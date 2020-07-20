Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Гьемселунд
Гроруд
24' Желтая карточкаKevin Mankowitz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Runar Hauge
-
19 Oscar Aga
-
-
12 Mats Viken
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
24'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|2
|0.07
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|2 (1)
|0.07
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0.03
|3.
|Sigurd Groenli
|1
|0.03
|4.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.03
|5.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Victor Grodaas
|2
|0
|2.
|Christian Roeer
|2
|0
|3.
|Harald Holter
|1
|0
|4.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Preben Mankowitz
|1
|0
|2.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|3.
|Kevin Mankowitz
|1
|0
|4.
|Trace Murray
|1
|0
|5.
|Корник Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Гроруд
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём
Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн
Гроруд Последние 20 матчей: + = -Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд
Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|КФУМ
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Согндаль
|0:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|Лиллестрём
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|7.
|Нест-Сотра
|2:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Санднес
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Гроруд
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|Стрёммен
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Конгсвингер
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Осане
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Рёуфосс
|1:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|15.
|Дьерв
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1