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  3. Норвегия
Сарпсборг-08
0:0
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьерн
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Ларсен
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
8
Markus
Andre
Kaasa
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
Сарпсборг-08
3-4-3
Одд
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
3. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
4. Ларсен Йорген 1 0.03
5. Линнсет Йонатан 1 0.03
6. Исмаила Кулибали 1 0.03
7. Салетрос Антон 0 0
8. Томассен Йоахим 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 3 0.1
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Хальворсен Уле Йорген 2 0
3. Утвик Бьерн 2 0
4. Ларсен Йорген 2 0
5. Исмаила Кулибали 2 0
6. Томассен Йоахим 1 0
7. Magnar Oedegaard 1 0
8. Alexander Jakobsen 1 0
9. Линнсет Йонатан 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 1
2. Kasper Lunding 2 0
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Качи 1 0
5. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 25% (2)
 Одд 30% (3) 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт
Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген
Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 1:0 9 8 1 0 25 - 7 25
3. Волеренга 0:0 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 1:0 9 4 3 2 12 - 6 15
5. Одд 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Стабек 1:1 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Стрёмсгодсет 0:1 9 3 3 3 11 - 14 12
9. Кристиансунд 0:0 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 0:0 9 2 2 5 8 - 9 8
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 0:1 9 2 1 6 6 - 15 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 1:1 9 0 4 5 11 - 27 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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