Конгсвингер
0:1
Перерыв
Стадион: Гьемселунд
Осане
0:1
44' ГолHenrik Udahl
20
Even
Bydal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
17 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
Ход матча
44'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.33
|2.
|Simon Marklund
|3
|0.2
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.13
|4.
|Jonas Roenningen
|1
|0.07
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.07
|6.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.07
|7.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henrik Udahl
|11 (3)
|0.73
|2.
|Haakon Lorentzen
|8
|0.53
|3.
|Senai Hagos
|2
|0.13
|4.
|Kristoffer Larsen1
|2
|0.13
|5.
|Kristoffer Valsvik
|1
|0.07
|6.
|Didrik Fredriksen
|1
|0.07
|7.
|Emil Kalsaas
|1
|0.07
|8.
|Ole Blomberg
|1
|0.07
|9.
|Sindre Austevoll
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|5
|0
|2.
|Christian Roeer
|3
|1
|3.
|Скагестад Эдвард
|4
|0
|4.
|Simon Marklund
|3
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Senai Hagos
|3
|0
|2.
|Didrik Fredriksen
|3
|0
|3.
|Martin Ueland
|2
|0
|4.
|Henrik Udahl
|2
|0
|5.
|Simen Lassen
|1
|0
|6.
|Joachim Hammersland
|1
|0
|7.
|Kristoffer Valsvik
|1
|0
|8.
|Sindre Austevoll
|1
|0
|9.
|Kristoffer Stava
|1
|0
|10.
|Emil Kalsaas
|1
|0
|11.
|Jonas Fredriksen
|1
|0
|12.
|Ole Blomberg
|1
|0
|13.
|David Moeller Wolfe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|15.38% (2)
|0
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Осане
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Санднес 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём
КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер
Осане Последние 20 матчей: + = -Осане 5:1 Дьерв Рёуфосс 3:1 Осане Осане 1:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:2 Осане
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Осане: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|2.
|Согндаль
|1:0
|15
|9
|3
|3
|33 - 17
|30
|3.
|Ранхейм
|1:2
|15
|9
|0
|6
|42 - 27
|27
|4.
|Санднес
|3:2
|15
|8
|3
|4
|25 - 28
|27
|5.
|Осане
|1:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Лиллестрём
|14
|6
|5
|3
|20 - 15
|23
|7.
|Гроруд
|1:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|8.
|КФУМ
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|2:3
|15
|5
|4
|6
|25 - 26
|19
|10.
|Стрёммен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|11.
|Рёуфосс
|0:1
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|12.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|15
|4
|5
|6
|26 - 29
|17
|13.
|Дьерв
|0:1
|15
|3
|6
|6
|22 - 32
|15
|14.
|Конгсвингер
|0:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|15
|2
|4
|9
|22 - 34
|10
|17.
|Oeygarden FK
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|12.00
|1.01
|5.40
|1.13
|—
|—
|3.85
|1.23
|—
|—
|2.15
|1.65
|2.11
|1.68
|1.86
|1.88
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.28
|3.45
|1.10
|6.25
|1.08
|6.80
|1.07
|7.40
|—
|—
|11.75
|1.00
|4.75
|1.16
|—
|—
|3.86
|1.25
|—
|—
|2.43
|1.61
|—
|—
|1.87
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.40
|1.27
|3.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|4.02
|1.21
|—
|—
|3.34
|1.29
|—
|—
|2.17
|1.63
|—
|—
|1.72
|2.03
|—
|—
|1.47
|2.53
|1.23
|3.82
|1.18
|4.39
|1.07
|7.12
|1.06
|7.60
|—
|—
|—
|—
|5.15
|1.18
|2.46
|1.57
|2.11
|1.76
|1.81
|2.06
|1.62
|2.35
|1.45
|2.80
|1.66
|2.28
|1.51
|2.60
|1.56
|2.47
|—
|—
|1.20
|4.79
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|1.58
|2.30
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.20
|4.40
|—
|—
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.46
|1.53
|—
|—
|1.61
|2.29
|—
|—
|1.24
|3.96
|—
|—
|3.21
|1.31
|—
|—
|2.22
|1.60
|—
|—
|1.54
|2.35
|—
|—
|1.19
|4.26
|1.13
|5.26
|1.29
|3.66
|1.16
|5.52
|1.49
|2.68
|1.83
|2.03
|1.57
|2.45
|1.39
|3.14
|—
|—
|—
|—