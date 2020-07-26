  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
 
Позже

Стадион:
СЯК Сейнайоки
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
30
Joel
Vartiainen
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
1
Jesse
Oest
45
Serge
Atakayi
2
Nikko
Boxall
17
Ville
Tikkanen
4
Matias
Vainionpaeae
58
Хетемай
Мехмет
7
Градецки
Матей
10
Billy
Ions
19
Сид
Робин
11
Олейник
Денис
88
Нгуекам
Ариэль
КуПС
СЯК Сейнайоки

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 3 0.14
2. Urho Nissila 1 0.05
3. Рангел 1 0.05
4. Пирттийоки Юхо 1 0.05
5. Боатенг Бисмарк 1 0.05
6. Aniekpeno Udoh 1 0.05
7. Виртанен Отсо 0 0
8. Usmani Sale 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хетемай Мехмет 1 0.05
2. Нгуекам Ариэль 1 0.05
3. Градецки Матей 1 0.05
4. Serge Atakayi 0 0
5. Daniel Hakans 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 2 0
2. Саволайнен Саку 1 0
3. Боатенг Бисмарк 1 0
4. Aniekpeno Udoh 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Мянтюля Теро 1 1
2. Хетемай Мехмет 2 0
3. Олейник Денис 1 0
4. Раскай Анель 1 0
5. Нгуекам Ариэль 1 0
6. Serge Atakayi 1 0
7. Daniel Hakans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 0
 СЯК Сейнайоки 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку
ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

КуПС: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
СЯК Сейнайоки: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок
СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 1:0 6 4 1 1 11 - 4 13
2. ХИК 5 4 0 1 11 - 2 12
3. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Хонка 1:0 6 2 4 0 7 - 4 10
5. Ильвес 6 2 2 2 7 - 11 8
6. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
7. ХИФК 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
8. Мариехамн 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 0:1 5 0 3 2 6 - 9 3
11. РоПС 0:1 5 0 2 3 4 - 8 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч КуПС - СЯК Сейнайоки онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный