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Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
11' Гол
Казаишвили Валерий
1:1
33' Гол
Стирс Дэниэл
52' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
56' Желтая карточка
Араухо Хулиан
1:2
59' Гол
Кауэлл Кейд
2:2
72' Пенальти
Павон Кристиан
3:2
82' Гол
Ллетгет Себастьян
90'+4
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
20
Депай
Ник
5
Стирс
Дэниэл
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
22
Араухо
Хулиан
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
17
Даниель
Вега
22
Томпсон
Томми
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
44
Кауэлл
Кейд
11
Казаишвили
Валерий
25
Риос
Андрес
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Казаишвили Валерий
(Томпсон Томми)
33'
Стирс Дэниэл
(Ллетгет Себастьян)
1:1
52'
Фельтшер Рольф
 
56'
Араухо Хулиан
 
59'
1:2
Кауэлл Кейд
(Казаишвили Валерий)
62'
Альварес Эфраин
Фельтшер Рольф
 
62'
Дос Сантос Хонатан
Корона Джо
 
67'
 
Салинас Ши
Кауэлл Кейд
72'
Павон Кристиан
2:2
81'
 
Вондоловски Крис
Риос Андрес
81'
 
Марье Поль
Томпсон Томми
82'
 
Хюсен Дэнни
Казаишвили Валерий
82'
Ллетгет Себастьян
3:2
88'
Куэльо Эмиль
Ллетгет Себастьян
 
89'
Kai Koreniuk
Зубак Итан
 

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 3 (3) 0.6
2. Ллетгет Себастьян 2 0.4
3. Чичарито 1 0.2
4. Стирс Дэниэл 1 0.2
5. Зубак Итан 1 0.2
6. Араухо Хулиан 0 0
7. Вильд Гордон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 2 0.5
2. Казаишвили Валерий 1 0.25
3. Эспиноса Кристиан 1 0.25
4. Салинас Ши 1 0.25
5. Риос Андрес 1 0.25
6. Аланис Освальдо 1 0.25
7. Кауэлл Кейд 1 0.25
8. Эрикссон Магнус 0 0
9. Фьерро Карлос 0 0
10. Томпсон Томми 0 0
11. Юилл Джексон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Фельтшер Рольф 2 0
2. Китчен Перри 2 0
3. Инсуа Эмилиано 1 0
4. Стирс Дэниэл 1 0
5. Куэльо Эмиль 1 0
6. Араухо Хулиан 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Эрикссон Магнус 1 0
2. Юнгвирт Флориан 1 0
3. Фьерро Карлос 1 0
4. Томпсон Томми 1 0
5. Эспиноса Кристиан 1 0
6. Юилл Джексон 1 0
7. Жудсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Стирс Дэниэл бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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