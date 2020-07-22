4' Желтая карточкаОстоич Иван
0:1
9' ГолВяйринен Тим
38' Желтая карточкаNiklas Pyyhtiae
55' Желтая карточкаAlbijon Muzaci
57' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
58' Вторая желтая карточкаAlbijon Muzaci
0:2
77' ГолРиски Роопе
15
Тенхо
Миро
8
Bubacar
19
Вяйринен
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tommi Pikkarainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
4'
9'
0:1
38'
55'
58'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Muhamed Olawale
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|3
|0.19
|2.
|Лингман Лукас
|2
|0.13
|3.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.13
|4.
|Вяйринен Тим
|1
|0.06
|5.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|1
|2.
|Albijon Muzaci
|2
|1
|3.
|Альхассан Масахуду
|1
|0
|4.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|5.
|Joakim Latonen
|1
|0
|6.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0
|7.
|Muhamed Olawale
|1
|0
|8.
|Jami Siirtola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|2.
|Остоич Иван
|1
|0
|3.
|Bubacar
|1
|0
|4.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ТПС
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|ХИК
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ТПС Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК
ХИК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК
Последние игры между собой
ТПС: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
ХИК: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига ХИК 0:2 ТПС Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|3:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|Интер Турку
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|ХИК
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Ильвес
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|Хонка
|1:1
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|СЯК Сейнайоки
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Мариехамн
|2:2
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Лахти
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|ХИФК
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|10.
|Хака
|2:2
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|РоПС
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|ТПС
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0