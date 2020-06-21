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Кристиансунд
7:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Олесунн
0'
2' Желтая карточка
Оулафссон Давид-Кристьян
0:1
11' Гол в свои ворота
Paal Erik Ulvestad
15' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
15' Желтая карточка
Кастрати Фламур
23' Желтая карточка
Joergen Hatlehol
1:1
24' Гол
Пеллегрино Амаль
2:1
30' Гол
Каллудра Лиридон
3:1
35' Гол
Пеллегрино Амаль
3:2
37' Гол
Фридьонссон Хольмберт
56' Желтая карточка
Staale Steen Saethre
4:2
63' Гол
Аскар Армин
5:2
65' Гол
Пеллегрино Амаль
6:2
68' Гол
Sondre Soerli
69' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
7:2
80' Гол
Бюэ Бендик
90'+5
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
15
Staale
Steen
Saethre
11
Simen
Bolkan
Nordli
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
22
Хеуген
Сигурд
10
Фридьонссон
Хольмберт
Кристиансунд
4-2-1-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

2'
 
Оулафссон Давид-Кристьян
11'
0:1
Paal Erik Ulvestad
15'
 
Oddbjoern Lie
15'
Кастрати Фламур
 
23'
 
Joergen Hatlehol
24'
Пеллегрино Амаль
(Christoffer Aasbak)
1:1
30'
Каллудра Лиридон
(Пеллегрино Амаль)
2:1
35'
Пеллегрино Амаль
(Sondre Soerli)
3:1
37'
3:2
Фридьонссон Хольмберт
(Simen Bolkan Nordli)
46'
 
Shaquill Sno
Joergen Hatlehol
56'
 
Staale Steen Saethre
57'
Аскар Армин
Кастрати Фламур
 
58'
 
Узочакву Арнест
Staale Steen Saethre
62'
 
Ларсен Петер-Орри
Фридьонссон Хольмберт
63'
Аскар Армин
4:2
65'
Пеллегрино Амаль
(Serigne Mbaye)
5:2
68'
Sondre Soerli
(Каллудра Лиридон)
6:2
69'
 
Niklas Fernando Nygaard Castro
71'
 
Markus Seehusen Karlsbakk
Simen Bolkan Nordli
71'
 
Клинкенберг Фредерикус
Oddbjoern Lie
72'
Скарсем Олаус
Каллудра Лиридон
 
72'
Бюэ Бендик
Пеллегрино Амаль
 
72'
Erlend Sivertsen
Paal Erik Ulvestad
 
80'
Мумбанья Фарис
Sondre Soerli
 
80'
Бюэ Бендик
(Скарсем Олаус)
7:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 3 0.1
2. Каллудра Лиридон 1 0.03
3. Sondre Soerli 1 0.03
4. Бюэ Бендик 1 0.03
5. Аскар Армин 1 0.03
6. Christoffer Aasbak 0 0
7. Serigne Mbaye 0 0
8. Скарсем Олаус 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
2. Фридьонссон Хольмберт 1 0.03

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Andreas Hopmark 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Oddbjoern Lie 1 0
2. Joergen Hatlehol 1 0
3. Staale Steen Saethre 1 0
4. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
5. Niklas Fernando Nygaard Castro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)
 Олесунн 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд
Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн
Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв Олесунн 5:2 Хам-Кам

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Олесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Кристиансунд 1:0 Олесунн Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Олесунн Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 2:4 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 4:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
2. Бранн 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Кристиансунд 2 1 1 0 7 - 2 4
5. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Старт 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Стабек 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Викинг 2 0 0 2 2 - 7 0
15. Хёугесунн 2 0 0 2 2 - 8 0
16. Олесунн 2 0 0 2 3 - 11 0
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