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  2. Матчи
  3. Норвегия
Бранн
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион: Зрители: 200
Мольде
0'
0:1
13' Гол
Хестад Эйрик
1:1
14' Гол
Daouda Bamba
66'
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
4
Фьолусон
Йон
Гудни
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
16
Тейлор
Роберт
8
Хауген
Фредрик
5
Грогор
Томас
11
Daouda
Bamba
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Грегерсен
Стиан
11
Эллингсен
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Омойджуфано
Охи
Бранн
4-2-3-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Хестад Эйрик
(Омойджуфано Охи)
14'
Daouda Bamba
(Хауген Фредрик)
1:1
61'
Ole Blomberg
Твейта Йон-Хельге
 
63'
 
Болли Матис
Брюнхильдсен Ола

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.4
2. Daouda Bamba 6 0.3
3. Тейлор Роберт 3 0.15
4. Странд Петтер 2 0.1
5. Daniel A. Pedersen 2 0.1
6. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.05
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.05
8. Грогор Томас 1 0.05
9. Erland Hustad 1 0.05
10. Хауген Фредрик 0 0
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.35
2. Омойджуфано Охи 6 (3) 0.3
3. Хуссейн Эцаз 6 0.3
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.2
5. Эйкрем Магнус 3 0.15
6. Хестад Эйрик 3 0.15
7. Брюнхильдсен Ола 3 0.15
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.1
9. Эурснес Фредрик 2 0.1
10. Уинго Генри 2 0.1
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.1
12. Хёуген Кристоффер 1 0.05
13. Эллингсен Мартин 1 0.05
14. Кристенсен Тобиас 1 0.05
15. Кителано Йон 1 0.05
16. Грегерсен Стиан 1 0.05
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Бьорнбак Мартин 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Бармен Кристоффер 3 0
4. Кумсан Джилберт 3 0
5. Акоста Бисмарк 3 0
6. Аамада Али 2 0
7. Daniel A. Pedersen 2 0
8. Странд Петтер 2 0
9. Тейлор Роберт 2 0
10. Daouda Bamba 2 0
11. Erland Hustad 2 0
12. Ole Kolskogen 2 0
13. Тенисте Тайо 1 0
14. Кристиансен Рубен 1 0
15. Твейта Йон-Хельге 1 0
16. Опдаль Хокон 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Бьорнбак Мартин 3 0
5. Эурснес Фредрик 3 0
6. Хестад Эйрик 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Синюан Шерифф 2 0
13. Брюнхильдсен Ола 2 0
14. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
15. Уинго Генри 1 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 29.17% (7) 0 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 16.67% (4)
 Мольде 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 20.45% (9) 9.09% (4) 31.82% (14)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде
Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде

Последние игры между собой

Бранн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мольде 1:2 Бранн Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Бранн Типпелиген
Мольде 5:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 1:1 20 11 2 7 47 - 24 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 1:1 20 8 8 4 40 - 29 32
7. Викинг 0:1 20 8 4 8 36 - 37 28
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Стрёмсгодсет 1:0 20 6 7 7 27 - 35 25
11. Бранн 1:1 20 6 6 8 25 - 32 24
12. Саннефьёрд 1:2 20 7 2 11 21 - 31 23
13. Хёугесунн 1:3 20 6 4 10 24 - 34 22
14. Старт 3:1 20 4 6 10 22 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 1:1 20 1 5 14 25 - 56 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Мольде
4.36
4.00
2.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 3.15 1.97
4.30 2.45 2.00
2.72 3.82 2.38
4.36 3.08 2.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.02 6.10 1.11 5.20 1.14 3.55 1.27 2.15 1.70 2.37 1.59 2.02 1.79 1.57 1.62 1.47 2.60 1.14 5.20 1.16 4.80 1.02 11.00 1.04 9.10 1.01 12.60 1.05 8.50
14.50 1.02 5.60 1.15 5.15 1.17 2.83 1.44 2.18 1.67 1.80 2.12 1.44 2.82 1.33 3.38 1.14 6.05 1.11 6.80 1.04 11.25
6.66 1.12 6.05 1.14 2.56 1.53 2.25 1.68 2.87 1.44 2.27 1.66 1.98 1.88 1.67 2.26 1.50 2.66 1.39 3.05 1.45 2.83 1.55 2.50 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.85 1.40 1.76 2.07 1.31 3.25 1.55 2.35 1.05 8.50 1.05 8.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.74 2.09 1.33 3.32 1.22 4.30
3.27 1.35 2.61 1.51 1.94 1.93 1.65 2.30 1.44 2.84 1.29 3.67 1.15 5.60 1.40 3.00 1.27 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.70 2.08 1.41 2.80
5.45 1.15 4.30 1.22 2.17 1.71 1.62 2.30 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
Где смотреть матч Бранн 1:1 Мольде онлайн

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