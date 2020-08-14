  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
Хака
1:3
Второй тайм: 60'

Стадион:
КуПС
0'
0:1
6' Гол
Usmani Sale
1:1
13' Гол
Anton Popovitch
15' Желтая карточка
Jacob Bushue
37' Желтая карточка
Urho Nissila
1:2
48' Гол
Рангел
1:3
50' Гол
Рангел
60'
32
Jakob
Taanander
2
Jami
Kyostila
5
Jonas
Hakkinen
3
Niklas
Friberg
15
Tino
Purme
10
Samuel
Chidi
14
Anton
Popovitch
6
Jacob
Bushue
7
Antto
Hilska
11
Маркканен
Ээро
23
Salomo
Ojala
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
30
Joel
Vartiainen
8
Пеннанен
Петтери
9
Рангел
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
19
Боатенг
Бисмарк
11
Нисканен
Ильмари
Хака
КуПС

Ход матча

6'
0:1
Usmani Sale
13'
Anton Popovitch
(Маркканен Ээро)
1:1
15'
Jacob Bushue
 
37'
 
Urho Nissila
46'
 
Саксман Вилле
Urho Nissila
48'
1:2
Рангел
50'
1:3
Рангел
(Usmani Sale)
56'
Henri Malundama
Tino Purme
 

Бомбардиры внутри турнира

Хака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркканен Ээро 2 (1) 0.22
2. Saibou Keita 2 0.22
3. Samuel Chidi 1 0.11
4. Anton Popovitch 1 0.11
5. Henri Malundama 1 0.11
6. Niklas Friberg 1 0.11
7. Jacob Bushue 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.6
2. Urho Nissila 1 0.1
3. Usmani Sale 1 0.1
4. Рангел 1 0.1
5. Пеннанен Петтери 1 0.1
6. Пирттийоки Юхо 1 0.1
7. Боатенг Бисмарк 1 0.1
8. Aniekpeno Udoh 1 0.1
9. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

Хака
# Игрок      
1. Saibou Keita 2 1
2. Jacob Bushue 3 0
3. Mohamed Kamara 4 3 0
4. Samuel Chidi 1 0
5. Antto Hilska 1 0
6. Henri Malundama 1 0
7. Niklas Friberg 1 0
8. Jami Kyostila 1 0
9. Seth Saarinen 1 0
10. Maximus Tainio 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 3 0
2. Саволайнен Саку 2 0
3. Urho Nissila 2 0
4. Боатенг Бисмарк 2 0
5. Пеннанен Петтери 1 0
6. Aniekpeno Udoh 1 0
7. Томаш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хака 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 0
 КуПС 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Хака Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 2:0 Хака Хака 0:2 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Хака 0:2 Интер Турку
Мариехамн 2:2 Хака РоПС 2:2 Хака ХИК 3:1 Хака Хака 1:1 Хонка Хака 2:3 ХИК Ильвес 0:1 Хака Миккелин Паллоильят 1:3 Хака Хака 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Лахти 0:1 Хака Хака 1:1 Ильвес РоПС 0:1 Хака СЯК Сейнайоки 1:3 Хака Хака 1:1 КуПС Хака 2:1 МюПа Каяани 1:2 Хака
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки
КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка

Последние игры между собой

Хака: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Хака 1:1 КуПС Кубок КуПС 1:0 Хака Кубок Хака 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 1:1 Хака Вейккауслига
Хака 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хака Вейккауслига Хака 1:0 КуПС Вейккауслига Хака 0:2 КуПС Кубок КуПС 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 КуПС Вейккауслига Хака 0:1 КуПС Кубок КуПС 0:1 Хака Кубок лиги КуПС 5:1 Хака Вейккауслига Хака 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Хака Кубок лиги КуПС 0:1 Хака Вейккауслига Хака 3:0 КуПС Вейккауслига Хака 3:2 КуПС Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 1:1 10 6 2 2 17 - 8 20
2. КуПС 3:1 10 5 4 1 16 - 9 19
3. ХИК 8 5 2 1 17 - 5 17
4. ХИФК 1:1 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Лахти 2:0 9 4 3 2 12 - 11 15
6. Хонка 9 3 6 0 9 - 4 15
7. Ильвес 9 3 3 3 12 - 16 12
8. Мариехамн 8 3 2 3 13 - 14 11
9. СЯК Сейнайоки 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Хака 1:3 9 0 4 5 8 - 18 4
11. ТПС 8 1 0 7 5 - 16 3
12. РоПС 0:2 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Tino Purme уходит с поля. Henri Malundama выходит вместо него
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • 46'
    Urho Nissila уходит с поля. Саксман Вилле выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Urho Nissila получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Jacob Bushue получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Anton Popovitch бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Usmani Sale бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehtaan kentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хака 1:3 КуПС онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
32.00 11.00 1.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный