Схьёрдал-Блинк
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Oeverlands Minde
Конгсвингер
0:1
4' ГолSimon Marklund
1:1
12' ГолMarius Augdal
15
Vegard
Fiske
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Roar Vikvang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Even BydalПолузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
4'
0:1
12'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0.07
|2.
|Marius Augdal
|1
|0.03
|3.
|Tobias Hestad
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Marklund
|2
|0.07
|2.
|Adem Gueven
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Sondre Hopmark Stokke
|1
|0
|2.
|Nicklas Frenderup
|1
|0
|3.
|Anders Nygaard III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|2
|0
|2.
|Victor Grodaas
|1
|0
|3.
|Harald Holter
|1
|0
|4.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Схьёрдал-Блинк
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|Конгсвингер
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг
Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 Сула Эгерсунд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Фредрикстад Левангер 1:3 Схьёрдал-Блинк Видар 1:7 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:0 Арендал Браттвог 0:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Мосс Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:1 Бюосен Хёдд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:0 Нардо Брюне 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер
Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер
Последние игры между собой
Схьёрдал-Блинк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Согндаль
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Тромсё
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Дьерв
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|КФУМ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Нест-Сотра
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Гроруд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Хам-Кам
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0