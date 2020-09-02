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Торонто
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
0:1
14' Гол
Камашо Руди
45' Желтая карточка
Камашо Руди
46' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
52' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
57'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
30
Киото
Ромель
Торонто
4-4-1-1
Монреаль Импакт
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Камашо Руди
(Киото Ромель)
45'
 
Камашо Руди
46'
 
Бро-Гийяр Закари
52'
 
Ваньяма Виктор

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.71
2. Пьятти Пабло 2 0.29
3. Ларьи Ричи 2 0.29
4. Посуэло Алехандро 1 (1) 0.14
5. Делеон Ник 1 0.14
6. Осорио Джонатан 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.5
2. Киото Ромель 2 0.33
3. Камашо Руди 1 0.17
4. Лаппалайнен Ласси 1 0.17
5. Масьель Эмануэль 0 0
6. Кркич Боян 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 2 0
2. Пьятти Пабло 1 0
3. Брэдли Майкл 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 2 0
2. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
3. Камашо Руди 2 0
4. Урути Максимлиано 1 0
5. Киото Ромель 1 0
6. Бро-Гийяр Закари 1 0
7. Масьель Эмануэль 1 0
8. Бинкс Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)
 Монреаль Импакт 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Монреаль Импакт 0:1 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ - Торонто забивает с пенальти
  • Желтая карточка
    45'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Камашо Руди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Монреаль Импакт
3.05
5.07
6.86
Все Коэффициенты
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.05 2.90 2.55
1.43 4.90 6.60
1.44 4.78 6.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 1.01 15.00 1.02 5.15 1.18 4.30 1.23 2.55 1.59 1.92 1.91 1.59 2.39 1.33 3.38 1.25 4.15 1.10 7.40
11.22 1.03 10.16 1.04 4.17 1.20 3.49 1.29 2.27 1.66 1.78 2.08 1.50 2.62 1.24 3.83 1.18 4.35 1.07 7.10 1.06 8.41 1.02 13.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.85 1.26 2.48 1.54 1.62 2.30 1.23 4.20 1.14 5.65
3.32 1.32 2.26 1.66 1.56 2.46 1.19 4.25 1.12 5.14 1.03 12.01 1.02 12.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.76 1.28 1.95 1.87 1.49 2.65 1.31 3.45

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.88 1.89
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