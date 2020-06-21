Эребру
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Берн Арена
Эстерсунд
14' Желтая карточкаСковгор Андреас
39' Желтая карточкаМартенссон Йохан
45' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
45' Желтая карточкаEirik Haugan
29
Лане
Джек
21
Simon
Amin
20
Robin
Book
19
Бесара
Нахир
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
21
Simon
Kron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лане ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon AminПолузащитник
-
20 Robin BookПолузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 David Seger
-
12 Jake Larsson
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon KronПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
14'
39'
45'
45'
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 12
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|1
|0.04
|2.
|Robin Book
|1
|0.04
|3.
|Kevin Wright
|0
|0
|4.
|David Seger
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|2
|0
|2.
|Сковгор Андреас
|2
|0
|3.
|Бесара Нахир
|1
|0
|4.
|Erik Bjoerndahl
|1
|0
|5.
|David Seger
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Kron
|1
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|1
|0
|3.
|Eirik Haugan
|1
|0
|4.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|5.
|Амин Реван
|1
|0
|6.
|Marco Weymans
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру
Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг АИК 2:0 Эребру Хаммарбю 5:1 Эребру Эребру 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 3:0 Эребру Эребру 0:0 Сундсвалль Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС
Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Эребру: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Кальмар
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АИК
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Хаммарбю
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Эребру
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Юргорден
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Аутентификация