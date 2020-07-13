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Схьёрдал-Блинк
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Конгсвингер
0'
0:1
4' Гол
Simon Marklund
1:1
12' Гол
Marius Augdal
30'
1
Nicklas
Frenderup
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
4
Vebjoern
Vinje
15
Vegard
Fiske
8
Sander
Erik
Kartum
14
Morten
Strand
5
Anders
Nygaard
III
20
Simen
Raaen
Sandmael
7
Marius
Augdal
9
Mats
Lillebo
10
Sondre
Hopmark
Stokke
31
Andreas
Smedplass
3
Victor
Grodaas
25
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
2
Fredrik
Mani
Paalerud
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
16
Harald
Holter
7
Gyu-Hwan
Lee
11
Simon
Marklund
23
Martin
Tangen
Vinjor
9
Adem
Gueven
Схьёрдал-Блинк
4-3-3
Конгсвингер
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Simon Marklund
12'
Marius Augdal
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Схьёрдал-Блинк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sondre Hopmark Stokke 2 0.07
2. Marius Augdal 1 0.03
3. Tobias Hestad 1 0.03
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Marklund 2 0.07
2. Adem Gueven 1 0.03

Карточки

Схьёрдал-Блинк
# Игрок      
1. Sondre Hopmark Stokke 1 0
2. Nicklas Frenderup 1 0
3. Anders Nygaard III 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 2 0
2. Victor Grodaas 1 0
3. Harald Holter 1 0
4. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
5. Ludvig Langrekken 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Схьёрдал-Блинк 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Конгсвингер 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг
Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 Сула Эгерсунд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Фредрикстад Левангер 1:3 Схьёрдал-Блинк Видар 1:7 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:0 Арендал Браттвог 0:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Мосс Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:1 Бюосен Хёдд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:0 Нардо Брюне 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер
Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер

Последние игры между собой

Схьёрдал-Блинк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Конгсвингер 2:1 Схьёрдал-Блинк Второй дивизион Схьёрдал-Блинк 3:2 Конгсвингер Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Согндаль 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Тромсё 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Рёуфосс 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Дьерв 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Конгсвингер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Стрёммен 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10. КФУМ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нест-Сотра 2:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Улленсакер-Киса 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Схьёрдал-Блинк 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Гроруд 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Хам-Кам 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Marius Augdal бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Simon Marklund бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oeverlands Minde. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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