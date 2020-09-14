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ХИФК
0:0
Конец матча

Стадион:
Интер Турку
0'
31' Желтая карточка
Маттила Сакари
43' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
48' Желтая карточка
Меро Йоэл
84' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
85' Желтая карточка
Jani Baeckman
88' Желтая карточка
Кеттинг Рик
90'+7
77
Ориджи
Арнольд
17
Jani
Baeckman
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
24
Фофана
Адама
3
Маттила
Сакари
7
Ягуби
Моштаг
99
Маттссон
Йоэль
98
Victor
Vitinho5
11
Тукиайнен
Сакари
12
Мойсандер
Хенрик
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
19
Паананен
Алекси
8
Муньис
Альваро
21
Ойяла
Матиас
15
Фурухольм
Тимо
10
Кялльман
Беньямин
14
Мастокангас
Элиас
ХИФК
Интер Турку

Ход матча

31'
Маттила Сакари
 
43'
Ягуби Моштаг
 
48'
Меро Йоэл
 
58'
Jukka Halme
Маттссон Йоэль
 
68'
 
Нурми Ноа
Хосконен Артту
72'
John Fagerstroem
Victor Vitinho5
 
74'
 
Кагаяма Таики
Мастокангас Элиас
74'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Ойяла Матиас
77'
 
Лилиу
Кялльман Беньямин
82'
Riku Selander
Фофана Адама
 
84'
 
Энгстрем Йеспер
85'
Jani Baeckman
 
88'
 
Кеттинг Рик

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.29
2. Маттила Сакари 3 0.21
3. Тукиайнен Сакари 3 0.21
4. Jabar Sharza 2 0.14
5. Фофана Адама 1 0.07
6. Tiquinho2 1 0.07
7. Jani Baeckman 1 0.07
8. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.07
9. Маттссон Йоэль 1 0.07
10. Eero-Matti Auvinen 1 0.07
11. Victor Vitinho5 1 0.07
Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 8 0.53
2. Кагаяма Таики 4 0.27
3. Руан Коннор 2 (2) 0.13
4. Паананен Алекси 2 0.13
5. Кеттинг Рик 2 0.13
6. Кялльман Беньямин 2 0.13
7. Мастокангас Элиас 2 0.13
8. Лилиу 1 0.07
9. Энгстрем Йеспер 1 0.07
10. Ойяла Матиас 1 0.07
11. Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
12. Муньис Альваро 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 4 0
2. Jani Baeckman 4 0
3. Маттила Сакари 3 0
4. Jabar Sharza 3 0
5. Tiquinho2 3 0
6. Ориджи Арнольд 1 1
7. Патронен Ханну 2 0
8. Jukka Halme 2 0
9. Меро Йоэл 2 0
10. Riku Selander 2 0
11. Тукиайнен Сакари 2 0
12. John Fagerstroem 2 0
13. Маттссон Йоэль 2 0
14. Eero-Matti Auvinen 2 0
15. Луис Энрике II 2 0
16. Victor Vitinho5 2 0
17. Фофана Адама 1 0
Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 4 0
2. Кеттинг Рик 4 0
3. Муньис Альваро 4 0
4. Руан Коннор 4 0
5. Паананен Алекси 3 0
6. Фурухольм Тимо 2 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Марттинен Аати 2 0
9. Хаукиоя Мартти 2 0
10. Ойяла Матиас 1 0
11. Энгстрем Йеспер 1 0
12. Хосконен Артту 1 0
13. Мастокангас Элиас 1 0
14. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
15. Нурми Ноа 1 0
16. Кагаяма Таики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Интер Турку 12% (3) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 12% (3) 48% (12)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака
Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку
РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Интер Турку: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Интер Турку 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 Интер Турку Вейккауслига
ХИФК 1:3 Интер Турку Кубок Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 15 10 3 2 36 - 13 33
2. КуПС 14 9 4 1 27 - 13 31
3. Интер Турку 15 8 3 4 25 - 15 27
4. Хонка 14 6 7 1 18 - 9 25
5. ХИФК 14 7 2 5 19 - 17 23
6. Мариехамн 14 5 4 5 23 - 25 19
7. Ильвес 14 5 4 5 20 - 22 19
8. Лахти 14 4 6 4 21 - 22 18
9. СЯК Сейнайоки 14 4 5 5 15 - 16 17
10. Хака 15 2 5 8 17 - 33 11
11. ТПС 14 3 1 10 11 - 24 10
12. РоПС 15 0 2 13 10 - 33 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Маттила Сакари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
19.00 1.11 9.00
13.00 1.18 6.30
3.74 3.56 2.02
3.84 3.42 1.99
7.36 1.69 3.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.20 4.20 7.20 1.08 1.17 4.70 2.41 1.57 1.99 1.82 1.01 12.60 1.37 2.95 1.08 7.00 1.12 6.30 1.05 8.50 1.02 11.50
8.90 1.02 7.60 1.06 3.18 1.33 2.56 1.51 1.82 2.09 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 6.10 1.07 6.70
8.30 1.07 6.85 1.10 3.24 1.34 2.52 1.52 1.82 1.98 1.44 2.77 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.63
1.86 2.02 1.55 2.56 1.24 4.28 1.62 2.38 1.14 6.26 1.62 2.38 1.38 3.15 1.81 2.08 1.11 7.36 1.45 2.84 1.45 2.92 1.21 4.70 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.35 1.77 2.05 1.05 8.50 1.09 6.50 1.03 10.00
2.91 1.41 1.83 1.97 1.40 2.95
2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.03 1.01 16.73
1.39 3.14 1.21 4.63 1.52 2.64 1.34 3.38 1.37 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.61 2.14 1.27 3.85
2.56 1.51 1.62 2.30 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.88 1.91
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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