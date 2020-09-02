Торонто
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: БМО Филд
Монреаль Импакт
0:1
14' ГолКамашо Руди
45' Желтая карточкаКамашо Руди
46' Желтая карточкаБро-Гийяр Закари
52' Желтая карточкаВаньяма Виктор
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
14'
0:1
45'
46'
52'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|5
|0.71
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0.29
|3.
|Ларьи Ричи
|2
|0.29
|4.
|Посуэло Алехандро
|1 (1)
|0.14
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.14
|6.
|Осорио Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.5
|2.
|Киото Ромель
|2
|0.33
|3.
|Камашо Руди
|1
|0.17
|4.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.17
|5.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|6.
|Кркич Боян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|1
|0
|3.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|4.
|Ауро Альваро
|1
|0
|5.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|2.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|3.
|Камашо Руди
|2
|0
|4.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|5.
|Киото Ромель
|1
|0
|6.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|7.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|8.
|Бинкс Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|Монреаль Импакт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +11 =7 -2Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|17.00
|1.01
|15.00
|1.02
|5.15
|1.18
|4.30
|1.23
|2.55
|1.59
|1.92
|1.91
|1.59
|2.39
|1.33
|3.38
|1.25
|4.15
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.17
|1.20
|3.49
|1.29
|2.27
|1.66
|1.78
|2.08
|1.50
|2.62
|1.24
|3.83
|1.18
|4.35
|1.07
|7.10
|1.06
|8.41
|1.02
|13.37