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Нью-Йорк Ред Буллз
0:3
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
36' Гол
Ааронсон Бренден
0:2
69' Гол
Пржибылко Каспер
0:3
78' Гол
Реал Мэттью
90'+2
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
39
Эгбо
Мандела
3
Тарек
Амро
26
Паркер
Тим
8
Страуд
Джаред
23
Кассерес
Кристиан
22
Вало
Флориан
10
Гамарра
Алехандро
77
Ройер
Даниэль
74
Барлоу
Том
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
15
Мбезо
Оливье
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
22
Ааронсон
Бренден
10
Монтейру
Жамиру
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-3-2

Ход матча

29'
 
Вутен Эндрю
Сантос Сержио II
36'
0:1
Ааронсон Бренден
(Бедойя Алехандро)
57'
Фернандес Омир
Страуд Джаред
 
61'
 
Илсиньо Перейра
Монтейру Жамиру
67'
Mathias Zanka Jorgensen2
Барлоу Том
 
67'
Пендан Джейсон
Эгбо Мандела
 
69'
0:2
Пржибылко Каспер
(Вутен Эндрю)
77'
 
Реал Мэттью
Мбезо Оливье
77'
 
Фонтана Энтони
Ааронсон Бренден
78'
0:3
Реал Мэттью
(Илсиньо Перейра)
82'
Уайт Брайан
Гамарра Алехандро
 
83'
Йервуд Дрю
Вало Флориан
 

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вало Флориан 1 0.13
2. Данкан Кайл 1 0.13
3. Фернандес Омир 1 0.13
4. Гамарра Алехандро 0 0
5. Минс Бенджамин 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 5 0.63
2. Ааронсон Бренден 2 0.25
3. Бедойя Алехандро 1 0.13
4. Илсиньо Перейра 1 0.13
5. Вагнер Кай 1 0.13
6. Реал Мэттью 1 0.13
7. Сантос Сержио II 1 0.13
8. Вутен Эндрю 0 0
9. Гэддис Рэймон 0 0
10. Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 1 1
2. Тарек Амро 2 0
3. Пендан Джейсон 1 0
4. Данкан Кайл 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 3 0
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Илсиньо Перейра 1 0
6. Гэддис Рэймон 1 0
7. Кривэлл Уоррен 1 0
8. Эллиотт Джек 1 0
9. Маккензи Марк 1 0
10. Мбезо Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Филадельфия Юнион 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 0 41.67% (5) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ааронсон Бренден бьет в цель!
  • 29'
    Сантос Сержио II уходит с поля. Вутен Эндрю выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
7.77 3.35 1.53
2.29 3.74 2.91
2.24 3.48 3.16
5.48 3.38 1.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 10.50 1.02 2.75 1.42 3.40 1.29 1.35 3.05 1.98 1.83 1.74 2.10 1.07 7.50 1.23 3.95 1.05 8.50 1.06 7.90 1.05 8.50
14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.76 2.09 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70
9.29 1.05 8.58 1.06 3.94 1.24 3.19 1.34 2.12 1.70 1.67 2.17 1.44 2.74 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.47 1.01 15.86
4.34 1.23 3.64 1.30 2.93 1.43 2.09 1.80 2.49 1.57 2.06 1.82 1.62 2.39 1.41 3.02 1.30 3.65 1.18 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.77 1.97 2.20 1.70 1.10 6.25 1.16 4.60 1.07 7.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.19 1.34 2.15 1.68 1.52 2.49 1.18 4.70 1.13 5.71 1.03 12.34 1.02 13.08
1.68 2.27 1.41 3.04 1.15 5.97 1.40 3.05 1.53 2.60 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.91 1.84 1.42 2.70
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
1.64 2.22
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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