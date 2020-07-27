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Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Хельсинборг
0' 14'
1
Кейта
Али
II
20
Felix
Hoerberg
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
77
Сандберг
Ноа
8
Ссеванкамбо
Исак
80
Арин
Франк
7
Перри
Небию
13
Фрицсон
Лудвиг
3
Kalpi
Ouattara
10
Jordan
Attah
Kadiri
1
Линдегор
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
5
Ольсен
Брандур
15
Max
Svensson
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Эстерсунд
4-2-3-1
Хельсинборг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Attah Kadiri 2 0.07
2. Simon Kron 1 0.03
3. Амин Реван 1 (1) 0.03
4. Ссеванкамбо Исак 1 0.03
5. Сандберг Ноа 1 0.03
6. Фрицсон Лудвиг 1 0.03
7. Felix Hoerberg 1 0.03
8. Перри Небию 0 0
9. Marco Weymans 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 2 0.06
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Assad Al Hamlawi 1 0.03
4. Линдегор Андерс 1 0.03
5. Ольсен Брандур 1 0.03
6. Max Svensson 1 0.03
7. Жигович Армин 1 0.03
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Ссеванкамбо Исак 2 0
3. Eirik Haugan 2 0
4. Фрицсон Лудвиг 2 0
5. Амин Реван 2 0
6. Jordan Attah Kadiri 2 0
7. Simon Kron 1 0
8. Менса Самуэль 1 0
9. Колкетт Чарли 1 0
10. Ишервуд Томас 1 0
11. Арин Франк 1 0
12. Marco Weymans 1 0
13. Felix Hoerberg 1 0
14. Kalpi Ouattara 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 4 0
2. Абубакари Мохаммед 3 0
3. Дискеруд Миккел 2 0
4. Ольсен Брандур 2 0
5. Ravy Tsouka Dozi 2 0
6. Сисей Йозеф 2 0
7. Ольссон Мартин 1 0
8. Линдегор Андерс 1 0
9. Геро Альхаджи 1 0
10. Max Svensson 1 0
11. Alexander Timossi Andersson 1 0
12. Жигович Армин 1 0
13. Filip Sjoeberg1 1 0
14. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 25% (2)
 Хельсинборг 0 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК
Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Мьельбю 0:0 11 4 2 5 10 - 16 14
9. Эребру 0:0 11 3 5 3 9 - 10 14
10. Хаммарбю 0:0 11 3 4 4 9 - 14 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 0:0 11 2 4 5 8 - 14 10
14. Хельсинборг 0:0 11 1 6 4 8 - 15 9
15. Кальмар 0:0 11 2 2 7 12 - 17 8
16. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Хельсинборг онлайн

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