Эльфсборг
3:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Boraas Arena
Кальмар
1:0
23' ГолХольст Фредерик
2:0
27' ГолJeppe Okkels
48' Желтая карточкаАрокойо Гбенга
54' Желтая карточкаВяйсянен Лео
3:0
56' ПенальтиФрик Пер
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
30 Jeppe OkkelsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
23'
1:0
27'
2:0
48'
54'
56'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|11 (3)
|0.46
|2.
|Фрик Пер
|8 (2)
|0.33
|3.
|Rasmus Alm
|6
|0.25
|4.
|Ларссон Юхан
|3
|0.13
|5.
|Хольст Фредерик
|2
|0.08
|6.
|Gustav Henriksson
|2
|0.08
|7.
|Ольссон Симон
|1
|0.04
|8.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|9.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|10.
|Jeppe Okkels
|1
|0.04
|11.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.04
|12.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|13.
|Simon Strand
|0
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.21
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.13
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.08
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.08
|7.
|Edvin Crona
|2
|0.08
|8.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.04
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|13.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|5
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|6
|0
|3.
|Фрик Пер
|6
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|6
|0
|5.
|Ольссон Симон
|4
|0
|6.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|7.
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|8.
|Jesper Karlsson1
|3
|0
|9.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|10.
|Кайб Рами
|1
|1
|11.
|Rasmus Alm
|2
|0
|12.
|Хуммет Денис
|2
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|5
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|3
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|3
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Янссон Исак
|2
|0
|10.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|11.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|12.
|Rafinha I
|1
|0
|13.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|14.
|Nils Froeling
|1
|0
|15.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|16.
|Carl Gustafsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|5.88% (2)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|Кальмар
|21.74% (5)
|0
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Эльфсборг
|3:0
|24
|9
|12
|3
|39 - 31
|39
|3.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|4.
|Норрчёпинг
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|5.
|Хаммарбю
|3:1
|24
|9
|9
|6
|37 - 34
|36
|6.
|Сириус
|0:1
|23
|9
|8
|6
|38 - 35
|35
|7.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|8.
|Эстерсунд
|1:0
|24
|8
|9
|7
|23 - 24
|33
|9.
|Мьельбю
|1:3
|24
|8
|7
|9
|34 - 38
|31
|10.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|0:3
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.35
|1.30
|—
|—
|4.30
|1.18
|1.95
|1.85
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.06
|8.10
|1.07
|9.00
|10.75
|1.00
|10.25
|1.02
|4.35
|1.22
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.19
|4.30
|—
|—
|1.13
|4.90
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.27
|1.24
|—
|—
|2.46
|1.58
|4.21
|1.24
|1.85
|2.02
|1.62
|2.38
|2.11
|1.78
|1.92
|1.97
|2.28
|1.67
|1.94
|1.94
|1.67
|2.28
|1.20
|4.73
|—
|—
|1.17
|5.42
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.10
|6.25
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.18
|4.85
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.43
|2.40
|1.61
|1.88
|2.00
|1.55
|2.55
|1.40
|3.10
|1.34
|3.45
|—
|—
|1.58
|2.46
|1.35
|3.35
|1.11
|7.00