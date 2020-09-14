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Ванкувер Уайткэпс
1:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
7' Гол
Бейр Телониус
1:1
15' Гол
Оквонкво Орджи
24' Желтая карточка
Кавальини Лукас
1:2
45' Пенальти
Тайдер Сафир
45'+3
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
17
Овусу
Леонард
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
7
Милинкович
Давид
14
Бейр
Телониус
9
Кавальини
Лукас
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
30
Киото
Ромель
Ванкувер Уайткэпс
4-3-1-2
Монреаль Импакт
4-2-3-1

Ход матча

7'
Бейр Телониус
(Милинкович Давид)
1:0
15'
1:1
Оквонкво Орджи
(Тайдер Сафир)
24'
Кавальини Лукас
 
45'
1:2
Тайдер Сафир

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.25
2. Аднан Али 1 0.13
3. Рейна Йорди 1 0.13
4. Кавальини Лукас 1 0.13
5. Нервински Джейк 1 0.13
6. Бейр Телониус 1 0.13
7. Бальдисимо Майкл 1 0.13
8. Милинкович Давид 0 0
9. Роуз Энди 0 0
10. Ин-Бём Хван 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.38
2. Киото Ромель 2 0.25
3. Ваньяма Виктор 1 0.13
4. Оквонкво Орджи 1 0.13
5. Камашо Руди 1 0.13
6. Лаппалайнен Ласси 1 0.13
7. Масьель Эмануэль 0 0
8. Кркич Боян 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 3 0
2. Хмири Яссер 2 0
3. Тейберт Расселл 1 0
4. Роуз Энди 1 0
5. Аднан Али 1 0
6. Рейна Йорди 1 0
7. Корнелиус Дерек 1 0
8. Бальдисимо Майкл 1 0
9. Рапосо Райан 1 0
10. Хасал Томас 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 2 0
2. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
3. Камашо Руди 2 0
4. Масьель Эмануэль 2 0
5. Тайдер Сафир 1 0
6. Урути Максимлиано 1 0
7. Киото Ромель 1 0
8. Бро-Гийяр Закари 1 0
9. Бинкс Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Монреаль Импакт 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Монреаль Импакт
3.86
3.60
2.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:2 Монреаль Импакт онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.35 3.40 2.10
3.40 3.00 2.20
2.90 3.58 2.34
2.71 3.42 2.54
3.86 2.88 2.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 9.50 1.04 3.85 1.23 3.05 1.35 6.50 1.09 1.84 1.97 1.62 2.30 2.35 1.55 1.18 4.50 1.44 2.65 1.04 9.10 1.13 5.40 1.02 11.00
12.50 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.09 1.82 1.62 2.33 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
9.38 1.06 7.52 1.07 3.74 1.27 2.98 1.41 2.05 1.83 1.60 2.42 1.40 3.02 1.17 4.71 1.13 5.29 1.05 10.24 1.05 10.24
4.10 1.26 3.14 1.40 2.46 1.59 5.77 1.15 1.85 2.04 1.61 2.43 2.85 1.45 2.28 1.67 1.98 1.90 1.66 2.30 1.49 2.72 1.39 3.13 1.45 2.84 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.15 1.33 2.07 1.76 1.47 2.55 1.15 5.10 1.30 3.30 1.20 4.20 1.02 11.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.35
3.11 1.38 2.10 1.79 1.50 2.67 1.16 4.80 1.11 5.67 1.02 14.39 1.02 15.20
3.25 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.67 2.30 1.48 2.80 1.94 1.94 1.59 2.44 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.70 2.17
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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