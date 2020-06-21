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  3. Швеция
Эребру
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эстерсунд
0'
14' Желтая карточка
Сковгор Андреас
39' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
45' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
45' Желтая карточка
Eirik Haugan
90'+6
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
29
Лане
Джек
17
Мартенссон
Йохан
21
Simon
Amin
20
Robin
Book
19
Бесара
Нахир
9
Мехмети
Агон
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
22
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
20
Felix
Hoerberg
13
Фрицсон
Лудвиг
21
Simon
Kron
10
Jordan
Attah
Kadiri
Эребру
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

14'
Сковгор Андреас
 
39'
Мартенссон Йохан
 
45'
 
Фрицсон Лудвиг
45'
 
Eirik Haugan
64'
Jake Larsson
Мартенссон Йохан
 
66'
 
Ссеванкамбо Исак
Фрицсон Лудвиг
70'
David Seger
Лане Джек
 
74'
 
Kalpi Ouattara
Eirik Haugan
84'
 
Тёрготт Блэйр
Simon Kron
86'
Erik Bjoerndahl
Мехмети Агон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 1 0.04
2. Robin Book 1 0.04
3. Kevin Wright 0 0
4. David Seger 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 2 0
2. Сковгор Андреас 2 0
3. Бесара Нахир 1 0
4. Erik Bjoerndahl 1 0
5. David Seger 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Simon Kron 1 0
2. Сандберг Ноа 1 0
3. Eirik Haugan 1 0
4. Фрицсон Лудвиг 1 0
5. Амин Реван 1 0
6. Marco Weymans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Эстерсунд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру
Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС
Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Эребру: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Эребру 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 Эребру Аллсвенскан
Эстерсунд 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эребру 1:5 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:4 Эребру Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Эребру Суперэттан Эребру 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Хаммарбю 0:2 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Эребру 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эстерсунд 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Eirik Haugan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Фрицсон Лудвиг получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Сковгор Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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