ХИФК
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Telia 5G-areena
Интер Турку
24
Фофана
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jabar SharzaНападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
-
27 Jan Heinonen
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.29
|2.
|Маттила Сакари
|3
|0.21
|3.
|Тукиайнен Сакари
|3
|0.21
|4.
|Jabar Sharza
|2
|0.14
|5.
|Фофана Адама
|1
|0.07
|6.
|Tiquinho2
|1
|0.07
|7.
|Jani Baeckman
|1
|0.07
|8.
|Ягуби Моштаг
|1 (1)
|0.07
|9.
|Маттссон Йоэль
|1
|0.07
|10.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0.07
|11.
|Victor Vitinho5
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|8
|0.53
|2.
|Кагаяма Таики
|4
|0.27
|3.
|Руан Коннор
|2 (2)
|0.13
|4.
|Паананен Алекси
|2
|0.13
|5.
|Кеттинг Рик
|2
|0.13
|6.
|Кялльман Беньямин
|2
|0.13
|7.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.13
|8.
|Лилиу
|1
|0.07
|9.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.07
|10.
|Ойяла Матиас
|1
|0.07
|11.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|12.
|Муньис Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|3
|0
|2.
|Jani Baeckman
|3
|0
|3.
|Jabar Sharza
|3
|0
|4.
|Tiquinho2
|3
|0
|5.
|Ориджи Арнольд
|1
|1
|6.
|Маттила Сакари
|2
|0
|7.
|Патронен Ханну
|2
|0
|8.
|Jukka Halme
|2
|0
|9.
|Riku Selander
|2
|0
|10.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|11.
|John Fagerstroem
|2
|0
|12.
|Маттссон Йоэль
|2
|0
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|2
|0
|14.
|Луис Энрике II
|2
|0
|15.
|Victor Vitinho5
|2
|0
|16.
|Фофана Адама
|1
|0
|17.
|Меро Йоэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|2.
|Муньис Альваро
|4
|0
|3.
|Руан Коннор
|4
|0
|4.
|Паананен Алекси
|3
|0
|5.
|Кеттинг Рик
|3
|0
|6.
|Фурухольм Тимо
|2
|0
|7.
|Аннан Энтони
|2
|0
|8.
|Марттинен Аати
|2
|0
|9.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|10.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|11.
|Хосконен Артту
|1
|0
|12.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|13.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|14.
|Нурми Ноа
|1
|0
|15.
|Кагаяма Таики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Интер Турку
|12% (3)
|20% (5)
|4% (1)
|4% (1)
|12% (3)
|48% (12)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку
РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Интер Турку: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК 1:3 Интер Турку Кубок Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|КуПС
|0:1
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Интер Турку
|0:0
|15
|8
|3
|4
|25 - 15
|27
|4.
|Хонка
|14
|6
|7
|1
|18 - 9
|25
|5.
|ХИФК
|0:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 17
|23
|6.
|Лахти
|1:0
|14
|5
|6
|3
|21 - 20
|21
|7.
|Мариехамн
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|8.
|Ильвес
|14
|5
|4
|5
|20 - 22
|19
|9.
|СЯК Сейнайоки
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|10.
|Хака
|15
|2
|5
|8
|17 - 33
|11
|11.
|ТПС
|0:0
|14
|3
|1
|10
|10 - 23
|10
|12.
|РоПС
|15
|0
|2
|13
|10 - 33
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|7.20
|1.08
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.41
|1.57
|1.99
|1.82
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.22
|4.00
|1.12
|6.30
|1.05
|8.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|8.90
|1.02
|7.60
|1.06
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.29
|3.46
|1.10
|6.10
|1.07
|6.70
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.07
|6.85
|1.10
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.31
|3.43
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.63
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.45
|2.50
|1.57
|2.13
|1.76
|1.81
|2.08
|1.62
|2.38
|1.45
|2.84
|1.45
|2.92
|1.21
|4.70
|—
|—
|1.10
|7.98
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.09
|6.50
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.41
|2.89
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.03
|1.01
|16.73
|2.39
|1.62
|1.97
|1.92
|1.52
|2.64
|1.34
|3.38
|1.37
|3.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—