Торонто
0:1
Конец матча
Стадион: БМО Филд
Монреаль Импакт
0:1
14' ГолКамашо Руди
45' Желтая карточкаКамашо Руди
46' Желтая карточкаБро-Гийяр Закари
52' Желтая карточкаВаньяма Виктор
59' Желтая карточкаПосуэло Алехандро
88' Желтая карточкаТайдер Сафир
90' Желтая карточкаМасьель Эмануэль
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
14'
0:1
45'
46'
52'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|5
|0.71
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0.29
|3.
|Ларьи Ричи
|2
|0.29
|4.
|Посуэло Алехандро
|1 (1)
|0.14
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.14
|6.
|Осорио Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.5
|2.
|Киото Ромель
|2
|0.33
|3.
|Камашо Руди
|1
|0.17
|4.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.17
|5.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|6.
|Кркич Боян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|1
|0
|3.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|4.
|Ауро Альваро
|1
|0
|5.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|2.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|3.
|Камашо Руди
|2
|0
|4.
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|5.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|6.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|7.
|Киото Ромель
|1
|0
|8.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|9.
|Бинкс Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|Монреаль Импакт
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|17.00
|1.01
|15.00
|1.02
|5.15
|1.18
|4.30
|1.23
|2.55
|1.59
|1.92
|1.91
|1.59
|2.39
|1.33
|3.38
|1.25
|4.15
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.17
|1.20
|3.49
|1.29
|2.27
|1.66
|1.78
|2.08
|1.50
|2.62
|1.24
|3.83
|1.18
|4.35
|1.07
|7.10
|1.06
|8.41
|1.02
|13.37