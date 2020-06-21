Кристиансунд
7:2
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 200
Олесунн
2' Желтая карточкаОулафссон Давид-Кристьян
0:1
11' Гол в свои воротаPaal Erik Ulvestad
15' Желтая карточкаOddbjoern Lie
15' Желтая карточкаКастрати Фламур
23' Желтая карточкаJoergen Hatlehol
1:1
24' ГолПеллегрино Амаль
2:1
30' ГолКаллудра Лиридон
3:1
35' ГолПеллегрино Амаль
3:2
37' ГолФридьонссон Хольмберт
56' Желтая карточкаStaale Steen Saethre
4:2
63' ГолАскар Армин
5:2
65' ГолПеллегрино Амаль
6:2
68' ГолSondre Soerli
69' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
7:2
80' ГолБюэ Бендик
22
Bent
Soermo
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
18 Аскар АрминНападающий
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
11'
15'
15'
23'
24'
30'
35'
37'
63'
4:2
65'
68'
80'
7:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.1
|2.
|Каллудра Лиридон
|1
|0.03
|3.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|4.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|5.
|Аскар Армин
|1
|0.03
|6.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|7.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|8.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|2.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|2.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|3.
|Staale Steen Saethre
|1
|0
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|5.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Олесунн
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд
Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн
Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв Олесунн 5:2 Хам-Кам
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Олесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Кристиансунд 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 2:4 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 4:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|2.
|Бранн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Кристиансунд
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Стабек
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Викинг
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|Хёугесунн
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|16.
|Олесунн
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
Аутентификация