Фалькенберг
0:1
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Мальмё
8' Красная карточкаТелин Исаак
0:1
10' ГолБергет Йо Инге
16' Желтая карточкаTobias Karlsson1
41' Желтая карточкаВан Лой Сандер
49' Желтая карточкаБрорссон Франц
90' Желтая карточкаКристиансен Андерс
90' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
33
Юза
Тибор
11
Чибуйке
Джон
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Нападающий
-
39 Amin Sarr
-
22 Adi Nalic
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
8'
10'
0:1
16'
41'
49'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
25 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.36
|2.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.14
|3.
|Веде Антон
|2
|0.14
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|5.
|Nsima Peter
|1
|0.07
|6.
|Karl Soederstroem
|1
|0.07
|7.
|Юханссон Карл II
|1
|0.07
|8.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.07
|9.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|10.
|Tobias Englund
|0
|0
|11.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|7 (1)
|0.5
|2.
|Бергет Йо Инге
|6 (1)
|0.43
|3.
|Кристиансен Андерс
|5 (1)
|0.36
|4.
|Рикс Сёрен
|3
|0.21
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.14
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.07
|7.
|Молинс Гильермо
|1
|0.07
|8.
|Брорссон Франц
|1
|0.07
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.07
|10.
|Amin Sarr
|1
|0.07
|11.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|12.
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|13.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|14.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|2.
|Матисен Маркус
|4
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|4.
|Tobias Englund
|2
|1
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|8.
|Johan Brattberg
|0
|1
|9.
|Юза Тибор
|1
|0
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|15.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|5
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Инносент Бонке
|2
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|6.
|Adi Nalic
|2
|0
|7.
|Телин Исаак
|0
|1
|8.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|9.
|Сафари Беранг
|1
|0
|10.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|11.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|12.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|13.
|Левицки Оскар
|1
|0
|14.
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Мальмё
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё
Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Норрчёпинг
|13
|7
|4
|2
|29 - 17
|25
|3.
|Эльфсборг
|13
|6
|6
|1
|22 - 18
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|5.
|Хеккен
|14
|5
|6
|3
|24 - 15
|21
|6.
|Сириус
|13
|4
|6
|3
|21 - 21
|18
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Эребру
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|10.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Гётеборг
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|12.
|АИК
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|13.
|Эстерсунд
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Кальмар
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0