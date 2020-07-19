Сарпсборг-08
0:0
Перерыв
Стадион: Сарпсборг
Одд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солтведт Йоахим
|2
|0.07
|2.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|4.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|5.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|6.
|Исмаила Кулибали
|1
|0.03
|7.
|Салетрос Антон
|0
|0
|8.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|3.
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.07
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Kasper Lunding
|1
|0.03
|6.
|Рууд Эспен
|0
|0
|7.
|Качи
|0
|0
|8.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|3.
|Утвик Бьерн
|2
|0
|4.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|6.
|Томассен Йоахим
|1
|0
|7.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|1
|0
|9.
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|2
|1
|2.
|Kasper Lunding
|2
|0
|3.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|4.
|Качи
|1
|0
|5.
|Риса Бирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|Одд
|30% (3)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|1:0
|9
|8
|1
|0
|25 - 7
|25
|3.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|4.
|Русенборг
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|5.
|Одд
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|7.
|Стабек
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|9.
|Кристиансунд
|0:0
|9
|2
|5
|2
|17 - 13
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 9
|8
|11.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Саннефьёрд
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Старт
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|1:1
|9
|0
|4
|5
|11 - 27
|4