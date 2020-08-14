Хака
1:3
Второй тайм: 60'
Стадион: Tehtaan kentta
КуПС
0:1
6' ГолUsmani Sale
1:1
13' ГолAnton Popovitch
15' Желтая карточкаJacob Bushue
37' Желтая карточкаUrho Nissila
1:2
48' ГолРангел
1:3
50' ГолРангел
15
Tino
Purme
10
Samuel
Chidi
23
Salomo
Ojala
17
Манга
Таби
9
Рангел
25
Urho
Nissila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Tino PurmeЗащитник
-
10 Samuel ChidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Salomo OjalaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 РангелПолузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
6'
0:1
13'
15'
37'
48'
1:2
50'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркканен Ээро
|2 (1)
|0.22
|2.
|Saibou Keita
|2
|0.22
|3.
|Samuel Chidi
|1
|0.11
|4.
|Anton Popovitch
|1
|0.11
|5.
|Henri Malundama
|1
|0.11
|6.
|Niklas Friberg
|1
|0.11
|7.
|Jacob Bushue
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.6
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.1
|3.
|Usmani Sale
|1
|0.1
|4.
|Рангел
|1
|0.1
|5.
|Пеннанен Петтери
|1
|0.1
|6.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.1
|7.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.1
|8.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.1
|9.
|Виртанен Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Saibou Keita
|2
|1
|2.
|Jacob Bushue
|3
|0
|3.
|Mohamed Kamara 4
|3
|0
|4.
|Samuel Chidi
|1
|0
|5.
|Antto Hilska
|1
|0
|6.
|Henri Malundama
|1
|0
|7.
|Niklas Friberg
|1
|0
|8.
|Jami Kyostila
|1
|0
|9.
|Seth Saarinen
|1
|0
|10.
|Maximus Tainio
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|3
|0
|2.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|3.
|Urho Nissila
|2
|0
|4.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|5.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|7.
|Томаш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хака
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|КуПС
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Хака Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 2:0 Хака Хака 0:2 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Хака 0:2 Интер Турку
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
Хака: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Хака 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хака Вейккауслига Хака 1:0 КуПС Вейккауслига Хака 0:2 КуПС Кубок КуПС 1:0 Хака Вейккауслига Хака 2:1 КуПС Вейккауслига Хака 0:1 КуПС Кубок КуПС 0:1 Хака Кубок лиги КуПС 5:1 Хака Вейккауслига Хака 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Хака Кубок лиги КуПС 0:1 Хака Вейккауслига Хака 3:0 КуПС Вейккауслига Хака 3:2 КуПС Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|1:1
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|2.
|КуПС
|3:1
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|ХИФК
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Лахти
|2:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|Хонка
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|7.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|СЯК Сейнайоки
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Хака
|1:3
|9
|0
|4
|5
|8 - 18
|4
|11.
|ТПС
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|12.
|РоПС
|0:2
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2