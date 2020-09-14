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ХИФК
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Интер Турку
0' 11'
77
Ориджи
Арнольд
17
Jani
Baeckman
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
24
Фофана
Адама
3
Маттила
Сакари
99
Маттссон
Йоэль
7
Ягуби
Моштаг
98
Victor
Vitinho5
11
Тукиайнен
Сакари
12
Мойсандер
Хенрик
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
19
Паананен
Алекси
8
Муньис
Альваро
21
Ойяла
Матиас
15
Фурухольм
Тимо
10
Кялльман
Беньямин
14
Мастокангас
Элиас
ХИФК
Интер Турку

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.29
2. Маттила Сакари 3 0.21
3. Тукиайнен Сакари 3 0.21
4. Jabar Sharza 2 0.14
5. Фофана Адама 1 0.07
6. Tiquinho2 1 0.07
7. Jani Baeckman 1 0.07
8. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.07
9. Маттссон Йоэль 1 0.07
10. Eero-Matti Auvinen 1 0.07
11. Victor Vitinho5 1 0.07
Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 8 0.53
2. Кагаяма Таики 4 0.27
3. Руан Коннор 2 (2) 0.13
4. Паананен Алекси 2 0.13
5. Кеттинг Рик 2 0.13
6. Кялльман Беньямин 2 0.13
7. Мастокангас Элиас 2 0.13
8. Лилиу 1 0.07
9. Энгстрем Йеспер 1 0.07
10. Ойяла Матиас 1 0.07
11. Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
12. Муньис Альваро 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 0
2. Jani Baeckman 3 0
3. Jabar Sharza 3 0
4. Tiquinho2 3 0
5. Ориджи Арнольд 1 1
6. Маттила Сакари 2 0
7. Патронен Ханну 2 0
8. Jukka Halme 2 0
9. Riku Selander 2 0
10. Тукиайнен Сакари 2 0
11. John Fagerstroem 2 0
12. Маттссон Йоэль 2 0
13. Eero-Matti Auvinen 2 0
14. Луис Энрике II 2 0
15. Victor Vitinho5 2 0
16. Фофана Адама 1 0
17. Меро Йоэл 1 0
Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 4 0
2. Муньис Альваро 4 0
3. Руан Коннор 4 0
4. Паананен Алекси 3 0
5. Кеттинг Рик 3 0
6. Фурухольм Тимо 2 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Марттинен Аати 2 0
9. Хаукиоя Мартти 2 0
10. Ойяла Матиас 1 0
11. Хосконен Артту 1 0
12. Мастокангас Элиас 1 0
13. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
14. Нурми Ноа 1 0
15. Кагаяма Таики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Интер Турку 12% (3) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 12% (3) 48% (12)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака
Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку
РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Интер Турку: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Интер Турку 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 Интер Турку Вейккауслига
ХИФК 1:3 Интер Турку Кубок Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 15 10 3 2 36 - 13 33
2. КуПС 0:1 14 8 4 2 25 - 13 28
3. Интер Турку 0:0 15 8 3 4 25 - 15 27
4. Хонка 14 6 7 1 18 - 9 25
5. ХИФК 0:0 14 7 2 5 19 - 17 23
6. Лахти 1:0 14 5 6 3 21 - 20 21
7. Мариехамн 0:0 14 5 4 5 22 - 24 19
8. Ильвес 14 5 4 5 20 - 22 19
9. СЯК Сейнайоки 14 4 5 5 15 - 16 17
10. Хака 15 2 5 8 17 - 33 11
11. ТПС 0:0 14 3 1 10 10 - 23 10
12. РоПС 15 0 2 13 10 - 33 2
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Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
Интер Турку
4.00
3.61
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 0:0 Интер Турку онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.85 3.40 2.00
4.00 3.20 2.00
3.74 3.56 2.02
3.84 3.42 1.99
4.18 3.42 1.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 7.20 1.08 2.80 1.40 2.41 1.57 1.99 1.82 1.62 2.20 1.37 2.95 1.22 4.00 1.12 6.30 1.05 8.50 1.02 11.50
8.90 1.02 7.60 1.06 3.18 1.33 2.56 1.51 1.82 2.09 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 6.10 1.07 6.70
8.30 1.07 6.85 1.10 3.24 1.34 2.52 1.52 1.82 1.98 1.44 2.77 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.63
2.86 1.45 2.50 1.57 2.13 1.76 1.81 2.08 1.62 2.38 1.45 2.84 1.45 2.92 1.21 4.70 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.31 1.57 1.77 2.05 1.25 3.75 1.09 6.50 1.03 10.00
2.91 1.41 1.83 1.97 1.40 2.95
2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.03 1.01 16.73
2.39 1.62 1.97 1.92 1.52 2.64 1.34 3.38 1.37 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.61 2.14 1.27 3.85
2.56 1.51 1.62 2.30 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
1.88 1.91
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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