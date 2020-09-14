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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:1
Перерыв

Стадион:
Осане
0'
0:1
44' Гол
Henrik Udahl
27
Манданда
Риффи
2
Fredrik
Mani
Paalerud
18
Стейринг
Пер-Магнус
21
Daniel
Lysgaard
3
Victor
Grodaas
20
Even
Bydal
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
8
Martin
Hoel
Andersen
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
96
Mark
Jensen
17
Ole
Blomberg
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Jonas
Eide
Vaagen
2
Martin
Ueland
8
Kristoffer
Valsvik
19
Simen
Lassen
91
Kristoffer
Larsen1
29
Harald
Nilsen
Tangen
10
Senai
Hagos
9
Henrik
Udahl
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Осане
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
David Moeller Wolfe
Eirik Wollen Steen
44'
0:1
Henrik Udahl

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.33
2. Simon Marklund 3 0.2
3. Ludvig Langrekken 2 0.13
4. Jonas Roenningen 1 0.07
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.07
6. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.07
7. Martin Tangen Vinjor 0 0
Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henrik Udahl 11 (3) 0.73
2. Haakon Lorentzen 8 0.53
3. Senai Hagos 2 0.13
4. Kristoffer Larsen1 2 0.13
5. Kristoffer Valsvik 1 0.07
6. Didrik Fredriksen 1 0.07
7. Emil Kalsaas 1 0.07
8. Ole Blomberg 1 0.07
9. Sindre Austevoll 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 5 0
2. Christian Roeer 3 1
3. Скагестад Эдвард 4 0
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0
Осане
# Игрок      
1. Senai Hagos 3 0
2. Didrik Fredriksen 3 0
3. Martin Ueland 2 0
4. Henrik Udahl 2 0
5. Simen Lassen 1 0
6. Joachim Hammersland 1 0
7. Kristoffer Valsvik 1 0
8. Sindre Austevoll 1 0
9. Kristoffer Stava 1 0
10. Emil Kalsaas 1 0
11. Jonas Fredriksen 1 0
12. Ole Blomberg 1 0
13. David Moeller Wolfe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 15.38% (2) 0 0 30.77% (4) 15.38% (2) 38.46% (5)
 Осане 15.38% (4) 7.69% (2) 19.23% (5) 23.08% (6) 11.54% (3) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём
КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер
Осане Последние 20 матчей: + = -
Осане 5:1 Дьерв Рёуфосс 3:1 Осане Осане 1:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:2 Осане
Осане 4:1 Санднес Осане 2:2 Хам-Кам Улленсакер-Киса 0:3 Осане Осане 0:1 Тромсё КФУМ 0:0 Осане Осане 3:1 Лиллестрём Стрёммен 0:3 Осане Осане 0:3 Ранхейм Нест-Сотра 0:2 Осане Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Осане: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Конгсвингер 7:2 Осане Первый дивизион Осане 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Осане 2:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Осане Первый дивизион
Конгсвингер 2:0 Осане Первый дивизион Осане 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 14 10 2 2 24 - 10 32
2. Согндаль 1:0 15 9 3 3 33 - 17 30
3. Ранхейм 1:2 15 9 0 6 42 - 27 27
4. Санднес 3:2 15 8 3 4 25 - 28 27
5. Осане 1:0 15 7 4 4 28 - 19 25
6. Лиллестрём 14 6 5 3 20 - 15 23
7. Гроруд 1:0 15 6 5 4 22 - 18 23
8. КФУМ 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
9. Схьёрдал-Блинк 2:3 15 5 4 6 25 - 26 19
10. Стрёммен 15 5 2 8 22 - 28 17
11. Рёуфосс 0:1 15 4 5 6 20 - 21 17
12. Улленсакер-Киса 2:1 15 4 5 6 26 - 29 17
13. Дьерв 0:1 15 3 6 6 22 - 32 15
14. Конгсвингер 0:1 15 3 4 8 14 - 24 13
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 15 2 4 9 22 - 34 10
17. Oeygarden FK 0:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Henrik Udahl бьет в цель!
  • 5'
    Eirik Wollen Steen уходит с поля. David Moeller Wolfe выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Осане
6.00
4.05
2.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 0:1 Осане онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 4.05 1.50
6.00 3.90 1.45
2.52 3.74 2.49
2.54 3.90 2.38
2.58 3.25 2.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 12.00 1.01 5.40 1.13 3.85 1.23 2.15 1.65 2.11 1.68 1.86 1.88 1.35 3.05 1.28 3.45 1.10 6.25 1.08 6.80 1.07 7.40
11.75 1.00 4.75 1.16 3.86 1.25 2.43 1.61 1.87 1.91 1.53 2.40 1.27 3.40
8.16 1.05 4.02 1.21 3.34 1.29 2.17 1.63 1.72 2.03 1.47 2.53 1.23 3.82 1.18 4.39 1.07 7.12 1.06 7.60
5.15 1.18 2.46 1.57 2.11 1.76 1.81 2.06 1.62 2.35 1.45 2.80 1.66 2.28 1.51 2.60 1.56 2.47 1.20 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 2.30 1.58 1.05 8.50 1.20 4.40
3.45 1.30 2.46 1.53 1.61 2.29 1.24 3.96
3.21 1.31 2.22 1.60 1.54 2.35 1.19 4.26 1.13 5.26
1.29 3.66 1.16 5.52 1.49 2.68 1.83 2.03 1.57 2.45 1.39 3.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
3.56 1.28 1.95 1.83 1.46 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.48
1.57 2.28
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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