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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
1:3
Конец матча
Умео
0'
1:0
12' Гол
Francis Jno-Baptiste
31' Желтая карточка
Ismet Lushaku
40' Вторая желтая карточка
Ismet Lushaku
53' Желтая карточка
Wille Jakobsson
63' Желтая карточка
Adnan Kojic
1:1
65' Пенальти
Enis Ahmetovic
78' Желтая карточка
Stefan Lindmark
1:2
79' Гол
Timothy McNeil
1:3
82' Гол
Bbakka David
90'+7
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
5
Gustav
Jarl
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
22
Mohammed
Sadat
10
Ferid
Ali
9
Росси
Карим
18
Francis
Jno-Baptiste
1
Viktor
Frodig
2
Бергман
Якоб
4
Диллан
Исмаил
3
Jens
Stigedahl
18
Такахаси
Соя
20
Emmanuel
Yeboah
5
Aurelien
Norest
14
Deniz
Yaldir
7
Enis
Ahmetovic
11
Timothy
McNeil
9
Bbakka
David
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Умео
3-4-3

Ход матча

12'
Francis Jno-Baptiste
1:0
31'
Ismet Lushaku
 
40'
Ismet Lushaku
 
46'
 
Yoel Embaye
Emmanuel Yeboah
53'
Wille Jakobsson
 
62'
 
Stefan Lindmark
Aurelien Norest
62'
 
Niclas Raaholt
Такахаси Соя
63'
Adnan Kojic
 
65'
1:1
Enis Ahmetovic
69'
Samuel Nnamani
Francis Jno-Baptiste
 
78'
 
Stefan Lindmark
79'
1:2
Timothy McNeil
(Deniz Yaldir)
81'
 
Mikael Wikstroem
Timothy McNeil
81'
Omar Adam Jemal
Ferid Ali
 
82'
1:3
Bbakka David
(Deniz Yaldir)
90'
 
Miroslav Mazur
Enis Ahmetovic
90'
William Bokvist
Росси Карим
 

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Francis Jno-Baptiste 1 0.04
Умео
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bbakka David 2 0.09
2. Enis Ahmetovic 1 (1) 0.04
3. Bajram Ajeti 1 0.04
4. Timothy McNeil 1 0.04
5. Deniz Yaldir 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 1 1
2. Gustav Jarl 1 0
3. Adnan Kojic 1 0
4. Росси Карим 1 0
5. Де Са Лесли 1 0
6. Abdel Diarra 1 0
7. Wille Jakobsson 1 0
Умео
# Игрок      
1. Бергман Якоб 2 0
2. Bbakka David 2 0
3. Stefan Lindmark 1 0
4. Jens Stigedahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 100% (1) 0 0 0 0 0
Умео 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера
Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна
Умео Последние 20 матчей: + = -
Умео 1:1 Акрополис Сундсвалль 3:1 Умео Умео 3:4 ИФК Умео Сундсвалль 2:1 Умео
Эстерсунд 3:2 Умео Фрей 2:2 Умео Умео 1:1 Фрей Умео 3:0 Тим СуренГруппен ИФК Нючепинг 2:1 Умео Умео 3:1 Риннинге Карлштад Юнайтед 2:1 Умео Умео 3:3 Карлшлунд Акрополис 2:1 Умео Умео 2:1 Форвард Умео 1:2 Карлштад Линчёпинг Сити 0:0 Умео Умео 3:1 Сандвикен Гефле 1:2 Умео Буден 1:1 Умео Умео 1:1 Сильвия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Эстер 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Акрополис 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Далкурд 2 1 1 0 5 - 0 4
5. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
6. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Умео 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Йёнчёпинг 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Треллеборг 2 1 0 1 1 - 1 3
12. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Эргрюте ФФ 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юнгшиле 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Сирианска Эскильстуна 3 0 0 3 1 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Ismet Lushaku получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    31'
    Ismet Lushaku получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Francis Jno-Baptiste бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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