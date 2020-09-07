Нью-Йорк Ред Буллз
0:3
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Филадельфия Юнион
0:1
36' ГолАаронсон Бренден
0:2
69' ГолПржибылко Каспер
0:3
78' ГолРеал Мэттью
18
Мира
Райан
39
Эгбо
Мандела
26
Паркер
Тим
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
11 Тетте СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нгалина МишиНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
36'
69'
0:2
78'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вало Флориан
|1
|0.13
|2.
|Данкан Кайл
|1
|0.13
|3.
|Фернандес Омир
|1
|0.13
|4.
|Гамарра Алехандро
|0
|0
|5.
|Минс Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|5
|0.63
|2.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.25
|3.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.13
|4.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.13
|5.
|Вагнер Кай
|1
|0.13
|6.
|Реал Мэттью
|1
|0.13
|7.
|Сантос Сержио II
|1
|0.13
|8.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|9.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|10.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паркер Тим
|1
|1
|2.
|Тарек Амро
|2
|0
|3.
|Пендан Джейсон
|1
|0
|4.
|Данкан Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|6.
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|7.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|9.
|Маккензи Марк
|1
|0
|10.
|Мбезо Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Филадельфия Юнион
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|41.67% (5)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|10.50
|1.02
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.23
|3.95
|1.05
|8.50
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.19
|4.85
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.94
|1.24
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.67
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.47
|1.01
|15.86
|—
|—
|—
|—
|4.34
|1.23
|3.64
|1.30
|2.93
|1.43
|2.09
|1.80
|2.49
|1.57
|2.06
|1.82
|1.62
|2.39
|1.41
|3.02
|1.30
|3.65
|—
|—
|1.18
|5.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.77
|1.97
|—
|—
|2.20
|1.70
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.16
|4.60
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.13
|5.71
|1.03
|12.34
|1.02
|13.08
|1.68
|2.27
|1.41
|3.04
|1.15
|5.97
|1.40
|3.05
|1.53
|2.60
|1.35
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—