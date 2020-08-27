Согндаль
2:0
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Нест-Сотра
4' Желтая карточкаAndreas Fantoft
1:0
9' ГолMathias Blaarud
2:0
50' ГолSivert Heggheim Mannsverk
59' Желтая карточкаТотлэнд Томас
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Even VetaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Kyle SpenceПолузащитник
- Нападающий
-
-
12 Charles Ezeh
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
9'
1:0
50'
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|7
|0.58
|2.
|Alioune Ndour
|4
|0.33
|3.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.33
|4.
|Daniel Eid
|3
|0.25
|5.
|Mathias Blaarud
|3
|0.25
|6.
|Endre Kupen
|3
|0.25
|7.
|Брендсред Маркус
|2
|0.17
|8.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0.08
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.08
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.08
|11.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|12.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|13.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Hoel Andersen
|5 (1)
|0.42
|2.
|Михаэль Петер
|4
|0.33
|3.
|Aune Selland Heggeboe
|3
|0.25
|4.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.08
|5.
|Andreas Fantoft
|1
|0.08
|6.
|Andreas van der Spa
|1
|0.08
|7.
|Sander Marthinussen
|1
|0.08
|8.
|Erlend Hellevik Larsen
|0
|0
|9.
|Even Vetaas
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|5
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|3.
|Mathias Blaarud
|3
|0
|4.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|5.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|6.
|Daniel Eid
|2
|0
|7.
|Фей Рензе
|1
|0
|8.
|Axel Kryger
|1
|0
|9.
|Eirik Lereng
|1
|0
|10.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Peter Soerensen Nergaard
|3
|0
|2.
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|3.
|Уде Кристофер
|3
|0
|4.
|Bjarte Haugsdal
|2
|0
|5.
|Martin Hoel Andersen
|2
|0
|6.
|Thor Kristian Oekland
|2
|0
|7.
|Sander Marthinussen
|2
|0
|8.
|Боргер Томас
|1
|0
|9.
|Charles Ezeh
|1
|0
|10.
|Andreas Fantoft
|1
|0
|11.
|Михаэль Петер
|1
|0
|12.
|Andreas van der Spa
|1
|0
|13.
|Aune Selland Heggeboe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|Нест-Сотра
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|0
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам
Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Нест-Сотра 1:0 Дьерв Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Схьёрдал-Блинк
Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Гроруд Тромсё 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|12
|9
|1
|2
|20 - 8
|28
|2.
|Ранхейм
|12
|9
|0
|3
|40 - 21
|27
|3.
|Согндаль
|12
|7
|2
|3
|29 - 17
|23
|4.
|Санднес
|12
|6
|2
|4
|20 - 25
|20
|5.
|Осане
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|6.
|Лиллестрём
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Гроруд
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|9.
|Дьерв
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|10.
|КФУМ
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Конгсвингер
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|12.
|Стрёммен
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|13.
|Рёуфосс
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|14.
|Улленсакер-Киса
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|15.
|Нест-Сотра
|12
|2
|4
|6
|17 - 27
|10
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|12
|1
|4
|7
|21 - 29
|7