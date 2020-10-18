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  3. Швеция
Эльфсборг
3:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
23' Гол
Хольст Фредерик
2:0
27' Гол
Jeppe Okkels
48' Желтая карточка
Арокойо Гбенга
54' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
3:0
56' Пенальти
Фрик Пер
59'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
8
Холмен
Самуэль
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
1
Ole
Soederberg
36
Стенмарк
Йохан
17
Арокойо
Гбенга
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
39
Isak
Magnusson
9
Geir
Andre
Herrem
21
Исраэльссон
Эрик
Эльфсборг
4-3-3
Кальмар
4-4-2

Ход матча

23'
Хольст Фредерик
(Окуму Джозеф)
1:0
27'
Jeppe Okkels
(Rasmus Alm)
2:0
46'
 
Янссон Исак
Carl Gustafsson
46'
 
Edvin Crona
Стенмарк Йохан
48'
 
Арокойо Гбенга
54'
Вяйсянен Лео
 
56'
Фрик Пер
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 11 (3) 0.46
2. Фрик Пер 8 (2) 0.33
3. Rasmus Alm 6 0.25
4. Ларссон Юхан 3 0.13
5. Хольст Фредерик 2 0.08
6. Gustav Henriksson 2 0.08
7. Ольссон Симон 1 0.04
8. Нильсен Сиверт 1 0.04
9. Холмен Самуэль 1 0.04
10. Jeppe Okkels 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.21
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.13
3. Алити Фидан 2 0.08
4. Ромариньо Перейра 2 0.08
5. Ринг Себастьян 2 0.08
6. Ингельссон Сванте 2 0.08
7. Edvin Crona 2 0.08
8. Nils Froeling 2 0.08
9. Исраэльссон Эрик 1 0.04
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
12. Сахпекидис Филип 0 0
13. Янссон Исак 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 6 0
3. Фрик Пер 6 0
4. Вяйсянен Лео 6 0
5. Ольссон Симон 4 0
6. Окуму Джозеф 4 0
7. Нильсен Сиверт 3 0
8. Jesper Karlsson1 3 0
9. Холмен Самуэль 1 1
10. Кайб Рами 1 1
11. Rasmus Alm 2 0
12. Хуммет Денис 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 5 1
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 3 0
6. Бергквист Дуг 3 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Янссон Исак 2 0
10. Исраэльссон Эрик 1 0
11. Арокойо Гбенга 1 0
12. Rafinha I 1 0
13. Henrik Loefkvist 1 0
14. Nils Froeling 1 0
15. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
16. Carl Gustafsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 23.53% (8) 17.65% (6) 23.53% (8) 5.88% (2) 20.59% (7) 8.82% (3)
 Кальмар 21.74% (5) 0 26.09% (6) 4.35% (1) 21.74% (5) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Кальмар 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Эльфсборг 3:0 24 9 12 3 39 - 31 39
3. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
4. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
5. Хаммарбю 3:1 24 9 9 6 37 - 34 36
6. Сириус 0:1 23 9 8 6 38 - 35 35
7. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
8. Эстерсунд 1:0 24 8 9 7 23 - 24 33
9. Мьельбю 1:3 24 8 7 9 34 - 38 31
10. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 0:3 24 4 7 13 25 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Йеппе Оккельс бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хольст Фредерик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Кальмар
1.67
4.14
5.11
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 17.00 25.00
1.02 15.00 47.00
1.67 4.10 4.85
1.65 4.14 5.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 10.50 1.03 7.50 1.07 3.35 1.30 4.30 1.18 1.95 1.85 1.67 2.12 1.80 1.95 1.22 4.00 1.22 4.00 1.06 8.10 1.07 9.00
10.75 1.00 10.25 1.02 4.35 1.22 3.30 1.33 2.16 1.77 1.66 2.22 1.41 2.82 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
4.27 1.24 2.46 1.58 4.21 1.24 1.85 2.02 1.62 2.38 2.11 1.78 1.92 1.97 2.28 1.67 1.94 1.94 1.67 2.28 1.20 4.73 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.05 1.35 2.20 1.67 1.75 2.01 1.17 4.60 1.10 6.25
3.26 1.34 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.14 5.75
2.92 1.43 2.40 1.61 1.88 2.00 1.55 2.55 1.40 3.10 1.34 3.45 1.58 2.46 1.35 3.35 1.11 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.87 1.87 1.40 2.80
4.30 1.19 3.26 1.34 1.83 1.97 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Эльфсборг 3:0 Кальмар онлайн

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