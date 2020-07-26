  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
2:1
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Billy Ions
2:0
18' Гол
Нисканен Ильмари
25' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
51' Желтая карточка
Matias Vainionpaeae
2:1
63' Гол
Олейник Денис
73' Вторая желтая карточка
Matias Vainionpaeae
78' Желтая карточка
Nikko Boxall
84' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
90'+5
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
30
Joel
Vartiainen
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
1
Jesse
Oest
45
Serge
Atakayi
2
Nikko
Boxall
17
Ville
Tikkanen
4
Matias
Vainionpaeae
58
Хетемай
Мехмет
7
Градецки
Матей
10
Billy
Ions
19
Сид
Робин
11
Олейник
Денис
88
Нгуекам
Ариэль
КуПС
СЯК Сейнайоки

Ход матча

5'
Billy Ions
1:0
18'
Нисканен Ильмари
(Usmani Sale)
2:0
25'
 
Хетемай Мехмет
46'
 
Раскай Анель
Хетемай Мехмет
51'
 
Matias Vainionpaeae
63'
2:1
Олейник Денис
(Serge Atakayi)
63'
 
Daniel Hakans
Сид Робин
72'
Пеннанен Петтери
Саксман Вилле
 
73'
 
Matias Vainionpaeae
78'
 
Nikko Boxall
78'
 
Joonas Sundman
Billy Ions
84'
 
Нгуекам Ариэль
88'
Ниссинен Йири
Usmani Sale
 
89'
Пурье Атс
Aniekpeno Udoh
 

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 4 0.18
2. Urho Nissila 1 0.05
3. Рангел 1 0.05
4. Пирттийоки Юхо 1 0.05
5. Боатенг Бисмарк 1 0.05
6. Aniekpeno Udoh 1 0.05
7. Usmani Sale 0 0
8. Виртанен Отсо 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олейник Денис 1 0.05
2. Хетемай Мехмет 1 0.05
3. Нгуекам Ариэль 1 0.05
4. Градецки Матей 1 0.05
5. Serge Atakayi 0 0
6. Daniel Hakans 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 2 0
2. Саволайнен Саку 1 0
3. Боатенг Бисмарк 1 0
4. Aniekpeno Udoh 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Хетемай Мехмет 3 0
2. Мянтюля Теро 1 1
3. Matias Vainionpaeae 1 1
4. Нгуекам Ариэль 2 0
5. Олейник Денис 1 0
6. Раскай Анель 1 0
7. Serge Atakayi 1 0
8. Nikko Boxall 1 0
9. Daniel Hakans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 0
 СЯК Сейнайоки 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку
ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС
СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:2 Коккола ПВ ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 ВПС СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

КуПС: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
СЯК Сейнайоки: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Кубок СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Кубок
СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Кубок лиги КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 5:0 КуПС Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 4 2 0 10 - 2 14
2. Интер Турку 6 4 1 1 12 - 4 13
3. ХИК 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Хонка 6 2 4 0 7 - 4 10
5. ХИФК 5 3 0 2 6 - 7 9
6. Ильвес 6 2 2 2 7 - 11 8
7. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
8. Мариехамн 5 1 2 2 7 - 10 5
9. СЯК Сейнайоки 5 1 1 3 4 - 6 4
10. Хака 5 0 3 2 6 - 10 3
11. РоПС 5 0 2 3 4 - 8 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Нисканен Ильмари бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Billy Ions уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный