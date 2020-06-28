Мьельбю
2:1
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Хаммарбю
0:1
1' ГолТанкович Муамер
27' Красная карточкаRichard Magyar
0:1
28' Не забитый пенальтиBesard Sabovic
43' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
63' Желтая карточкаВидгрен Деннис
71' Желтая карточкаDavid Batanero
85' Желтая карточкаDavid Loefquist
1:1
88' ГолJacob Bergstroem
89' Желтая карточкаФенгер Мадс
2:1
90' ГолОгбу Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
1'
27'
28'
0:1
43'
63'
71'
85'
88'
1:1
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.09
|2.
|David Loefquist
|1
|0.04
|3.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|4.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.14
|2.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.05
|3.
|Паулиньо II
|1
|0.05
|4.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|5.
|Gustav Ludwigson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|1
|0
|2.
|David Loefquist
|1
|0
|3.
|David Batanero
|1
|0
|4.
|Joel Nilsson
|1
|0
|5.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|2.
|Паулиньо II
|2
|0
|3.
|Richard Magyar
|0
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|5.
|Видгрен Деннис
|1
|0
|6.
|Tim Soederstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Хаммарбю
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю
Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|АИК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Эребру
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|5.
|Кальмар
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Мальмё
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|16.
|Эстерсунд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0