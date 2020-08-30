Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
11' ГолКазаишвили Валерий
1:1
33' ГолСтирс Дэниэл
52' Желтая карточкаФельтшер Рольф
56' Желтая карточкаАраухо Хулиан
1:2
59' ГолКауэлл Кейд
2:2
72' ПенальтиПавон Кристиан
3:2
82' ГолЛлетгет Себастьян
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
29
Зубак
Итан
17
Даниель
Вега
15
Бисон
Таннер
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
25
Риос
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
11'
33'
52'
56'
59'
72'
2:2
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|3 (3)
|0.6
|2.
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.4
|3.
|Чичарито
|1
|0.2
|4.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.2
|5.
|Зубак Итан
|1
|0.2
|6.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|7.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|2
|0.5
|2.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.25
|3.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.25
|5.
|Риос Андрес
|1
|0.25
|6.
|Аланис Освальдо
|1
|0.25
|7.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.25
|8.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|9.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|10.
|Томпсон Томми
|0
|0
|11.
|Юилл Джексон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|2.
|Китчен Перри
|2
|0
|3.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|5.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|6.
|Араухо Хулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|2.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|3.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|4.
|Томпсон Томми
|1
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|6.
|Юилл Джексон
|1
|0
|7.
|Жудсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1