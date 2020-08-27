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  3. Норвегия
Согндаль
2:0
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
4' Желтая карточка
Andreas Fantoft
1:0
9' Гол
Mathias Blaarud
2:0
50' Гол
Sivert Heggheim Mannsverk
59' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
90'+4
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
2
Тотлэнд
Томас
25
Alioune
Ndour
9
Endre
Kupen
18
Kristoffer
Hoven
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
27
Andreas
van
der
Spa
15
Антониевич
Стефан
3
Фло
Фредрик
9
Martin
Hoel
Andersen
6
Andreas
Fantoft
8
Sander
Marthinussen
7
Peter
Soerensen
Nergaard
19
Aune
Selland
Heggeboe
23
Even
Vetaas
Согндаль
3-4-3
Нест-Сотра
4-4-2

Ход матча

4'
 
Andreas Fantoft
9'
Mathias Blaarud
1:0
46'
Брендсред Маркус
Endre Kupen
 
46'
 
Михаэль Петер
Even Vetaas
46'
 
Charles Ezeh
Sander Marthinussen
50'
Sivert Heggheim Mannsverk
(Alioune Ndour)
2:0
59'
Тотлэнд Томас
 
67'
 
Уде Кристофер
Антониевич Стефан
67'
 
Kyle Spence
Aune Selland Heggeboe
71'
 
Thor Kristian Oekland
Erlend Hellevik Larsen
73'
Йенсен Сикстен
Alioune Ndour
 
74'
Tomas Kristoffersen
Mathias Blaarud
 
84'
Anders Johannessen Nord
Kristoffer Hoven
 
89'
Хельгесен Эйвинн
Тотлэнд Томас
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 7 0.58
2. Alioune Ndour 4 0.33
3. Тотлэнд Томас 4 0.33
4. Daniel Eid 3 0.25
5. Mathias Blaarud 3 0.25
6. Endre Kupen 3 0.25
7. Брендсред Маркус 2 0.17
8. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0.08
9. Ховен Андреас 1 0.08
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.08
11. Tomas Kristoffersen 0 0
12. Стейринг Пер-Магнус 0 0
13. Йенсен Сикстен 0 0
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Hoel Andersen 5 (1) 0.42
2. Михаэль Петер 4 0.33
3. Aune Selland Heggeboe 3 0.25
4. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.08
5. Andreas Fantoft 1 0.08
6. Andreas van der Spa 1 0.08
7. Sander Marthinussen 1 0.08
8. Erlend Hellevik Larsen 0 0
9. Even Vetaas 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 5 0
2. Tomas Kristoffersen 3 0
3. Mathias Blaarud 3 0
4. Тотлэнд Томас 3 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
6. Daniel Eid 2 0
7. Фей Рензе 1 0
8. Axel Kryger 1 0
9. Eirik Lereng 1 0
10. Anders Johannessen Nord 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Peter Soerensen Nergaard 3 0
2. Erlend Hellevik Larsen 3 0
3. Уде Кристофер 3 0
4. Bjarte Haugsdal 2 0
5. Martin Hoel Andersen 2 0
6. Thor Kristian Oekland 2 0
7. Sander Marthinussen 2 0
8. Боргер Томас 1 0
9. Charles Ezeh 1 0
10. Andreas Fantoft 1 0
11. Михаэль Петер 1 0
12. Andreas van der Spa 1 0
13. Aune Selland Heggeboe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 27.59% (8) 6.9% (2) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 27.59% (8)
 Нест-Сотра 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 0 31.25% (5)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам
Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Нест-Сотра 1:0 Дьерв Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Схьёрдал-Блинк
Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Гроруд Тромсё 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Согндаль 0:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:1 Согндаль Первый дивизион
Нест-Сотра 1:0 Согндаль Кубок Согндаль 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:2 Согндаль Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 12 9 1 2 20 - 8 28
2. Ранхейм 12 9 0 3 40 - 21 27
3. Согндаль 12 7 2 3 29 - 17 23
4. Санднес 12 6 2 4 20 - 25 20
5. Осане 12 5 4 3 21 - 15 19
6. Лиллестрём 12 5 4 3 17 - 14 19
7. Гроруд 12 5 3 4 19 - 16 18
8. Схьёрдал-Блинк 12 5 3 4 22 - 21 18
9. Дьерв 12 3 6 3 19 - 21 15
10. КФУМ 12 3 4 5 15 - 18 13
11. Конгсвингер 12 3 3 6 14 - 22 12
12. Стрёммен 12 3 2 7 14 - 23 11
13. Рёуфосс 12 2 5 5 16 - 19 11
14. Улленсакер-Киса 12 2 5 5 17 - 25 11
15. Нест-Сотра 12 2 4 6 17 - 27 10
16. Хам-Кам 0:1 12 1 4 7 21 - 29 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Mathias Blaarud бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Andreas Fantoft получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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