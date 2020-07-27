Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Ямткрафт Арена
Хельсинборг
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
80
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Baqr Sadiq
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.07
|2.
|Simon Kron
|1
|0.03
|3.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.03
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.03
|5.
|Сандберг Ноа
|1
|0.03
|6.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0.03
|7.
|Felix Hoerberg
|1
|0.03
|8.
|Перри Небию
|0
|0
|9.
|Marco Weymans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.06
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|3.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|4.
|Линдегор Андерс
|1
|0.03
|5.
|Ольсен Брандур
|1
|0.03
|6.
|Max Svensson
|1
|0.03
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|8.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|10.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|3.
|Eirik Haugan
|2
|0
|4.
|Фрицсон Лудвиг
|2
|0
|5.
|Амин Реван
|2
|0
|6.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0
|7.
|Simon Kron
|1
|0
|8.
|Менса Самуэль
|1
|0
|9.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|10.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|11.
|Арин Франк
|1
|0
|12.
|Marco Weymans
|1
|0
|13.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|14.
|Kalpi Ouattara
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|4
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|5.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|7.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|10.
|Max Svensson
|1
|0
|11.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|12.
|Жигович Армин
|1
|0
|13.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|14.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|0
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Хельсинборг
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК
Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Мьельбю
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 16
|14
|9.
|Эребру
|0:0
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Хаммарбю
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|0:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Хельсинборг
|0:0
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|15.
|Кальмар
|0:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0