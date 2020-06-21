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  3. Норвегия
Кристиансунд
4:2
Второй тайм: 64'

Стадион:
Олесунн
0'
2' Желтая карточка
Оулафссон Давид-Кристьян
0:1
11' Гол
Хеуген Сигурд
15' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
15' Желтая карточка
Кастрати Фламур
23' Желтая карточка
Joergen Hatlehol
1:1
24' Гол
Пеллегрино Амаль
2:1
31' Гол
Каллудра Лиридон
3:1
35' Гол
Пеллегрино Амаль
3:2
37' Гол
Фридьонссон Хольмберт
56' Желтая карточка
Staale Steen Saethre
4:2
63' Гол
Аскар Армин
64'
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
15
Staale
Steen
Saethre
11
Simen
Bolkan
Nordli
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
22
Хеуген
Сигурд
10
Фридьонссон
Хольмберт
Кристиансунд
4-2-1-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

2'
 
Оулафссон Давид-Кристьян
11'
0:1
Хеуген Сигурд
15'
 
Oddbjoern Lie
15'
Кастрати Фламур
 
23'
 
Joergen Hatlehol
24'
Пеллегрино Амаль
(Christoffer Aasbak)
1:1
31'
Каллудра Лиридон
(Пеллегрино Амаль)
2:1
35'
Пеллегрино Амаль
(Sondre Soerli)
3:1
37'
3:2
Фридьонссон Хольмберт
(Simen Bolkan Nordli)
46'
 
Shaquill Sno
Joergen Hatlehol
56'
 
Staale Steen Saethre
57'
Аскар Армин
Кастрати Фламур
 
59'
 
Узочакву Арнест
Staale Steen Saethre
62'
 
Ларсен Петер-Орри
Фридьонссон Хольмберт
63'
Аскар Армин
4:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 2 0.07
2. Каллудра Лиридон 1 0.03
3. Christoffer Aasbak 0 0
4. Sondre Soerli 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
2. Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
3. Хеуген Сигурд 1 0.03

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Andreas Hopmark 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Oddbjoern Lie 1 0
2. Joergen Hatlehol 1 0
3. Staale Steen Saethre 1 0
4. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 0 0 0 0 0
 Олесунн 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд
Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн
Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв Олесунн 5:2 Хам-Кам

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Олесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Кристиансунд 1:0 Олесунн Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Олесунн Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 2:4 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 4:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5:0 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Стрёмсгодсет 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кристиансунд 3:2 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стабек 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Саннефьёрд 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Волеренга 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Старт 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
13. Одд 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Олесунн 2:3 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Хёугесунн 0:5 2 0 0 2 1 - 7 0
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