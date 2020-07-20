Конгсвингер
0:1
Конец матча
Стадион: Гьемселунд
Гроруд
6' Желтая карточкаЯласто Вилле
24' Желтая карточкаKevin Mankowitz
45' Желтая карточкаNikolai Jakobsen Hristov
51' Желтая карточкаСкагестад Эдвард
54' Желтая карточкаHarald Holter
0:1
69' ГолOscar Aga
84' Желтая карточкаLudvig Langrekken
90' Желтая карточкаChristos Zafeiris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Runar Hauge
-
19 Oscar Aga
-
-
12 Mats Viken
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
6'
24'
51'
54'
69'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|2
|0.07
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|3 (1)
|0.1
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0.03
|3.
|Sigurd Groenli
|1
|0.03
|4.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.03
|5.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Victor Grodaas
|2
|0
|2.
|Harald Holter
|2
|0
|3.
|Christian Roeer
|2
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|5.
|Яласто Вилле
|1
|0
|6.
|Скагестад Эдвард
|1
|0
|7.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Mankowitz
|2
|0
|2.
|Preben Mankowitz
|1
|0
|3.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|4.
|Trace Murray
|1
|0
|5.
|Корник Лео
|1
|0
|6.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0
|7.
|Christos Zafeiris
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Гроруд
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём
Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн
Гроруд Последние 20 матчей: + = -Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд
Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Санднес
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Лиллестрём
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|КФУМ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Согндаль
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Гроруд
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Осане
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Дьерв
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Улленсакер-Киса
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|12.
|Рёуфосс
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|11 - 13
|4
|14.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Стрёммен
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0