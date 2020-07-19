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Сарпсборг-08
2:0
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1:0
61' Гол
Исмаила Кулибали
77' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
2:0
87' Гол
Mohamed Ofkir
90' Желтая карточка
Рууд Эспен
90'+6
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьерн
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Ларсен
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
8
Markus
Andre
Kaasa
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
Сарпсборг-08
3-4-3
Одд
4-3-3

Ход матча

57'
Абделлауйе Мостафа
Ларсен Йорген
 
57'
Mohamed Ofkir
Солтведт Йоахим
 
61'
Исмаила Кулибали
(Mohamed Ofkir)
1:0
68'
 
Качи
Рашани Эльбасан
68'
 
Бакенга Мушага
Filip Roenningen Joergensen
76'
Sebastian Jarl
Исмаила Кулибали
 
76'
 
Нордквелле Фредрик
Joshua Kitolano
76'
 
Elias Skogvoll
Markus Andre Kaasa
77'
Линнсет Йонатан
 
87'
Mohamed Ofkir
2:0
90'
 
Рууд Эспен
91'
Alexander Jakobsen
Хальворсен Уле Йорген
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Исмаила Кулибали 2 0.07
3. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Mohamed Ofkir 1 0.03
6. Ларсен Йорген 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 3 0.1
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Хальворсен Уле Йорген 2 0
3. Линнсет Йонатан 2 0
4. Утвик Бьерн 2 0
5. Ларсен Йорген 2 0
6. Исмаила Кулибали 2 0
7. Томассен Йоахим 1 0
8. Magnar Oedegaard 1 0
9. Alexander Jakobsen 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Kasper Lunding 2 0
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Качи 1 0
5. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Одд 30% (3) 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт
Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген
Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 9 8 1 0 28 - 7 25
3. Волеренга 9 4 4 1 11 - 10 16
4. Русенборг 9 4 3 2 13 - 7 15
5. Стабек 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Одд 9 4 1 4 13 - 11 13
8. Стрёмсгодсет 9 3 3 3 11 - 17 12
9. Кристиансунд 9 2 5 2 17 - 13 11
10. Сарпсборг-08 9 3 1 5 10 - 9 10
11. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
12. Викинг 9 2 2 5 10 - 18 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Саннефьёрд 9 2 1 6 7 - 16 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 9 0 3 6 11 - 29 3
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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