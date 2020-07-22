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  3. Финляндия
ТПС
0:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
ХИК
0'
4' Желтая карточка
Остоич Иван
0:1
9' Гол
Вяйринен Тим
38' Желтая карточка
Niklas Pyyhtiae
55' Желтая карточка
Albijon Muzaci
57' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
58' Вторая желтая карточка
Albijon Muzaci
0:2
77' Гол
Риски Роопе
84'
1
Копонен
Ере
33
Варманен
Тату
25
Aldayr
Hernandez
14
Пиккарайнен
Юханэ
19
Альхассан
Масахуду
2
Alim
Moundi
4
Rasmus
Holma
34
Niklas
Pyyhtiae
23
Joakim
Latonen
18
Muhamed
Olawale
9
Oskari
Jakonen
25
Регеро
Антонио
3
Тойвомяки
Ханри
15
Тенхо
Миро
6
Остоич
Иван
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
9
Риски
Рику
19
Вяйринен
Тим
7
Вертайнен
Ээту
ТПС
ХИК

Ход матча

4'
 
Остоич Иван
9'
0:1
Вяйринен Тим
38'
Niklas Pyyhtiae
 
46'
Albijon Muzaci
Joakim Latonen
 
46'
Ляхде Юхо
Niklas Pyyhtiae
 
46'
Babacar Mbaye Diop II
Rasmus Holma
 
55'
Albijon Muzaci
 
57'
Пиккарайнен Юханэ
 
58'
Albijon Muzaci
 
65'
 
Танака Атому
Вертайнен Ээту
73'
 
Алхо Николай
Риски Рику
73'
 
Риски Роопе
Вяйринен Тим
73'
Jonni Peraeaho
Oskari Jakonen
 
77'
0:2
Риски Роопе
(Мурильо Луис-Карлос)
81'
Jami Siirtola
Muhamed Olawale
 

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Muhamed Olawale 1 0.06
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 3 0.19
2. Лингман Лукас 2 0.13
3. Шуллер Расмус 2 (1) 0.13
4. Вяйринен Тим 1 0.06
5. Мурильо Луис-Карлос 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Пиккарайнен Юханэ 2 1
2. Albijon Muzaci 2 1
3. Альхассан Масахуду 1 0
4. Oskari Jakonen 1 0
5. Joakim Latonen 1 0
6. Niklas Pyyhtiae 1 0
7. Muhamed Olawale 1 0
8. Jami Siirtola 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 1 0
2. Остоич Иван 1 0
3. Bubacar 1 0
4. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 0 0 0 0 100% (1) 0
 ХИК 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК
ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС Коккола ПВ 0:3 ТПС ТПС 0:0 Коккола ПВ ТПС 0:0 МуСа КТП 1:1 ТПС ТПС 1:1 Яро Хака 1:2 ТПС Оулу 0:0 ТПС
ХИК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК
ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку

Последние игры между собой

ТПС: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
ХИК: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
ТПС 0:1 ХИК Кубок ХИК 3:0 ТПС Кубок ТПС 0:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ТПС Вейккауслига
ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 3:0 5 3 2 0 8 - 1 11
2. Интер Турку 1:1 5 3 1 1 10 - 4 10
3. ХИК 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Ильвес 5 2 2 1 7 - 9 8
5. Хонка 1:1 5 1 4 0 6 - 4 7
6. СЯК Сейнайоки 1:1 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Мариехамн 2:2 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Лахти 0:3 4 1 1 2 3 - 7 4
9. ХИФК 1:1 4 1 1 2 2 - 7 4
10. Хака 2:2 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 0:2 4 0 0 4 1 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Niklas Pyyhtiae получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Остоич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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