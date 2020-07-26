КуПС
Позже
Стадион: Савон Саномат Ареена
СЯК Сейнайоки
17
Манга
Таби
25
Urho
Nissila
10
Billy
Ions
19
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Billy IonsПолузащитник
-
19 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Чавес ДарвинЗащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|3
|0.14
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.05
|3.
|Рангел
|1
|0.05
|4.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|5.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.05
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.05
|7.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|8.
|Usmani Sale
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хетемай Мехмет
|1
|0.05
|2.
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.05
|3.
|Градецки Матей
|1
|0.05
|4.
|Serge Atakayi
|0
|0
|5.
|Daniel Hakans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|2
|0
|2.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|4.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мянтюля Теро
|1
|1
|2.
|Хетемай Мехмет
|2
|0
|3.
|Олейник Денис
|1
|0
|4.
|Раскай Анель
|1
|0
|5.
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|6.
|Serge Atakayi
|1
|0
|7.
|Daniel Hakans
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|СЯК Сейнайоки
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
КуПС: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
СЯК Сейнайоки: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|ХИК
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Хонка
|1:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Ильвес
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|6.
|Лахти
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|ХИФК
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|8.
|Мариехамн
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Хака
|0:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|РоПС
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|12.
|ТПС
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0