12
15. Фалькенберг 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ван Лой Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Юза Тибор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Телин Исаак увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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