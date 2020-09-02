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Торонто
0:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
0:1
14' Гол
Камашо Руди
45' Желтая карточка
Камашо Руди
46' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
52' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
59' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
88' Желтая карточка
Тайдер Сафир
90' Желтая карточка
Масьель Эмануэль
90'+9
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
30
Киото
Ромель
Торонто
4-4-1-1
Монреаль Импакт
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Камашо Руди
(Киото Ромель)
45'
 
Камашо Руди
46'
 
Бро-Гийяр Закари
52'
 
Ваньяма Виктор
59'
Посуэло Алехандро
 
61'
Акинола Айо
Дельгадо Марко
 
73'
Делеон Ник
Пьятти Пабло
 
75'
 
Кркич Боян
Лаппалайнен Ласси
79'
 
Оквонкво Орджи
Киото Ромель
81'
Гальярдо Эриксон
Мавинга Крис
 
81'
Тсубаса Эндо
Алтидор Жози
 
88'
 
Тайдер Сафир
90'
 
Масьель Эмануэль

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.71
2. Пьятти Пабло 2 0.29
3. Ларьи Ричи 2 0.29
4. Посуэло Алехандро 1 (1) 0.14
5. Делеон Ник 1 0.14
6. Осорио Джонатан 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.5
2. Киото Ромель 2 0.33
3. Камашо Руди 1 0.17
4. Лаппалайнен Ласси 1 0.17
5. Масьель Эмануэль 0 0
6. Кркич Боян 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Пьятти Пабло 1 0
3. Брэдли Майкл 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 2 0
2. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
3. Камашо Руди 2 0
4. Масьель Эмануэль 2 0
5. Тайдер Сафир 1 0
6. Урути Максимлиано 1 0
7. Киото Ромель 1 0
8. Бро-Гийяр Закари 1 0
9. Бинкс Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)
 Монреаль Импакт 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Монреаль Импакт 0:1 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ - Торонто забивает с пенальти
  • Желтая карточка
    45'
    Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Камашо Руди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
12.00 3.60 1.42
1.43 4.90 6.60
1.44 4.78 6.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 1.01 15.00 1.02 5.15 1.18 4.30 1.23 2.55 1.59 1.92 1.91 1.59 2.39 1.33 3.38 1.25 4.15 1.10 7.40
11.22 1.03 10.16 1.04 4.17 1.20 3.49 1.29 2.27 1.66 1.78 2.08 1.50 2.62 1.24 3.83 1.18 4.35 1.07 7.10 1.06 8.41 1.02 13.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.85 1.26 2.48 1.54 1.62 2.30 1.23 4.20 1.14 5.65
3.32 1.32 2.26 1.66 1.56 2.46 1.19 4.25 1.12 5.14 1.03 12.01 1.02 12.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.76 1.28 1.95 1.87 1.49 2.65 1.31 3.45

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.88 1.89
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