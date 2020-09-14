Ванкувер Уайткэпс
1:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Би-Си Плэйс
Монреаль Импакт
1:0
7' ГолБейр Телониус
1:1
15' ГолОквонкво Орджи
24' Желтая карточкаКавальини Лукас
1:2
45' ПенальтиТайдер Сафир
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
7'
15'
1:1
24'
45'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.25
|2.
|Аднан Али
|1
|0.13
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.13
|4.
|Кавальини Лукас
|1
|0.13
|5.
|Нервински Джейк
|1
|0.13
|6.
|Бейр Телониус
|1
|0.13
|7.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.13
|8.
|Милинкович Давид
|0
|0
|9.
|Роуз Энди
|0
|0
|10.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.38
|2.
|Киото Ромель
|2
|0.25
|3.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.13
|4.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.13
|5.
|Камашо Руди
|1
|0.13
|6.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.13
|7.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|8.
|Кркич Боян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|3
|0
|2.
|Хмири Яссер
|2
|0
|3.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|4.
|Роуз Энди
|1
|0
|5.
|Аднан Али
|1
|0
|6.
|Рейна Йорди
|1
|0
|7.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|8.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|9.
|Рапосо Райан
|1
|0
|10.
|Хасал Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|2.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|3.
|Камашо Руди
|2
|0
|4.
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|5.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|6.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|7.
|Киото Ромель
|1
|0
|8.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|9.
|Бинкс Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Монреаль Импакт
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|9.50
|1.04
|3.85
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|6.50
|1.09
|1.84
|1.97
|1.62
|2.30
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.04
|9.10
|1.13
|5.40
|1.02
|11.00
|12.50
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|9.38
|1.06
|7.52
|1.07
|3.74
|1.27
|2.98
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.17
|4.71
|—
|—
|1.13
|5.29
|—
|—
|1.05
|10.24
|1.05
|10.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.26
|3.14
|1.40
|2.46
|1.59
|5.77
|1.15
|1.85
|2.04
|1.61
|2.43
|2.85
|1.45
|2.28
|1.67
|1.98
|1.90
|1.66
|2.30
|1.49
|2.72
|1.39
|3.13
|1.45
|2.84
|—
|—
|1.21
|4.62
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.07
|1.76
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.15
|5.10
|1.30
|3.30
|—
|—
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.05
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.79
|—
|—
|1.50
|2.67
|1.16
|4.80
|1.11
|5.67
|—
|—
|1.02
|14.39
|1.02
|15.20
|—
|—
|3.25
|1.38
|2.68
|1.51
|2.10
|1.81
|1.67
|2.30
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.94
|1.94
|1.59
|2.44
|1.26
|4.06
|—
|—
|—
|—