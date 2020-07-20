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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Гроруд
0'
24' Желтая карточка
Kevin Mankowitz
36'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
29
Eirik
Maeland
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
7
Gyu-Hwan
Lee
9
Adem
Gueven
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
9
Fredrick
Pettersen
Конгсвингер
4-2-3-1
Гроруд
4-4-1-1

Ход матча

24'
 
Kevin Mankowitz

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 2 0.07
2. Simon Marklund 2 0.07
Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 2 (1) 0.07
2. Preben Mankowitz 1 0.03
3. Sigurd Groenli 1 0.03
4. Fredrick Pettersen 1 0.03
5. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.03

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Victor Grodaas 2 0
2. Christian Roeer 2 0
3. Harald Holter 1 0
4. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
5. Ludvig Langrekken 1 0
Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 1 0
2. Emil Oedegaard 1 0
3. Kevin Mankowitz 1 0
4. Trace Murray 1 0
5. Корник Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
Гроруд 16.67% (1) 0 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём
Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн
Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд
Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. КФУМ 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Согндаль 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
5. Лиллестрём 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Схьёрдал-Блинк 1:0 4 2 0 2 9 - 8 6
7. Нест-Сотра 2:1 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Санднес 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Гроруд 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Улленсакер-Киса 0:1 4 1 1 2 7 - 9 4
11. Стрёммен 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Конгсвингер 0:0 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Осане 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Рёуфосс 1:2 4 1 0 3 5 - 6 3
15. Дьерв 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Хам-Кам 0:0 4 0 1 3 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Kevin Mankowitz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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