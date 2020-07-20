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Конгсвингер
0:1
Конец матча

Стадион:
Гроруд
0'
6' Желтая карточка
Яласто Вилле
24' Желтая карточка
Kevin Mankowitz
45' Желтая карточка
Nikolai Jakobsen Hristov
51' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
54' Желтая карточка
Harald Holter
0:1
69' Гол
Oscar Aga
84' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
90' Желтая карточка
Christos Zafeiris
90'+9
1
Сальгрен
Саку-Пекка
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
29
Eirik
Maeland
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
7
Gyu-Hwan
Lee
9
Adem
Gueven
1
Emil
Oedegaard
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
7
Preben
Mankowitz
9
Fredrick
Pettersen
Конгсвингер
4-2-3-1
Гроруд
4-4-1-1

Ход матча

6'
Яласто Вилле
 
24'
 
Kevin Mankowitz
45'
 
Nikolai Jakobsen Hristov
51'
Скагестад Эдвард
 
54'
Harald Holter
 
59'
Andreas Smedplass
Сальгрен Саку-Пекка
 
69'
0:1
Oscar Aga
73'
 
Sigurd Groenli
Preben Mankowitz
74'
Marlinho
Скагестад Эдвард
 
75'
Ridouan Boulahuane Essaeh
Gyu-Hwan Lee
 
77'
 
Faysal Ahmed Mohamed
Kevin Mankowitz
81'
Ludvig Langrekken
Martin Tangen Vinjor
 
81'
Mathias Berg Gjerstroem
Eirik Maeland
 
84'
Ludvig Langrekken
 
90'
 
Christos Zafeiris
Elias Hagen
90'
 
Christos Zafeiris

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 2 0.07
2. Simon Marklund 2 0.07
Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 3 (1) 0.1
2. Preben Mankowitz 1 0.03
3. Sigurd Groenli 1 0.03
4. Fredrick Pettersen 1 0.03
5. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0.03

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Victor Grodaas 2 0
2. Harald Holter 2 0
3. Christian Roeer 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
Гроруд
# Игрок      
1. Kevin Mankowitz 2 0
2. Preben Mankowitz 1 0
3. Emil Oedegaard 1 0
4. Trace Murray 1 0
5. Корник Лео 1 0
6. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0
7. Christos Zafeiris 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
Гроруд 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём
Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн
Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд
Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд Гроруд 2:1 Мьёльнер Оппсал 1:1 Гроруд Гроруд 1:1 Сутра Гроруд 4:3 Осане Оддс Баллклубб-2 1:2 Гроруд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Nikolai Jakobsen Hristov получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Kevin Mankowitz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Яласто Вилле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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