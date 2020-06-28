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  3. Швеция
Мьельбю
2:1
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
1' Гол
Танкович Муамер
27' Красная карточка
Richard Magyar
0:1
28' Не забитый пенальти
Besard Sabovic
43' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
63' Желтая карточка
Видгрен Деннис
71' Желтая карточка
David Batanero
85' Желтая карточка
David Loefquist
1:1
88' Гол
Jacob Bergstroem
89' Желтая карточка
Фенгер Мадс
2:1
90' Гол
Огбу Мозес
90'+7
30
Юханссон
Марко
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
17
Jonathan
Tamimi
16
Jacob
Bergstroem
14
Besard
Sabovic
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
7
Имад
Халили
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Танкович Муамер
(Качаниклич Алекс)
27'
 
Richard Magyar
28'
Besard Sabovic
0:1
31'
 
Фельман Давид
Имад Халили
43'
 
Андерсен Йеппе
46'
Taylor Silverholt
Jonathan Tamimi
 
57'
David Batanero
Viktor Gustafson
 
58'
Mamudu Moro
Jesper Gustavsson
 
61'
 
Gustav Ludwigson
Халили Абдул
61'
 
Tim Soederstroem
Сандберг Симон
63'
 
Видгрен Деннис
71'
David Batanero
 
79'
 
Родич Владимир
Боянич Дарьян
79'
 
Паулиньо II
Танкович Муамер
79'
Огбу Мозес
Besard Sabovic
 
85'
David Loefquist
 
88'
Jacob Bergstroem
1:1
89'
 
Фенгер Мадс
90'
Огбу Мозес
(Eric Bjoerkander)
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jacob Bergstroem 2 0.09
2. David Loefquist 1 0.04
3. Огбу Мозес 1 0.04
4. Eric Bjoerkander 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.14
2. Качаниклич Алекс 1 0.05
3. Паулиньо II 1 0.05
4. Боянич Дарьян 0 0
5. Gustav Ludwigson 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 1 0
2. David Loefquist 1 0
3. David Batanero 1 0
4. Joel Nilsson 1 0
5. Viktor Gustafson 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 2 0
2. Паулиньо II 2 0
3. Richard Magyar 0 1
4. Фенгер Мадс 1 0
5. Видгрен Деннис 1 0
6. Tim Soederstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Хаммарбю 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю
Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю 0:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Мьельбю 4:2 Хаммарбю Шведский кубок Хаммарбю 5:1 Мьельбю Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 4 4 0 0 13 - 4 12
2. АИК 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Эребру 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
4. Юргорден 4 2 0 2 8 - 5 6
5. Кальмар 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Мальмё 0:1 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Эльфсборг 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
16. Эстерсунд 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Имад Халили уходит, Фельман Давид вместо него
  • Описание гола
    28'
    ПРОМАХ - Besard Sabovic бьет пенальти, но не забивает!
  • 27'
    УДАЛЕНА! - Рихард Мадьяр получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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