0:1
13' ГолХестад Эйрик
1:1
14' ГолDaouda Bamba
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
34 Sondre Eide
-
-
-
18 Ole Blomberg
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
13'
0:1
14'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.4
|2.
|Daouda Bamba
|6
|0.3
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.15
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.1
|5.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.1
|6.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|8.
|Грогор Томас
|1
|0.05
|9.
|Erland Hustad
|1
|0.05
|10.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.35
|2.
|Омойджуфано Охи
|6 (3)
|0.3
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.3
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.2
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.15
|6.
|Хестад Эйрик
|3
|0.15
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.15
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.1
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.1
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.1
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.1
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Форрен Вегард
|3
|0
|3.
|Бармен Кристоффер
|3
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|6.
|Аамада Али
|2
|0
|7.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0
|8.
|Странд Петтер
|2
|0
|9.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|10.
|Daouda Bamba
|2
|0
|11.
|Erland Hustad
|2
|0
|12.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|13.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|15.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|16.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|5.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|14.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|15.
|Уинго Генри
|1
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|29.17% (7)
|0
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|Мольде
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|31.82% (14)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде
Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде 5:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|1:1
|20
|11
|2
|7
|47 - 24
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|1:1
|20
|8
|8
|4
|40 - 29
|32
|7.
|Викинг
|0:1
|20
|8
|4
|8
|36 - 37
|28
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|11.
|Бранн
|1:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|13.
|Хёугесунн
|1:3
|20
|6
|4
|10
|24 - 34
|22
|14.
|Старт
|3:1
|20
|4
|6
|10
|22 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|20
|4
|2
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Олесунн
|1:1
|20
|1
|5
|14
|25 - 56
|8
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.00
|1.02
|6.10
|1.11
|5.20
|1.14
|3.55
|1.27
|2.15
|1.70
|2.37
|1.59
|2.02
|1.79
|1.57
|1.62
|—
|—
|1.47
|2.60
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.02
|11.00
|1.04
|9.10
|1.01
|12.60
|1.05
|8.50
|14.50
|1.02
|5.60
|1.15
|5.15
|1.17
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.18
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.14
|6.05
|1.11
|6.80
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.66
|1.12
|—
|—
|6.05
|1.14
|2.56
|1.53
|2.25
|1.68
|2.87
|1.44
|2.27
|1.66
|1.98
|1.88
|1.67
|2.26
|1.50
|2.66
|1.39
|3.05
|1.45
|2.83
|1.55
|2.50
|1.21
|4.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.55
|2.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.05
|8.50
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.61
|1.51
|1.94
|1.93
|1.65
|2.30
|1.44
|2.84
|—
|—
|1.29
|3.67
|1.15
|5.60
|1.40
|3.00
|1.27
|3.82
|—
|—
|—
|—