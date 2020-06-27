Сирианска Эскильстуна
1:3
Конец матча
Умео
1:0
12' ГолFrancis Jno-Baptiste
31' Желтая карточкаIsmet Lushaku
40' Вторая желтая карточкаIsmet Lushaku
53' Желтая карточкаWille Jakobsson
63' Желтая карточкаAdnan Kojic
1:1
65' ПенальтиEnis Ahmetovic
78' Желтая карточкаStefan Lindmark
1:2
79' ГолTimothy McNeil
1:3
82' ГолBbakka David
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Такахаси СояПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Deniz YaldirПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Yoel Embaye
-
35 Linus Sahlin
-
-
-
31 Cameron Hogg
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
Ход матча
12'
31'
40'
53'
63'
65'
1:1
78'
79'
1:2
82'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bbakka David
|2
|0.09
|2.
|Enis Ahmetovic
|1 (1)
|0.04
|3.
|Bajram Ajeti
|1
|0.04
|4.
|Timothy McNeil
|1
|0.04
|5.
|Deniz Yaldir
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|1
|1
|2.
|Gustav Jarl
|1
|0
|3.
|Adnan Kojic
|1
|0
|4.
|Росси Карим
|1
|0
|5.
|Де Са Лесли
|1
|0
|6.
|Abdel Diarra
|1
|0
|7.
|Wille Jakobsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бергман Якоб
|2
|0
|2.
|Bbakka David
|2
|0
|3.
|Stefan Lindmark
|1
|0
|4.
|Jens Stigedahl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Умео
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера
Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна
Умео Последние 20 матчей: + = -Умео 1:1 Акрополис Сундсвалль 3:1 Умео Умео 3:4 ИФК Умео Сундсвалль 2:1 Умео
Эстерсунд 3:2 Умео Фрей 2:2 Умео Умео 1:1 Фрей Умео 3:0 Тим СуренГруппен ИФК Нючепинг 2:1 Умео Умео 3:1 Риннинге Карлштад Юнайтед 2:1 Умео Умео 3:3 Карлшлунд Акрополис 2:1 Умео Умео 2:1 Форвард Умео 1:2 Карлштад Линчёпинг Сити 0:0 Умео Умео 3:1 Сандвикен Гефле 1:2 Умео Буден 1:1 Умео Умео 1:1 Сильвия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эстер
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Акрополис
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Далкурд
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Умео
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Йёнчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Треллеборг
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Эргрюте ФФ
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юнгшиле
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0